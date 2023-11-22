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A Milli Takımı taşıyan uçak Münih'e zorunlu iniş yaptı!

Son dakika haberi! A Milli Futbol Takımı kafilesini Cardiff’ten İstanbul’a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın ağabeyi Emanuele Montella’nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı’na iniş yaptı. Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, E. Montella’nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Milli Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrıldı. A Milli Futbol Takımı'nın saat 11.30’da İstanbul Havalimanı'na ineceği bildirildi.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 08:34 Güncelleme 22 Kasım 2023, 09:34
A Milli Takımı taşıyan uçak Münih’e zorunlu iniş yaptı!

Galler maçı sonrası Türkiye'ye dönmekte olan A Milli Takımı taşıyan uçak, teknik direktör Vincenzo Montella'nın kardeşinin rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı Münih'e inmek zorunda kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Millî Takım kafilesini Cardiff'ten İstanbul'a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın kardeşi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na iniş yapmıştır.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, E. Montella'nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Millî Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrılmıştır.

A Milli Takım uçağının İstanbul Havalimanı'na varış saati kesinleştiğinde gerekli duyuru yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

SAAT 11.30'DA İSTANBUL'A İNECEK
A Milli Futbol Takımı'nın saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na ineceği bildirildi.

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