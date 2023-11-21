Okan Buruk’tan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında o isimler kulübeye

Geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, bu sene de lige şampiyonluk parolasıyla başladı.
Yaptığı flaş transferlerin ardından Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında yıldız kadrosuyla Kayserispor'un karşısına çıktı.
Mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri, sezona 1 puanla 'merhaba' dedi.
Daha sonrasında çıktığı 10 maçtan da zaferle ayrılarak geçen seneki istikrarlı performansından bir şey kaybetmediğini gösteren Aslan, yaptığı transferlerin de katkısını görmeye başladı.
Arjantinli yıldız golcüsü Emanuel Mauro Icardi'nin bonservisini alarak ses getiren sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun gol attığı karşılaşmalardan 3 puanla ayrıldı.
Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımının gol yükünü üstlenen Mauro Icardi, kendisine güvenen teknik ekibin ve Galatasaray taraftarının güvenini boşa çıkarmadı.
Son maçlarda iğneyle sahaya çıkarak takımını yalnız bırakmayan 30 yaşındaki yıldız oyuncu, gösterdiği aidiyet duygusuyla taraftarın gönlünde taht kurdu.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ise Galatasaray, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta Mersin'de sahne aldı.
Mücadeleyi 2-1 kaybeden Okan Buruk ve ekibi, Süper Lig'de bu sezon ilk yenilgisini aldı.
CORENDON ALANYASPOR MAÇINDA DEĞİŞİKLİK
13. haftada evinde Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Mertens'i yeniden 10 numaraya koyacak olan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu da yine sol kanatta düşünüyor.
Tecrübeli çalıştırıcı, milli takımda başarılı bir performans sergileyen Kaan Ayhan'ı da yeniden Toreira yanına çekecek.