Son nefese kadar devam: Vincenzo Montella, EURO 2024’te yürekli oynayacaklarını bildirdi

Montella, "Çok zorlu bir maç oldu. İlk başta rakibin ritmini ve gücünü daha fazla hissettik. Galler de kendi evinde ne kadar zorlu bir rakip olduğunu bir kez daha gösterdi. Kesinlikle ilk yarıda daha fazlasını yapabilirdik. Ama ikinci yarıda çok iyi bir reaksiyon gösterdiğimiz için memnunum. Bizi destekleyenler için ve futbolcular için mutluyum" diye konuştu.

Milli takımı çalıştırmaktan dolayı gururlu olduğunu söyleyen İtalyan antrenör, "Bayrak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu ülke için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Bu görevde olmak gurur meselesi" dedi. EURO 2024'teki kura çekimine 2. torbadan katılacak olmalarını yorumlayan Montella, "Hangi torbada olduğumuz fark etmez. Kim çıkarsa çıksın, kaderinizden kaçamazsınız. Tüm torbalardaki takımlar kaliteli" ifadelerini kullandı.