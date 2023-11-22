Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı: Kimsenin devamı değilim

3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Serdal Adalı , İskenderun'da dernek üyeleriyle bir araya geldi. Burada konuşma yapan Adalı, kulübün geleceği hakkında mesajlar verdi.





BAŞINIZ ÖNE EĞİLMEYECEK

Adalı açıklamasında, "Futbol takımını bir an önce ayağa kaldırmalıyız. Sponsor bulmak gerekiyorsa bulacağız, cebimizden vermemiz gerekiyorsa vereceğiz. Hiçbir Beşiktaşlı'nın başına önüne eğdirmeyeceğiz. Ayrıca ben kimsenin devamı değilim. Bu yakıştırmayı da kimseyi yapamaz" dedi. Gelirleri artıracak planlar yaptıklarını söyleyen Adalı, altyapı için yapılacak yeni tesise ise Serpil Hamdi Tüzün'ün adını vereceklerini de açıkladı.