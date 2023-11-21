Okan Buruk’tan şaşırtan Ndombele kararı!

Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele henüz beklentileri karşılayamadı.
Galatasaray'ın sezon başında Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Tanguy Ndombele henüz beklentileri karşılayamadı.
Milliyet'te yer alan haberde Fransız oyuncunun milli arada ekstra çalışmalar yaparak Okan Buruk'un gözüne girmeyi başardı.
Aslan'ın tartışılan yıldızının antrenmanlarda son derece istekli bir görüntü çizdiği ve her geçen gün performansının arttığı bildirildi.
OKAN BURUK KARARINI VERDİ
Transferin son günü Tottenham'dan bedavaya kiralanan Fransız oyuncu futbolundan çok fazla kiloları ile gündeme geliyordu.
Geride kalan haftalarda büyük hayal kırıklığı yaratan ve katkı veremeyen yıldız futbolcunun opsiyonunun kullanılmaması ve devre arasında yolların ayrılması bekleniyordu.26 yaşındaki oyuncu için verilen milli ara ilaç gibi geldi.
Florya'daki çalışmalarda bir hayli çalışkan olduğu belirtilen Ndombele için doğru zamanı bekleyen Teknik Direktör Okan Buruk'un, oyuncusuna zorlu periyotta şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.
OKAN BURUK'TAN NDOMBELE'YE: KENDİNİ GÖSTERME ZAMANIN GELDİ
Özellikle orta alanda Ndombele'nin hazır durumuna gelmesiyle beraber işlerinin rahatlayacağını düşünen Buruk'un futbolcusuyla özel bir toplantı yaptığı da belirtildi.
Sarı-kırmızılı teknik adamın "Oynaman için en doğru zamanı bekledik.
Özel bir oyuncusun ve senden büyük beklentilerimiz var. Artık kendini gösterme zamanın geldi" dediği öğrenildi.