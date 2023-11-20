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Chelsea'nin yıldızı Galatasaray'a geliyor!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar devre arasında takıma bir 8 numara ve sol bek takviyesi yapmakta kararlı. Aslan bu doğrultuda Chelsea'nin yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 12:37 Güncelleme 20 Kasım 2023, 12:37
Chelsea’nin yıldızı Galatasaray’a geliyor!

Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Chelsea’nin yıldızı Cucurella Galatasaray’a geliyor!

Sarı-kırmızılıların sezon başında Leipzig'ten 1.5 milyon euro karşılığında kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino, beklentileri karşılaşamayadı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Chelsea’nin yıldızı Cucurella Galatasaray’a geliyor!

Yönetim, 26 yaşındaki futbolcu ile yolları ayırmak istiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Chelsea’nin yıldızı Cucurella Galatasaray’a geliyor!

Leipzig ile anlaşmaya çalışan kurmaylar, devre arasında takviye yapacak.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Chelsea’nin yıldızı Cucurella Galatasaray’a geliyor!

Aslan, tecrbeli bir isme yönelmek istiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Chelsea’nin yıldızı Cucurella Galatasaray’a geliyor!

Sarı-kırmızılı ekipte sol bek arayışları resmen başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Chelsea’nin yıldızı Cucurella Galatasaray’a geliyor!

G.Saray'da adaylardan Marc Cucurella ön plana çıktı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Chelsea’nin yıldızı Cucurella Galatasaray’a geliyor!

Aslan, ara transferde sol bek sıkıntısını gidermeye kararlı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Chelsea’nin yıldızı Cucurella Galatasaray’a geliyor!

Cimbom, Cucurella'yı kiralık olarak kadroya katmak için yeniden temaslara başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Chelsea’nin yıldızı Cucurella Galatasaray’a geliyor!

İspanyol yıldızın son haftalarda daha fazla forma şansı bulması transferi zorlaştırdı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Chelsea’nin yıldızı Cucurella Galatasaray’a geliyor!

Ancak sarı-kırmızılılar 25 yaşındaki futbolcu için şartları zorlayacak.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Chelsea’nin yıldızı Cucurella Galatasaray’a geliyor!

Cucurella bu sezon toplam 9 maçta forma giydi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Chelsea’nin yıldızı Cucurella Galatasaray’a geliyor!

İspanyol futbolcu sağ bekte de forma giyebiliyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Chelsea’nin yıldızı Cucurella Galatasaray’a geliyor!

Cucurella 65.3 milyon euro karşılığında Brighton'dan transfer edilmişti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Chelsea’nin yıldızı Cucurella Galatasaray’a geliyor!

25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri ise 28 milyon euro. (Fotomaç)

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Chelsea’nin yıldızı Cucurella Galatasaray’a geliyor!
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