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Performansıyla beğeni topladı! Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formu Panzerler'in canını çok yaktı

A Milli Takım tercihini Türkiye’den yana kullanan Kenan Yıldız, 3-2’lik maçta Almanya’yı yıkan isimlerden oldu. Almanlar 18’lik yetenek için, “Federasyonumuz böyle bir oyuncuyu nasıl elden kaçırır?” diyerek hem eleştirdi hem de tepki gösterdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Kasım 2023 Güncelleme 21 Kasım 2023, 07:03
Performansıyla beğeni topladı! Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın formu Panzerler’in canını çok yaktı

18 yıl aradan sonra Almanya'yı yenen A Milli Futbol Takımımız, oynadığı futbolla övgü almaya devam ederken, yetenekli oyuncularımızdan Kenan Yıldız da performansıyla beğeni topladı.

ALMANLAR TOPA TUTTU
3-2'lık maç sonrası Almanya'daki futbolseverler, Türkiye'yi seçen Kenan Yıldız'ı milli takıma kazandırmadıkları gerekçesiyle Almanya Futbol Federasyonu'nu eleştirdi. Almanlar, "Böyle bir yıldız, hücumda problem yaşadığımız bir dönemde neden takıma kazandırılamaz?" yorumunu yaptı. Alman basını da futbol federasyonuna yüklenip eleştirel haberler yayınladı.

MENAJERİ GÖRÜŞMÜŞ
Öte yandan Almanya'ya 1 gol atan Kenan Yıldız'ın menajerinin ekim ayında oyuncudan habersiz bir şekilde Almanya Futbol Federasyonu ile bir görüşme gerçekleştirdiği, Almanlar'ın ise "Kenan Yıldız ile ilgilenmiyoruz" şeklinde bir yanıt verdiği öne sürüldü.



14 YAŞINDA BİZE SÖZ VERDİ
Kenan Yıldız'ın, Türkiye'yi seçme sürecinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Yıldız'ın Milli Takım'daki alt yaş kategori hocalarından biri olan Soykan Başar, "Kenan'ı uzun bir süredir takip ediyorduk. Ailesine milli takım sürecini nasıl şekillendireceğini anlattık. Kendilerine destek verdim. Kenan da bize 14 yaşındayken A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana vereceği konusunda söz verdi" dedi.

BAYERN'DE PARLADI
Almanya'da Bayern Münih altyapısında parlayan Kenan Yıldız, Juventus A Takımı'nda bu sezon 5 maçta görev aldı.

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