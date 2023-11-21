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Okan Buruk'tan şaşırtan Ndombele kararı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'a sezon başında büyük umutlarla transfer olan Ndombele, gösterdiği performansla sınıfta kaldı. Özellikle fazla kiloları ve saha dışı görüntüsüyle dikkat çeken Fransız yıldızın takımdan gönderilmesi planlanıyordu. Ancak teknik direktör Okan Buruk, yıldız futbolcu ile ilgili şaşırtan bir karar verdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 16:53 Güncelleme 21 Kasım 2023, 16:53
Okan Buruk’tan şaşırtan Ndombele kararı!

Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele henüz beklentileri karşılayamadı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan şaşırtan Ndombele kararı!

Milliyet'te yer alan haberde Fransız oyuncunun milli arada ekstra çalışmalar yaparak Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan şaşırtan Ndombele kararı!

Aslan'ın tartışılan yıldızının antrenmanlarda son derece istekli bir görüntü çizdiği ve her geçen gün performansının arttığı bildirildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan şaşırtan Ndombele kararı!

OKAN BURUK KARARINI VERDİ

Transferin son günü Tottenham'dan bedavaya kiralanan Fransız oyuncu futbolundan çok fazla kiloları ile gündeme geliyordu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan şaşırtan Ndombele kararı!

Geride kalan haftalarda büyük hayal kırıklığı yaratan ve katkı veremeyen yıldız futbolcunun opsiyonunun kullanılmaması ve devre arasında yolların ayrılması bekleniyordu.26 yaşındaki oyuncu için verilen milli ara ilaç gibi geldi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan şaşırtan Ndombele kararı!

Florya'daki çalışmalarda bir hayli çalışkan olduğu belirtilen Ndombele için doğru zamanı bekleyen Teknik Direktör Okan Buruk'un, oyuncusuna zorlu periyotta şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan şaşırtan Ndombele kararı!

OKAN BURUK'TAN NDOMBELE'YE: KENDİNİ GÖSTERME ZAMANIN GELDİ

Özellikle orta alanda Ndombele'nin hazır durumuna gelmesiyle beraber işlerinin rahatlayacağını düşünen Buruk'un futbolcusuyla özel bir toplantı yaptığı da belirtildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan şaşırtan Ndombele kararı!

Sarı-kırmızılı teknik adamın "Oynaman için en doğru zamanı bekledik.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan şaşırtan Ndombele kararı!

Özel bir oyuncusun ve senden büyük beklentilerimiz var. Artık kendini gösterme zamanın geldi" dediği öğrenildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan şaşırtan Ndombele kararı!
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