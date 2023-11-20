Fenerbahçe’den çifte stoper bombası! Çağlar Söyüncü ve...

Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yarıştığı tüm kulvarlarda yoluna sonuna kadar devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde transfer hareketliliği arttı.
Kanarya ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik görülen bölgeleri güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin önceliğiyse stoper transferi...
Sarı-lacivertliler, bu sezon stoper bölgesindeki yer alan oyuncuların neredeyse hepsini sakatlığa kurban verdi.
Fenerbahçe'de Djiku, Becao, Serdar Aziz ve Luan Peres'in sakatlıkları bulunuyor.
UEFA Konferans Ligi'nde Ülker Stadı'nda oynanan Ludogorets maçı sonrası sağ ayak beşinci metatars kemiğinde non deplase kırık tespit edilen Alexander Djiku'nun milli ara sonrası oynanacak Fatih Karagümrük maçında sahada olması bekleniyor.
Pendikspor maçında sakatlanan ve hamstring grubunda (biseps femoris) tendonunun koptuğu açıklanan Rodrigo Becao'nun 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Ekim ayında sol ayak bileğinden artroskopi operasyonu geçiren Serdar Aziz'in kısa süre içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.
Sol dizinden bir operasyon geçiren Luan Peres'in ise sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği belirtildi.
Fenerbahçe'de üst üste yaşanan stoper sakatlıkları sonrası bu bölgeyi güçlendirmek için çalışmalar hızlandı.
Sezon başında Cengiz Ünder hamlesiyle dikkat çeken Fenerbahçe, Avrupa'da forma giyen bir millî yıldızı daha Türkiye'ye geri getirme hazırlığında...
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ BOMBASI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sarı-lacivertlilerin liste başına yazdığı isim Çağlar Söyüncü.
ATLETICO MADRID'DE MUTSUZ
Yaz döneminde bonservisi elinde olarak Leicester'dan ayrılıp Atletico Madrid'e transfer olan 27 yaşındaki millî yıldız İspanyol devinde az süre aldığı için mutsuz.
GELMEYE SICAK BAKIYOR
Başkent ekibiyle sadece 5 maçta toplam 74 dakika forma şansı bulan Çağlar, Kanarya'ya sıcak bakıyor.
A Millî Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda boy göstermek isteyen Çağlar Söyüncü, düzenli oynayabileceği bir takımda olma arzusunu gizlemezken en istekli taliplisi Fenerbahçe'nin ilgisini karşılıksız bırakmadı.
Tecrübeli savunmacının bu tavrının ardından sarı-lacivertliler İspanya'ya çıkarma yapacak.
Elini çabuk tutup bir an önce Çağlar'ı Kadıköy'e getirmek isteyen yönetim, Atletico Madrid'e sezon sonuna kadar kiralama teklifinde bulunacak.
Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 5 maça çıktı.
Milli oyuncu, gol ve asist katkısı üretemedi.
Çağlar'ın İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.
EMİRHAN TOPÇU DA LİSTEDE
Stopere en az iki takviye planlayan Fenerbahçe, Emirhan Topçu için de Rizespor'un kapısını çalacak.
23 yaşındaki stoper bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 12 maça çıkarken, 2 asist kaydetti.
Emirhan Topçu'nun Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
1.88 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro.