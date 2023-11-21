Rıza Çalımbay’ın konuşması sonrası performansı artan Rebic, son iki maçta 1 gol, 1 asiste imza attı

RAKİPLER YAPIYORSA BİZ DE YAPARIZ
Beşiktaş başkan adayı Serdar Adalı, "Taraftarın ne istediğini biliyorum. Kulübün mali durumunun da farkındayım. Rakipler bunu yapıyorsa biz de yapacağız. Galatasaray Icardi'yi nasıl sponsorla aldıysa biz de transferlerimizin büyük bir bölümünü, kulübü mali yük altına sokmadan yapacağız" dedi.
HERKES GÖRECEK
Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, "Önce 'projeler yok' dediler şimdi de 'yapamazlar' diyorlar. Yapamaz diyenler kendi projelerini anlatsın görelim. Farazi oyuncu ismiyle kimseyi heyecanlandırmıyoruz, biz buraya indirince zaten herkes heyecanlanacak. Tüpraş ile görüştük. Yeni Açık'ın tamamını birleştireceğiz" dedi.
BEŞİKTAŞ'A ÇİFTE ŞOK
İdmanda sakatlanan Kosovalı Rashica'nın İsviçre ve Belarus maçlarını kaçıracağı belirtildi. Madagaskar maçında sakatlanan Ganalı Amartey de Komorlar'a karşı oynayamayacak.