Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü planı! Transfer böyle bitecek

Sakatlığının da etkisiyle formayı kaptıran 27 yaşındaki futbolcu, La Liga ve Devler Ligi'nde sadece 5 maçta oynama şansı yakaladı.





YARIM SEZON KİRALIK



Sarı-lacivertliler bu bölgeyi toparlayacak isim olan Çağlar için Atletico Madrid'in kapısını çalacak.



İspanyol kulübüyle masaya oturacak olan Fenerbahçe, A Milli yıldızla da bir görüşme yapacak.

Transfer için şartları zorlayacak olan Kanarya, yarım sezonluk kiralama formülünü devreye sokacak.