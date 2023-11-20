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Galatasaray'da Angelino krizi!

Galatasaray'a sezon başında büyük beklentilerle transfer olan Angelino, gösterdiği performansla sınıfta kaldı. Yıldız sol bek skor katkısı yapamazken savunmadaki aksaklığıyla da formayı Kazımcan'a kaptırdı. Sarı kırmızılılar ocak ayında İspanyol futbolcu ile yolları ayırmak istese de bir kriz patlak verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 12:07 Güncelleme 20 Kasım 2023, 12:19
Galatasaray’da Angelino krizi!

Yaz transfer sezonunda yaptığı flaş transferlerle gündeme oturan Galatasaray, adından sıkça bahsettirmişti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da Angelino krizi!

Sarı-kırmızılılar, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino ve Davinson Sanchez gibi isimleri renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirmişti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da Angelino krizi!

UEFA Şampiyonlar Ligi faktörünü de göz önünde bulunduran yönetim, kadro mühendisliğini bu ölçüde şekillendirmişti.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da Angelino krizi!

Geçen sezonu şampiyon bitiren Galatasaray, Süper Lig'in başlamasıyla ligin ilk haftasında Kayserispor deplasmanında sahne aldı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da Angelino krizi!

Maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan Cimbom, sezona 1 puanla start verdi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da Angelino krizi!

Daha sonrasında çıktığı bütün maçları kazanan Buruk'un öğrencileri galibiyet serisi yakalayarak geçen seneyi aratmadı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da Angelino krizi!

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de tek yenilgisini 12. haftada Atakaş Hatayspor'dan aldı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da Angelino krizi!

Şampiyonlar Ligi'nde de A Grubu'nda ortaya koyduğu oyunla alkış toplayan sarı-kırmızılılar, özellikle Alman devi Bayern Münih'e karşı 2 maçta da sergilediği futbol takdir topladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da Angelino krizi!

Old Trafford'da Manchester United'ı da 3-2 yenen Cimbom, gruptan çıkma konusunda rakiplerine göz dağı verdi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da Angelino krizi!

Bu maçlarda kadrosuna kattığı yeni futbolcularından olumlu katkılar alan Galatasaray, İspanyol sol bek oyuncusu Angelino'dan tam olarak istediği etkiyi alamasa da, 26 yaşındaki yıldız futbolcunun son maçlarda göstermiş olduğu performans gelecek adına umut verdi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da Angelino krizi!

Mali şartlar uyuşursa oyuncunun bonservisini almak isteyen sarı-kırmızılılar, futbolcunun kulübü Leipzig ile Angelino krizi yaşıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da Angelino krizi!

Almanya'nın Bild Gazetesi, sarı-kırmızılıların Angelino'nun bonservisinde indirim istediğini, Leipzig'in ise 6 milyon euro'luk bedelde ısrarcı olduğunu duyurdu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da Angelino krizi!

"Türk kulübü, Leipzig'i tehdit ediyor" başlığıyla verilen haberde, Galatasaray'ın ise son iki lig maçında görev almayan Angelino'yu kalan maçlarda yedek oturtabileceği ve bu durumu bir koz olarak kullanabileceği iddia edildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray’da Angelino krizi!
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