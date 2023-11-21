ÖZEL | Galatasaray’a 22’lik yıldız! İşte transferdeki rakipler

Sergio Oliveira'nın eski gücünü kaybetmesi nedeniyle yaz transfer döneminde takıma Tanguy Ndombele'yi katan Galatasaray, bu oyuncudan da faydalanamadı.
Sergio Oliveira'nın eski gücünü kaybetmesi nedeniyle yaz transfer döneminde takıma Tanguy Ndombele'yi katan Galatasaray, bu oyuncudan da faydalanamadı.
26 yaşındaki Fransız futbolcunun fazla kilolarını verememesi ve süre bulamaması taraftarlar arasında çok konuşuldu.
Takımda 'yedek stoper' olarak düşünülen Kaan Ayhan ise orta sahaya çekilerek mevcut kadroda Lucas Torreira'nın yanında oynayıp en çok fayda veren isim oldu.
Sarı-Kırmızılılar, devre arasında yarayan kanayı durdurmak için kolları sıvadı.
Cimbom, orta saha bölgesine takviye yapmak için gözünü kuzeye çevirdi.
Galatasaray, Danimarka'da Bodo/Glimt forması giyen Albert Gronbaek'i yakın takibe aldı.
22 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha bölgesinin dışında sağ ve sol kanatta oynayabilecek teknik ve hıza sahip.
Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen Gronbaek, geçen sezon 42 resmi müsabakaya çıkarak istikrarlı bir performans çizdi. Gronbaek, bu maçlarda 16 gol atıp, 8 de asist yaparak tam 24 gole katkı sağladı.
Bu sezon ise UEFA Konferans Ligi'nde elemeler dahil 10 maçın tamamında forma giyen Gronbaek, 4 kez fileleri sarsıp, 1 de gol pası verdi.
Genç futbolcu Albert Gronbaek, Konferans Ligi'nde bu sezon Beşiktaş'a karşı 2 maçta da forma giydi. 22 yaşındaki orta saha, Danimarka'da takımının 3-1 kazandığı maçta 1 gol, 1 asist yaparak yıldızlaştı.
Galatasaray'ın Albert Gronbaek'i istediğini duyuran 'Danish scout' adlı haber sitesi, 22 yaşındaki büyük potansiyelin peşinde Fransız ekibi Lille, İngiliz temsilcisi Leicester City ve MLS ekibi Charlotte'un da talip olduğunu yazdı.
Tüm takımların ocak ayı transfer döneminde girişimde bulunacağını aktaran haber hesabı, Charlotte'un 8 milyon Euro bütçe hazırladığını da ifade etti.