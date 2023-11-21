PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü planı! Transfer böyle bitecek

Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak isteyen lider Fenerbahçe, gözünü stoper transferine çevirdi. Sarı lacivertliler bu doğrultuda gündeme Çağlar Söyüncü ismini aldı. Sezon başında Atletico Madrid'e transfer olan ancak sakatlıklar nedeniyle sadece 61 dakika süre bulabilen Çağlar için sarı lacivertli kurmaylar transfer planını yaptı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 15:41 Güncelleme 21 Kasım 2023, 15:41
Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü planı! Transfer böyle bitecek

Süper Lig'de şampiyonluk, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'da kupayı hedefleyen sarı-lacivertliler, geniş ve alternatifli bir kadro kurmuştu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü planı! Transfer böyle bitecek

Ancak savunma bölgesinde yaşanan üst üste sakatlıkların ardından bu hat adeta çöktü.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü planı! Transfer böyle bitecek

Luan Peres'in uzun süreli sakatlığına Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Serdar Aziz de eklendi. Elde sadece Samet Akaydin kaldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü planı! Transfer böyle bitecek

O da yaptığı hatalarla Trabzonspor maçında ıslıklanmıştı. Jayden Oosterwolde de bu bölge için yetersiz kaldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü planı! Transfer böyle bitecek

Fenerbahçe devre arası transfer döneminde bu bölgeyi mutlaka takviye edecek.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü planı! Transfer böyle bitecek

Dev operasyon için düğmeye basan Kanarya, önemli isimleri listesine aldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü planı! Transfer böyle bitecek

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ BOMBASI!

Fenerbahçe, Altınordu'dan çıktıktan sonra sırasıyla Freiburg, Leicester City ve Atletico Madrid'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü gündemine aldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü planı! Transfer böyle bitecek

Milli futbolcu sezon başında transfer olduğu İspanyol kulübünde istediği süreleri alamadı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü planı! Transfer böyle bitecek

Sakatlığının da etkisiyle formayı kaptıran 27 yaşındaki futbolcu, La Liga ve Devler Ligi'nde sadece 5 maçta oynama şansı yakaladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü planı! Transfer böyle bitecek

YARIM SEZON KİRALIK

Sarı-lacivertliler bu bölgeyi toparlayacak isim olan Çağlar için Atletico Madrid'in kapısını çalacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü planı! Transfer böyle bitecek

İspanyol kulübüyle masaya oturacak olan Fenerbahçe, A Milli yıldızla da bir görüşme yapacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü planı! Transfer böyle bitecek

Transfer için şartları zorlayacak olan Kanarya, yarım sezonluk kiralama formülünü devreye sokacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü planı! Transfer böyle bitecek

EMİRHAN TOPÇU DA LİSTEDE!

Kanarya''nın stoper listesindeki diğer isim ise Emirhan Topçu. Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla başarılı maçlar çıkaran 23 yaşındaki oyuncu için devre arasında Karadeniz kulübüyle bir görüşme yapılacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü planı! Transfer böyle bitecek

Emirhan bu sezon 13 Süper Lig karşılaşmasında görev yaptı. 2 asisti var. 3 defa sarı kart gördü.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü planı! Transfer böyle bitecek

Dengeli bir stoper olması sebebiyle tercih ediliyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü planı! Transfer böyle bitecek
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Soykırım devleti İsrail’de Kabine toplantısı sona erdi | İsrail-Hamas, rehine takasında ve geçici ateşkeste anlaştı
Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın açıklamasında bulundu
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 47. gün! Hamas’tan ateşkes mesajı geldi: İşgalcinin hedefi yine okullar ve hastaneler
SON DAKİKA