Performansıyla beğeni topladı! Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın formu Panzerler’in canını çok yaktı





14 YAŞINDA BİZE SÖZ VERDİ

Kenan Yıldız'ın, Türkiye'yi seçme sürecinin perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı. Yıldız'ın Milli Takım'daki alt yaş kategori hocalarından biri olan Soykan Başar, "Kenan'ı uzun bir süredir takip ediyorduk. Ailesine milli takım sürecini nasıl şekillendireceğini anlattık. Kendilerine destek verdim. Kenan da bize 14 yaşındayken A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana vereceği konusunda söz verdi" dedi.

BAYERN'DE PARLADI

Almanya'da Bayern Münih altyapısında parlayan Kenan Yıldız, Juventus A Takımı'nda bu sezon 5 maçta görev aldı.