Galatasaray’ın yıldızı Abdülkerim Bardakçı performansıyla İtalyanları peşinden koşturuyor

Tecrübeli oyuncu, Hırvatistan, M. United, Bayern Münih ve Almanya'ya karşı müthiş savaştı. Gerek toplu gerekse topsuz oyunda sıfıra yakın hatayla mücadele etti. Daha önce onu takip eden Sassuolo, Bologna ve Udinese ise transfer çalışmalarına hız verdi.