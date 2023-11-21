Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü planı! Transfer böyle bitecek

Süper Lig'de şampiyonluk, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da kupayı hedefleyen sarı-lacivertliler, geniş ve alternatifli bir kadro kurmuştu.
Süper Lig'de şampiyonluk, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da kupayı hedefleyen sarı-lacivertliler, geniş ve alternatifli bir kadro kurmuştu.
Ancak savunma bölgesinde yaşanan üst üste sakatlıkların ardından bu hat adeta çöktü.
Luan Peres'in uzun süreli sakatlığına Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Serdar Aziz de eklendi. Elde sadece Samet Akaydin kaldı.
O da yaptığı hatalarla Trabzonspor maçında ıslıklanmıştı. Jayden Oosterwolde de bu bölge için yetersiz kaldı.
Fenerbahçe devre arası transfer döneminde bu bölgeyi mutlaka takviye edecek.
Dev operasyon için düğmeye basan Kanarya, önemli isimleri listesine aldı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ BOMBASI!
Fenerbahçe, Altınordu'dan çıktıktan sonra sırasıyla Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldı.
Milli futbolcu sezon başında transfer olduğu İspanyol kulübünde istediği süreleri alamadı.
Sakatlığının da etkisiyle formayı kaptıran 27 yaşındaki futbolcu, La Liga ve Devler Ligi'nde sadece 5 maçta oynama şansı yakaladı.
YARIM SEZON KİRALIK
Sarı-lacivertliler bu bölgeyi toparlayacak isim olan Çağlar için Atletico Madrid'in kapısını çalacak.
İspanyol kulübüyle masaya oturacak olan Fenerbahçe, A Milli yıldızla da bir görüşme yapacak.
Transfer için şartları zorlayacak olan Kanarya, yarım sezonluk kiralama formülünü devreye sokacak.
EMİRHAN TOPÇU DA LİSTEDE!
Kanarya''nın stoper listesindeki diğer isim ise Emirhan Topçu. Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla başarılı maçlar çıkaran 23 yaşındaki oyuncu için devre arasında Karadeniz kulübüyle bir görüşme yapılacak.
Emirhan bu sezon 13 Süper Lig karşılaşmasında görev yaptı. 2 asisti var. 3 defa sarı kart gördü.
Dengeli bir stoper olması sebebiyle tercih ediliyor.