A Milli Takımı taşıyan uçak Münih’e zorunlu iniş yaptı!

Galler maçı sonrası Türkiye'ye dönmekte olan A Milli Takım ı taşıyan uçak, teknik direktör Vincenzo Montella 'nın kardeşinin rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı Münih'e inmek zorunda kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "A Millî Takım kafilesini Cardiff'ten İstanbul'a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın kardeşi Emanuele Montella'nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na iniş yapmıştır.

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, E. Montella'nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Millî Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrılmıştır.