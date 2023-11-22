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Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı: Kimsenin devamı değilim

Beşiktaş’ta başkan adaylarından Serdal Adalı, “Ben kimsenin devamı değilim. Bu yakıştırmaya karşıyım. Kulübü ayağa kaldıracağız. Beşiktaşlılar başını hiçbir zaman öne eğmeyecek” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Kasım 2023 Güncelleme 22 Kasım 2023, 07:03
Beşiktaş Kulübü Başkan Adayı Serdal Adalı: Kimsenin devamı değilim

3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Serdal Adalı, İskenderun'da dernek üyeleriyle bir araya geldi. Burada konuşma yapan Adalı, kulübün geleceği hakkında mesajlar verdi.



BAŞINIZ ÖNE EĞİLMEYECEK
Adalı açıklamasında, "Futbol takımını bir an önce ayağa kaldırmalıyız. Sponsor bulmak gerekiyorsa bulacağız, cebimizden vermemiz gerekiyorsa vereceğiz. Hiçbir Beşiktaşlı'nın başına önüne eğdirmeyeceğiz. Ayrıca ben kimsenin devamı değilim. Bu yakıştırmayı da kimseyi yapamaz" dedi. Gelirleri artıracak planlar yaptıklarını söyleyen Adalı, altyapı için yapılacak yeni tesise ise Serpil Hamdi Tüzün'ün adını vereceklerini de açıkladı.

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