Okan Buruk’tan şaşırtan Ndombele kararı!

OKAN BURUK KARARINI VERDİ Transferin son günü Tottenham'dan bedavaya kiralanan Fransız oyuncu futbolundan çok fazla kiloları ile gündeme geliyordu.





Geride kalan haftalarda büyük hayal kırıklığı yaratan ve katkı veremeyen yıldız futbolcunun opsiyonunun kullanılmaması ve devre arasında yolların ayrılması bekleniyordu.26 yaşındaki oyuncu için verilen milli ara ilaç gibi geldi.





Florya'daki çalışmalarda bir hayli çalışkan olduğu belirtilen Ndombele için doğru zamanı bekleyen Teknik Direktör Okan Buruk'un, oyuncusuna zorlu periyotta şans vermeyi düşündüğü öğrenildi.



OKAN BURUK'TAN NDOMBELE'YE: KENDİNİ GÖSTERME ZAMANIN GELDİ Özellikle orta alanda Ndombele'nin hazır durumuna gelmesiyle beraber işlerinin rahatlayacağını düşünen Buruk'un futbolcusuyla özel bir toplantı yaptığı da belirtildi.