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Fenerbahçe'den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

Ara transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Lige verilen milli arayı fırsat bilerek transfer çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertlilerin stoper takviyesi için gündemine aldığı iki isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 15:24 Güncelleme 20 Kasım 2023, 15:24
Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

Yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna sonuna kadar devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği arttı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

Kanarya ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin önceliğiyse stoper transferi...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

Sarı-lacivertliler, bu sezon stoper bölgesindeki yer alan oyuncuların neredeyse hepsini sakatlığa kurban verdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

Fenerbahçe'de Djiku, Becao, Serdar Aziz ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

UEFA Konferans Ligi'nde Ülker Stadı'nda oynanan Ludogorets maçı sonrası sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilen Alexander Djiku'nun milli ara sonrası oynanacak Fatih Karagümrük maçında sahada olması bekleniyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

Pendikspor maçında sakatlanan ve hamstring grubunda (biseps femoris) tendonunun koptuğu açıklanan Rodrigo Becao'nun 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

Ekim ayında sol ayak bileğinden artroskopi operasyonu geçiren Serdar Aziz'in kısa süre içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

Sol dizinden bir operasyon geçiren Luan Peres'in ise sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan stoper sakatlıkları sonrası bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmalar hızlandı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

Sezon başında Cengiz Ünder hamlesiyle dikkat çeken Fenerbahçe, Avrupa'da forma giyen bir millî yıldızı daha Türkiye'ye geri getirme hazırlığında...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ BOMBASI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sarı-lacivertlilerin liste başına yazdığı isim Çağlar Söyüncü.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

ATLETICO MADRID'DE MUTSUZ

Yaz döneminde bonservisi elinde olarak Leicester'dan ayrılıp Atletico Madrid'e transfer olan 27 yaşındaki millî yıldız İspanyol devinde az süre aldığı için mutsuz.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Başkent ekibiyle sadece 5 maçta toplam 74 dakika forma şansı bulan Çağlar, Kanarya'ya sıcak bakıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

A Millî Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermek isteyen Çağlar Söyüncü, düzenli oynayabileceği bir takımda olma arzusunu gizlemezken en istekli taliplisi Fenerbahçe'nin ilgisini karşılıksız bırakmadı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

Tecrübeli savunmacının bu tavrının ardından sarı-lacivertliler İspanya'ya çıkarma yapacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

Elini çabuk tutup bir an önce Çağlar'ı Kadıköy'e getirmek isteyen yönetim, Atletico Madrid'e sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 5 maça çıktı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

Milli oyuncu, gol ve asist katkısı üretemedi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

Çağlar'ın İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

EMİRHAN TOPÇU DA LİSTEDE

Stopere en az iki takviye planlayan Fenerbahçe, Emirhan Topçu için de Rizespor'un kapısını çalacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

23 yaşındaki stoper bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 12 maça çıkarken, 2 asist kaydetti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

Emirhan Topçu'nun Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

1.88 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...
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