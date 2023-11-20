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EURO 2024'te torbalar belli oldu! İşte Türkiye'nin yeri

Hırvatistan ve Letonya karşısında aldığı galibiyetlerle adını EURO 2024'e yazdıran Türkiye, hazırlık karşılaşmasında deplasmanda Almanya'yı mağlup ederek turnuvanın favorilerinden olduğunu göstermişti. Peki milliler kura çekimine kaçıncı torbadan katılacak. İşte bu sorunun yanıtı ve torbalarda oluşan son durum...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 16:12 Güncelleme 20 Kasım 2023, 16:12
EURO 2024’te torbalar belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde dün oynanan maçlarla birlikte A Milli Takım'ın 1. torbada olmayacağı netleşti.

EURO 2024’te torbalar belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

Türkiye grubunu lider bitirirse 2 Aralık'taki kura çekimine 2. torbadan girecek. Millilerin grup ikinciliği halinde ise 3. torbada yer alması bekleniyor.

EURO 2024’te torbalar belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

İşte şu anki duruma göre 2024 Avrupa Şampiyonası kura çekimi için oluşacak muhtemel torbalar:

EURO 2024’te torbalar belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya

EURO 2024’te torbalar belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

2. TORBA: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Arnavutluk, Romanya

EURO 2024’te torbalar belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

3. TORBA: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Slovenya

EURO 2024’te torbalar belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

4. TORBA: Slovakya, Çekya, İsviçre, Play-off'tan gelecek 3 takım

EURO 2024’te torbalar belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri
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