EURO 2024’te torbalar belli oldu! İşte Türkiye’nin yeri

Türkiye grubunu lider bitirirse 2 Aralık'taki kura çekimine 2. torbadan girecek. Millilerin grup ikinciliği halinde ise 3. torbada yer alması bekleniyor.

İşte şu anki duruma göre 2024 Avrupa Şampiyonası kura çekimi için oluşacak muhtemel torbalar:



