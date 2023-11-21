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ÖZEL | Galatasaray'a 22'lik yıldız! İşte transferdeki rakipler

Süper Lig'de şampiyonluk için Fenerbahçe ile kıyasıya bir rekabete giren Galatasaray gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirmişti. Sarı kırmızılılar hem bu sezona etki edecek hem de gelecek vaadeden bir ismin peşine düştü. İşte Aslan'ın peşinde olduğu o isim ve transferdeki rakipler...

Muhammed Güneroğlu Muhammed Güneroğlu takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 16:26 Güncelleme 21 Kasım 2023, 21:37
ÖZEL | Galatasaray’a 22’lik yıldız! İşte transferdeki rakipler

Sergio Oliveira'nın eski gücünü kaybetmesi nedeniyle yaz transfer döneminde takıma Tanguy Ndombele'yi katan Galatasaray, bu oyuncudan da faydalanamadı.

ÖZEL | Galatasaray’a 22’lik yıldız Gronbaek! İşte transferdeki rakipler

26 yaşındaki Fransız futbolcunun fazla kilolarını verememesi ve süre bulamaması taraftarlar arasında çok konuşuldu.

ÖZEL | Galatasaray’a 22’lik yıldız Gronbaek! İşte transferdeki rakipler

Takımda 'yedek stoper' olarak düşünülen Kaan Ayhan ise orta sahaya çekilerek mevcut kadroda Lucas Torreira'nın yanında oynayıp en çok fayda veren isim oldu.

ÖZEL | Galatasaray’a 22’lik yıldız Gronbaek! İşte transferdeki rakipler

Sarı-Kırmızılılar, devre arasında yarayan kanayı durdurmak için kolları sıvadı.

ÖZEL | Galatasaray’a 22’lik yıldız Gronbaek! İşte transferdeki rakipler

Cimbom, orta saha bölgesine takviye yapmak için gözünü kuzeye çevirdi.

ÖZEL | Galatasaray’a 22’lik yıldız Gronbaek! İşte transferdeki rakipler

Galatasaray, Danimarka'da Bodo/Glimt forması giyen Albert Gronbaek'i yakın takibe aldı.

ÖZEL | Galatasaray’a 22’lik yıldız Gronbaek! İşte transferdeki rakipler

22 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha bölgesinin dışında sağ ve sol kanatta oynayabilecek teknik ve hıza sahip.

ÖZEL | Galatasaray’a 22’lik yıldız Gronbaek! İşte transferdeki rakipler

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak gösterilen Gronbaek, geçen sezon 42 resmi müsabakaya çıkarak istikrarlı bir performans çizdi. Gronbaek, bu maçlarda 16 gol atıp, 8 de asist yaparak tam 24 gole katkı sağladı.

ÖZEL | Galatasaray’a 22’lik yıldız Gronbaek! İşte transferdeki rakipler

Bu sezon ise UEFA Konferans Ligi'nde elemeler dahil 10 maçın tamamında forma giyen Gronbaek, 4 kez fileleri sarsıp, 1 de gol pası verdi.

ÖZEL | Galatasaray’a 22’lik yıldız Gronbaek! İşte transferdeki rakipler

Genç futbolcu Albert Gronbaek, Konferans Ligi'nde bu sezon Beşiktaş'a karşı 2 maçta da forma giydi. 22 yaşındaki orta saha, Danimarka'da takımının 3-1 kazandığı maçta 1 gol, 1 asist yaparak yıldızlaştı.

ÖZEL | Galatasaray’a 22’lik yıldız Gronbaek! İşte transferdeki rakipler

Galatasaray'ın Albert Gronbaek'i istediğini duyuran 'Danish scout' adlı haber sitesi, 22 yaşındaki büyük potansiyelin peşinde Fransız ekibi Lille, İngiliz temsilcisi Leicester City ve MLS ekibi Charlotte'un da talip olduğunu yazdı.

Tüm takımların ocak ayı transfer döneminde girişimde bulunacağını aktaran haber hesabı, Charlotte'un 8 milyon Euro bütçe hazırladığını da ifade etti.

ÖZEL | Galatasaray’a 22’lik yıldız Gronbaek! İşte transferdeki rakipler
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