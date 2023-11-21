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Rıza Çalımbay’ın konuşması sonrası performansı artan Rebic, son iki maçta 1 gol, 1 asiste imza attı

Rıza Çalımbay’ın yaptığı konuşma sonrası performansı artan Rebic, son iki maçta 1 gol, 1 asiste imza attı. Rıza Çalımbay'ın özel bir görüşme yaptığı ve kendisine "Çok kaliteli bir oyuncu" olduğunu söylediği Hırvat futbolcununun performansını yukarı çekmesi teknik ekibi de mutlu etti. Sarı kart cezası nedeniyle Samsun maçında oynayamayacak olan Rebic'in Club Brugge maçıyla yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Kasım 2023 Güncelleme 21 Kasım 2023, 07:02
Rıza Çalımbay’ın konuşması sonrası performansı artan Rebic, son iki maçta 1 gol, 1 asiste imza attı

Beşiktaş'ın Milan'dan transfer ettiği Ante Rebic, Şenol Güneş'in görevde kaldığı süre boyunca gösterdiği düşük performansla dikkat çekmişti. Hırvat yıldız, Burak Yılmaz'ın takımın başına geçtiği ilk dönemlerde de istenilen performansı vermekte zorlanmıştı.

Son dönemdeki performasıyla takımın en iyileri arasına girmeyi başaran Rebic, Antalyaspor maçında yaptığı asist ile ilk kez skora katkı yaptı. 30 yaşındaki futbolcu, Bodo maçında da Tayfur'a gol pası vermişti. Rıza Çalımbay'ın gelmesiyle hücumda daha aktif bir görüntü çizen ve Başakşehir maçında Muleka'ya golü attıran tecrübeli kanat oyuncusu, Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında da şık bir vuruşla fileleri havalandırmıştı.

Rıza Çalımbay'ın özel bir görüşme yaptığı ve kendisine "Çok kaliteli bir oyuncu" olduğunu söylediği Hırvat futbolcununun performansını yukarı çekmesi teknik ekibi de mutlu etti. Sarı kart cezası nedeniyle Samsun maçında oynayamayacak olan Rebic'in Club Brugge maçıyla yeniden 11'e dönmesi bekleniyor.

RAKİPLER YAPIYORSA BİZ DE YAPARIZ
Beşiktaş başkan adayı Serdar Adalı, "Taraftarın ne istediğini biliyorum. Kulübün mali durumunun da farkındayım. Rakipler bunu yapıyorsa biz de yapacağız. Galatasaray Icardi'yi nasıl sponsorla aldıysa biz de transferlerimizin büyük bir bölümünü, kulübü mali yük altına sokmadan yapacağız" dedi.

HERKES GÖRECEK
Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, "Önce 'projeler yok' dediler şimdi de 'yapamazlar' diyorlar. Yapamaz diyenler kendi projelerini anlatsın görelim. Farazi oyuncu ismiyle kimseyi heyecanlandırmıyoruz, biz buraya indirince zaten herkes heyecanlanacak. Tüpraş ile görüştük. Yeni Açık'ın tamamını birleştireceğiz" dedi.

BEŞİKTAŞ'A ÇİFTE ŞOK
İdmanda sakatlanan Kosovalı Rashica'nın İsviçre ve Belarus maçlarını kaçıracağı belirtildi. Madagaskar maçında sakatlanan Ganalı Amartey de Komorlar'a karşı oynayamayacak.

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