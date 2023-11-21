Milli basketbolcudan tarihe geçen performans! Houston Rockets’da oynayan Alperen Şengün 2000 sayı ile fırtına yarattı

NBA'de milli yıldız Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Lakers ile karşılaştı. Son bölümü çok büyük çekişmeye sahne olan maçta Los Angeles Lakers, LeBron James'in önderliğinde salondan 105-104 galip ayrılmayı başardı.
NBA'de milli yıldız Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Lakers ile karşılaştı. Son bölümü çok büyük çekişmeye sahne olan maçta Los Angeles Lakers, LeBron James'in önderliğinde salondan 105-104 galip ayrılmayı başardı.
30 dakika süre bulduğu müsabakayı 23 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 1 blok ile tamamlayan Alperen Şengün, bu performansının ardından Houston Rockets tarihine adını yazdırdı.
YENİ REKOR ALPEREN'İN
21 yaşındaki milli yıldız, Rockets tarihinde 2000 sayı, 1000 ribaund ve 500 asist rakamlarını geride bırakan en genç oyuncu oldu. Bu rekorun bir önceki sahibi ise Rodney McCray'di. Alperen Şengün bu sezon maç başına 20.1 sayı, 8.4 ribaund ve 5.7asist ortalamalarıyla 8 maçta 6 galibiyet alan Houston Rockets'ın bir numaralı skor opsiyonu konumunda.
LEBRON ÖVGÜDE BULUNDU
Houston'a karşı kaydettiği 38 sayı, 6 ribaund ve 8 asist ile galibiyetin mimarı olan Los Angeles Lakers'in süper yıldızı LeBron James maç sonrası Alperen Şengün'ün performansı ile ilgili, "Bence Alperen kendini her maçta daha da rahat hissediyor. Ona güveniyorlar. Takımı için kesinlikle iyi bir parça. Sırtı dönük oynayabiliyor, top hakimiyeti iyi, harika bir saha görüşü var. O gerçekten iyi bir genç oyuncu" diye konuştu.
ALL-STAR'A GÖZ KIRPIYOR
Milli basketbolcu özellikle bu sezon ortaya koyduğu performans ve kırdığı rekorlarla dikkat çekiyor. 20.1 sayı ve 8.4 ribaunt ortalamalarıyla mücadele eden 21 yaşındaki yıldız pivot bu sezon ki oyunuyla All-Star'a göz kırpıyor.