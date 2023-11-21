Galatasaray’dan 100 milyon euroluk transfer hamlesi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Temsilcimiz Galatasaray, kalan ilk maçını evinde Manchester United ile, ikinci maçını ise deplasmanda Kopenhag ile oynayacak.
Cimbom bu karşılaşmaları kazanırsa gruptan 2. olarak çıkacak.
Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından averajla 2. sırada yer alıyor.
Galatasaray, sezon sonunda Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak ve Devler Ligi'nde büyük başarı elde etmek istiyor.
Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek isteyen Cimbom, bu turnuvada kupaya uzanmak istiyor.
Bu nedenlerle ocak ayı için transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar flaş hamleler yapacak.
Galatasaray devre arasında orta saha transferine yoğunlaşacak.
Sezon başında kadroya katılan Ndombele'yi yetersiz bulan Okan Buruk, yönetime raporunu sundu.
Sarı-kırmızılıların hedefinde 3 yıldız futbolcu var. İşte o liste
İLK İSİM RODRIGO BENTANCUR
Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk oyuncu Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur...
Cimbom, yıldız oyuncu için devre arasında teklif yapmaya hazırlanıyor.
Bentancur, yeterli forma süresi alamadığı için ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 40 milyon Euro.
CİMBOM'DAN PARTEY HAMLESİ
Galatasaray'ın hedefindeki diğer oyuncu ise Arsenal forması giyen Thomas Partey...
İngiliz ekibinin formasını terleten yıldız oyuncu bu sezon süre almakta zorlanıyor.
Bu nedenle takımdan ayrılmaya sıcak bakan Ganalı futbolcu için Cimbom devreye girecek.
Sezon başında birçok kez Galatasaray ile anılan yıldız futbolcunun transferi gerçekleşmemişti.
Sarı-kırmızılı ekip bu transferi ocakta bitirmek istiyor.
Partey'in güncel piyasa değeri 35 milyon Euro.
Ganalı yıldız bu sezon 5 maçta forma giyebildi.
DEVRE ARASINDA NDIDI
Galatasaray'ın listesindeki 3. isim Wilfred Ndidi.
Leicester City'nin küme düşmesinden sonra takımdan ayrılmak isteyen Ndidi, kendine takım bulamamıştı.
Sezon başında Nijeryalı yıldız ile ilgilenen sarı-kırmızılı ekip, Ndombele'nin transfer sonrası Ndidi'den vazgeçmişti.
Cimbom devre arasında tecrübeli ön liberoyu takıma katmak istiyor.
Ndidi'nin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.