ÖZEL | Galatasaray’a 22’lik yıldız! İşte transferdeki rakipler

Bu sezon ise UEFA Konferans Ligi'nde elemeler dahil 10 maçın tamamında forma giyen Gronbaek, 4 kez fileleri sarsıp, 1 de gol pası verdi.

Genç futbolcu Albert Gronbaek, Konferans Ligi'nde bu sezon Beşiktaş'a karşı 2 maçta da forma giydi. 22 yaşındaki orta saha, Danimarka'da takımının 3-1 kazandığı maçta 1 gol, 1 asist yaparak yıldızlaştı.

Galatasaray'ın Albert Gronbaek'i istediğini duyuran 'Danish scout' adlı haber sitesi, 22 yaşındaki büyük potansiyelin peşinde Fransız ekibi Lille, İngiliz temsilcisi Leicester City ve MLS ekibi Charlotte'un da talip olduğunu yazdı.

Tüm takımların ocak ayı transfer döneminde girişimde bulunacağını aktaran haber hesabı, Charlotte'un 8 milyon Euro bütçe hazırladığını da ifade etti.