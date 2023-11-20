Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

Çağlar'ın İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

EMİRHAN TOPÇU DA LİSTEDE

Stopere en az iki takviye planlayan Fenerbahçe, Emirhan Topçu için de Rizespor'un kapısını çalacak.