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Galatasaray'dan 100 milyon euroluk transfer hamlesi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler ocak ayı transferine çevrildi. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk yönetime listesini sundu. Bu doğrultuda Erden Timur, listedeki isimlerle tek tek görüşmelere başladı. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk listesi ve hedefteki isimler...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 21:07 Güncelleme 21 Kasım 2023, 21:07
Galatasaray’dan 100 milyon euroluk transfer hamlesi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam ediyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Cimbom, Devler Ligi'nde 4 puanla averajla Kopenhag'ın ardından 3. sırada yer alıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Sarı-kırmızılı ekibin grupta son 2 maçı kaldı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Temsilcimiz Galatasaray, kalan ilk maçını evinde Manchester United ile, ikinci maçını ise deplasmanda Kopenhag ile oynayacak.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Cimbom bu karşılaşmaları kazanırsa gruptan 2. olarak çıkacak.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de Fenerbahçe'nin ardından averajla 2. sırada yer alıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Galatasaray, sezon sonunda Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmak ve Devler Ligi'nde büyük başarı elde etmek istiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek isteyen Cimbom, bu turnuvada kupaya uzanmak istiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Bu nedenlerle ocak ayı için transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılılar flaş hamleler yapacak.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Galatasaray devre arasında orta saha transferine yoğunlaşacak.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Sezon başında kadroya katılan Ndombele'yi yetersiz bulan Okan Buruk, yönetime raporunu sundu.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Sarı-kırmızılıların hedefinde 3 yıldız futbolcu var. İşte o liste

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

İLK İSİM RODRIGO BENTANCUR
Galatasaray'ın transfer listesindeki ilk oyuncu Tottenham forması giyen Rodrigo Bentancur...

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Cimbom, yıldız oyuncu için devre arasında teklif yapmaya hazırlanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Bentancur, yeterli forma süresi alamadığı için ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 40 milyon Euro.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

CİMBOM'DAN PARTEY HAMLESİ
Galatasaray'ın hedefindeki diğer oyuncu ise Arsenal forması giyen Thomas Partey...

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

İngiliz ekibinin formasını terleten yıldız oyuncu bu sezon süre almakta zorlanıyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Bu nedenle takımdan ayrılmaya sıcak bakan Ganalı futbolcu için Cimbom devreye girecek.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Sezon başında birçok kez Galatasaray ile anılan yıldız futbolcunun transferi gerçekleşmemişti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Sarı-kırmızılı ekip bu transferi ocakta bitirmek istiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Partey'in güncel piyasa değeri 35 milyon Euro.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Ganalı yıldız bu sezon 5 maçta forma giyebildi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

DEVRE ARASINDA NDIDI
Galatasaray'ın listesindeki 3. isim Wilfred Ndidi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Leicester City'nin küme düşmesinden sonra takımdan ayrılmak isteyen Ndidi, kendine takım bulamamıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Sezon başında Nijeryalı yıldız ile ilgilenen sarı-kırmızılı ekip, Ndombele'nin transfer sonrası Ndidi'den vazgeçmişti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Cimbom devre arasında tecrübeli ön liberoyu takıma katmak istiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Ndidi'nin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle

Nijeryalı yıldız bu sezon 15 maçta 3 gol ve 4 asist yaptı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Herkes Galatasaray’ı konuşacak: 3 yıldız transferi birden! 100 milyon euroluk hamle
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