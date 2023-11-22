Son nefese kadar devam: Vincenzo Montella, EURO 2024’te yürekli oynayacaklarını bildirdi

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-1 biten Galler maçı sonrası konuştu. Başarılı çalıştırıcı, Türkiye'nin başında çıktığı dördüncü maçında ilk kez beraberlik aldı.
Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-1 biten Galler maçı sonrası konuştu. Başarılı çalıştırıcı, Türkiye'nin başında çıktığı dördüncü maçında ilk kez beraberlik aldı.
Montella, "Çok zorlu bir maç oldu. İlk başta rakibin ritmini ve gücünü daha fazla hissettik. Galler de kendi evinde ne kadar zorlu bir rakip olduğunu bir kez daha gösterdi. Kesinlikle ilk yarıda daha fazlasını yapabilirdik. Ama ikinci yarıda çok iyi bir reaksiyon gösterdiğimiz için memnunum. Bizi destekleyenler için ve futbolcular için mutluyum" diye konuştu.
Milli takımı çalıştırmaktan dolayı gururlu olduğunu söyleyen İtalyan antrenör, "Bayrak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu ülke için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bu görevde olmak gurur meselesi" dedi. EURO 2024'teki kura çekimine 2. torbadan katılacak olmalarını yorumlayan Montella, "Hangi torbada olduğumuz fark etmez. Kim çıkarsa çıksın, kaderinizden kaçamazsınız. Tüm torbalardaki takımlar kaliteli" ifadelerini kullandı.
GEÇMİŞ OLSUN UĞURCAN
A Milli Takım'ın as kalecisi olan Uğurcan Çakır, Galler maçına 11'de çıktı. Maçın 17. dakikasında rakibin korner kullandığı sırada topa çıkan başarılı kaleci, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra yere düştü ve aldığı darbeyle sakatlandı.
18. dakikada kendini yere bırakan ve sağlık ekibinden tedavi gören Uğurcan, oyuna bir süre daha devam etti. 30. dakikaya kadar dayanabilen 27 yaşındaki file bekçisi bir kez daha kendini yere bıraktı. Kenara değişiklik işareti yapıldı ve Almanya maçında kaleyi koruyan Altay Bayındır 33'te oyuna dahil oldu.
ABDÜLKERİM BİLDİĞİMİZ GİBİ
Bu sezon zorluk derecesi yüksek maçlarda parlayan Abdülkerim Bardakçı, Türkiye adına sahanın en iyilerindendi. 29 yaşındaki stoper, hem rakiplere göz açtırmazken hem de attığı uzun paslarla hücumda etkili oldu. Abdülkerim, 4 çalım girişiminin 2'sinde başarılı olarak bu alanda sahanın en iyisi oldu. Yüzde 80,9 isabetli pasla oynayan tecrübeli futbolcu, 9 ikili mücadelenin 5'ini de kazandı.
BİRİNCİLİK SEVİNDİRİCİ
Milli takımın yıldızlarından İsmail Yüksek maç sonunda, "3 gün önce Almanya'yı yendik. 3 gün sonra burada yüksek seviyede mücadele etmek zordu. Birinci olarak çıkmak çok sevindirici" dedi.
ÜMİT MİLLİ TAKIM UMUT TAZELEDİ
Türkiye 21 Yaş Altı Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 5. maçında Norveç'i 2-0 yendi. A Spor'dan yayınlanan ve Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 30'da Cihan Çanak ve 64'te Erencan Yardımcı kaydetti.
Ümit Milli Takım, bu sonuçla 2. galibiyetini yaşadı. Genç milliler 5 maç daha oynayacak. Grupta İtalya, İrlanda, Norveç, Letonya ve San Marino var. Grup birincisi üst tura çıkacak ikinci ise play-off oynayacak.