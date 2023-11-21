Milli basketbolcudan tarihe geçen performans! Houston Rockets’da oynayan Alperen Şengün 2000 sayı ile fırtına yarattı

YENİ REKOR ALPEREN'İN

21 yaşındaki milli yıldız, Rockets tarihinde 2000 sayı, 1000 ribaund ve 500 asist rakamlarını geride bırakan en genç oyuncu oldu. Bu rekorun bir önceki sahibi ise Rodney McCray'di. Alperen Şengün bu sezon maç başına 20.1 sayı, 8.4 ribaund ve 5.7asist ortalamalarıyla 8 maçta 6 galibiyet alan Houston Rockets'ın bir numaralı skor opsiyonu konumunda.

LEBRON ÖVGÜDE BULUNDU

Houston'a karşı kaydettiği 38 sayı, 6 ribaund ve 8 asist ile galibiyetin mimarı olan Los Angeles Lakers'in süper yıldızı LeBron James maç sonrası Alperen Şengün'ün performansı ile ilgili, "Bence Alperen kendini her maçta daha da rahat hissediyor. Ona güveniyorlar. Takımı için kesinlikle iyi bir parça. Sırtı dönük oynayabiliyor, top hakimiyeti iyi, harika bir saha görüşü var. O gerçekten iyi bir genç oyuncu" diye konuştu.