Galatasaray’da Angelino krizi!

Yaz transfer sezonunda yaptığı flaş transferlerle gündeme oturan Galatasaray, adından sıkça bahsettirmişti.
Yaz transfer sezonunda yaptığı flaş transferlerle gündeme oturan Galatasaray, adından sıkça bahsettirmişti.
Sarı-kırmızılılar, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino ve Davinson Sanchez gibi isimleri renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirmişti.
UEFA Şampiyonlar Ligi faktörünü de göz önünde bulunduran yönetim, kadro mühendisliğini bu ölçüde şekillendirmişti.
Geçen sezonu şampiyon bitiren Galatasaray, Süper Lig'in başlamasıyla ligin ilk haftasında Kayserispor deplasmanında sahne aldı.
Maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan Cimbom, sezona 1 puanla start verdi.
Daha sonrasında çıktığı bütün maçları kazanan Buruk'un öğrencileri galibiyet serisi yakalayarak geçen seneyi aratmadı.
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de tek yenilgisini 12. haftada Atakaş Hatayspor'dan aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde de A Grubu'nda ortaya koyduğu oyunla alkış toplayan sarı-kırmızılılar, özellikle Alman devi Bayern Münih'e karşı 2 maçta da sergilediği futbol takdir topladı.
Old Trafford'da Manchester United'ı da 3-2 yenen Cimbom, gruptan çıkma konusunda rakiplerine göz dağı verdi.
Bu maçlarda kadrosuna kattığı yeni futbolcularından olumlu katkılar alan Galatasaray, İspanyol sol bek oyuncusu Angelino'dan tam olarak istediği etkiyi alamasa da, 26 yaşındaki yıldız futbolcunun son maçlarda göstermiş olduğu performans gelecek adına umut verdi.
Mali şartlar uyuşursa oyuncunun bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, futbolcunun kulübü Leipzig ile Angelino krizi yaşıyor.
Almanya'nın Bild Gazetesi, sarı-kırmızılıların Angelino'nun bonservisinde indirim istediğini, Leipzig'in ise 6 milyon euro'luk bedelde ısrarcı olduğunu duyurdu.
"Türk kulübü, Leipzig'i tehdit ediyor" başlığıyla verilen haberde, Galatasaray'ın ise son iki lig maçında görev almayan Angelino'yu kalan maçlarda yedek oturtabileceği ve bu durumu bir koz olarak kullanabileceği iddia edildi.