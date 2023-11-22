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Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır açıklaması!

Trabzonspor Kulübü, Türkiye A Milli Futbol Takımımızda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Uğurcan Çakır ile ilgili açıklama yayınladı. İşte yıldız file bekçisinin son durumu...

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 15:19 Güncelleme 22 Kasım 2023, 15:19
Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır açıklaması!

Trabzonspor Kulübü, Türkiye A Milli Futbol Takımımızda sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Uğurcan Çakır ile ilgili açıklama yayınladı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan o açıklama;

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın durumu milli takım sağlık ekibiyle anında iletişime geçilerek takip edilmiştir. Oyuncumuzun bugün sponsorumuz Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." dedi."

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