Rıza Çalımbay’ın konuşması sonrası performansı artan Rebic, son iki maçta 1 gol, 1 asiste imza attı

Son dönemdeki performasıyla takımın en iyileri arasına girmeyi başaran Rebic, Antalyaspor maçında yaptığı asist ile ilk kez skora katkı yaptı. 30 yaşındaki futbolcu, Bodo maçında da Tayfur'a gol pası vermişti. Rıza Çalımbay'ın gelmesiyle hücumda daha aktif bir görüntü çizen ve Başakşehir maçında Muleka'ya golü attıran tecrübeli kanat oyuncusu, Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında da şık bir vuruşla fileleri havalandırmıştı.