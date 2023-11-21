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Galatasaray'ın yıldızı Abdülkerim Bardakçı performansıyla İtalyanları peşinden koşturuyor

Hırvatistan, Manchester United, Bayern Münih ve Almanya’ya karşı kusursuz oynadı. Sassuolo, Bologna ve Udinese transfer çalışmalarını hızlandırdı. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2025'te bitiyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Abdülkerim Bardakçı'ya yeni bir sözleşme teklif edeceği iddia ediliyor. Bu sezon 22 maçta 2 gol atan milli oyuncu, Konya'dan 2.8 milyon Euro'ya gelmişti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Kasım 2023 Güncelleme 21 Kasım 2023, 07:02
Galatasaray’ın yıldızı Abdülkerim Bardakçı performansıyla İtalyanları peşinden koşturuyor

G.Saray ve A Milli Takım'da ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Abdülkerim Bardakçı, İtalyan takımları tarafından paylaşılamıyor.

Tecrübeli oyuncu, Hırvatistan, M. United, Bayern Münih ve Almanya'ya karşı müthiş savaştı. Gerek toplu gerekse topsuz oyunda sıfıra yakın hatayla mücadele etti. Daha önce onu takip eden Sassuolo, Bologna ve Udinese ise transfer çalışmalarına hız verdi.

Birkaç sene önce alt liglerde her sezon bir takıma kiralanan Abdülkerim, artık elit stoperler kategorisine girdi. Sol ayaklı stoper olmasıyla beraber topla ilişkisinden dolayı Abdülkerim'in taliplerinin artması bekleniyor.

Avrupa'nın dev kulüplerini de peşine takacağını düşünen Sarı-Kırmızılı yönetim astronomik rakamları kasasına koymaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2025'te bitiyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın Abdülkerim Bardakçı'ya yeni bir sözleşme teklif edeceği iddia ediliyor. Bu sezon 22 maçta 2 gol atan milli oyuncu, Konya'dan 2.8 milyon Euro'ya gelmişti.

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