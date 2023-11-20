EURO 2024’te torbalar belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde dün oynanan maçlarla birlikte A Milli Takım'ın 1. torbada olmayacağı netleşti.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde dün oynanan maçlarla birlikte A Milli Takım'ın 1. torbada olmayacağı netleşti.
Türkiye grubunu lider bitirirse 2 Aralık'taki kura çekimine 2. torbadan girecek. Millilerin grup ikinciliği halinde ise 3. torbada yer alması bekleniyor.
İşte şu anki duruma göre 2024 Avrupa Şampiyonası kura çekimi için oluşacak muhtemel torbalar:
1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya
2. TORBA: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Arnavutluk, Romanya
3. TORBA: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Slovenya
4. TORBA: Slovakya, Çekya, İsviçre, Play-off'tan gelecek 3 takım