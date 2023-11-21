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Okan Buruk'tan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında o isimler kulübeye

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. Sarı kırmızılılar, Manchester United maçı öncesi hem moral kazanmak hem de yeniden liderliği ele geçirmek için 3 puan hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk bu doğrultuda Alanyaspor karşısında rotasyon yapma kararı aldı. İşte zorlu maçta kulübeye çekilecek o isimler...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 17:36 Güncelleme 21 Kasım 2023, 17:36
Okan Buruk’tan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında o isimler kulübeye

Geçen sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, bu sene de lige şampiyonluk parolasıyla başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında o isimler kulübeye

Sezon başında yaptığı önemli transferlerle lige iddialı bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, adından sıkça bahsettirdi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında o isimler kulübeye

Cimbom, Hakim Ziyech, Tete, Zaha ve Angelino gibi isimleri renklerine bağladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında o isimler kulübeye

Yaptığı flaş transferlerin ardından Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında yıldız kadrosuyla Kayserispor'un karşısına çıktı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında o isimler kulübeye

Mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri, sezona 1 puanla 'merhaba' dedi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında o isimler kulübeye

Daha sonrasında çıktığı 10 maçtan da zaferle ayrılarak geçen seneki istikrarlı performansından bir şey kaybetmediğini gösteren Aslan, yaptığı transferlerin de katkısını görmeye başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında o isimler kulübeye

Arjantinli yıldız golcüsü Emanuel Mauro Icardi'nin bonservisini alarak ses getiren sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun gol attığı karşılaşmalardan 3 puanla ayrıldı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında o isimler kulübeye

Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde takımının gol yükünü üstlenen Mauro Icardi, kendisine güvenen teknik ekibin ve Galatasaray taraftarının güvenini boşa çıkarmadı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında o isimler kulübeye

Son maçlarda iğneyle sahaya çıkarak takımını yalnız bırakmayan 30 yaşındaki yıldız oyuncu, gösterdiği aidiyet duygusuyla taraftarın gönlünde taht kurdu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında o isimler kulübeye

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ise Galatasaray, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta Mersin'de sahne aldı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında o isimler kulübeye

Mücadeleyi 2-1 kaybeden Okan Buruk ve ekibi, Süper Lig'de bu sezon ilk yenilgisini aldı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında o isimler kulübeye

CORENDON ALANYASPOR MAÇINDA DEĞİŞİKLİK

13. haftada evinde Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında o isimler kulübeye

Mertens'i yeniden 10 numaraya koyacak olan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu da yine sol kanatta düşünüyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında o isimler kulübeye

Tecrübeli çalıştırıcı, milli takımda başarılı bir performans sergileyen Kaan Ayhan'ı da yeniden Toreira yanına çekecek.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk’tan rotasyon kararı! Alanyaspor maçında o isimler kulübeye
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