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Galatasaray Icardi'ye kavuşuyor! 1 aydır iğneyle maçlara çıkan Arjantinli golcü sakatlığını atlattı

Galatasaray’da 1 aydır iğneyle maçlara çıkan Arjantinli golcü sakatlığını atlattı. Bugün takımla çalışmalara başlıyor. İşte sizler için derlediğimiz 21 Kasım TAKVİM spor haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Kasım 2023 Güncelleme 21 Kasım 2023, 07:02
Galatasaray Icardi’ye kavuşuyor! 1 aydır iğneyle maçlara çıkan Arjantinli golcü sakatlığını atlattı

G.Saray taraftarına Mauro Icardi müjdesi... Yaklaşık 1 aydır iğneyle maçlara çıkan ve skora katkı yapmakta zorlanan Icardi, sakatlığını atlattı. Arjantinli yıldız, böylece iğneyle maçlara çıkmayacak, sahada esnek ve daha rahat vuruş yapma imkanına sahip olacak.

Yıldız golcü, takıma verilen 4 günlük izinde idmanlara katılmadı. Milli arayı dinlenerek geçirdi. Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıkan golcü futbolcu, 15 gol atıp 3 asistlik katkı verdi. Cimbom'un yıldız golcü Şampiyonlar Ligi'nde 29 Kasım'da oynanacak Manchester United maçında takımının en büyük kozlarından biri olacak.



SKANDAL HAKEM NOBRE'YE ŞOK CEZA
Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih'e 2-1 yenilen Galatasaray'da hakem isyanı yaşandı. Barış Alper'e sert bir hareket yapan Davies'i ikinci sarıdan atmayan Portekizli hakem Antonio Nobre'nin, 80. dakikada Harry Kane'in golünde de VAR ile yaşadığı diyalog çok tartışıldı. UEFA'nın, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında skandal bir kararlara imza atan Nobre'ye bir daha bu arenada görev vermeyeceği öğrenildi.



ASLAN'A DEV SPONSOR
Galatasaray, yeni sezondan başlamak üzere Puma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Nike ile forma tedarik ve sponsorluk anlaşması bu sezon bitiminde noktalanıyor. Puma ile karlı bir anlaşma yapan Aslan, 5 yıl için net 25 milyon Euro kasasına koyacağını KAP'a bildirdi. Ayrıca, başarıya dayalı prim ve ödül sistemi ile Puma'nın satışını yapacağı Galatasaray lisanslı ürünleri üzerinden de telif ödemesi alınacak.



YENİ BİR HİKAYE YAZILIYOR
Abdullah Avcı, ilk döneminde duvara boş bir çerçeve astırmıştı. Bunun nedeni sorulduğunda ise "Seneye şampiyon olduğumuz kadro o çerçeveye girecek" cevabını vermişti. Söz konusu sezon sonunda ise tarihi bir şampiyonluk ile boş çerçeve doldurulmuştu. Avcı ikinci döneminde de yeni sloganlar ve yapacağı farklı çalışmalarla camiayı ve takımı heyecanlandırmak istiyor. Bunun ilk adımı da kulüp binasının duvarlarına "Birlikte yaşanacak daha çok zafer var" sözlerini yazdırıp, kulübün bugüne kazandığı kupaları sembollerle astırdı. Avcı, ikinci dönemi için düzenlenen imza töreninde ise, "Yeni bir boş çerçeve gelecek mi?" sorusu üzerine, "Yok bu kez başka bir slogan bulacağız ve onun üzerinden gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

DIAWARA İDDİASI
Fransız medyasından Foot Mercato'nun haberine göre; Trabzonspor, Anderlecht'in 26 yaşındaki orta sahası Amadou Diawara'nın peşine düştü. Yıldız oyuncu bu sezon 11 karşılaşmada forma giydi.

PALUT: DAHA İYİ OLMALIYIZ
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, deplasmanda oynayacakları Antalya maçı ile ilgili,"Son maçların çok üzerinde bir performans, oyun ve mücadele göstermemiz gerektiğinin farkındayız" dedi.

BARCELONA'YA GAVİ ŞOKU
Barcelona, İspanya-Gürcistan maçında sakatlanan 19 yaşındaki Gavi'nin sağ diz ön çapraz bağının tamamen yırtıldığı ve buna bağlı olarak da yan menisküs yaralanması yaşadığını açıkladı.

CELTİCS'İN SERİSİ SÜRÜYOR
NBA'de deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 102-100 yenen Boston Celtics, üst üste 6. galibiyetini elde etti. Konuk takımda Porzingis 26 sayı, 8 ribaunt, Jayson Tatum 20 sayı, 9 r-i baunt, 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.



ŞİMDİ SIRA SENDE GALLER
Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki 8. ve son maçında Galler ile karşılaşacak. Cardiff City Stadı'ndaki maç TSİ 22.45'te başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak mücadeleyi Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Ay-Yıldızlı ekibimizde kadrodan çıkarılan Emre Akbaba bu maçta görev alamayacak.

Almanya'da düzenlenecek turnuvanın biletini daha önce alan Türkiye, bugünkü maçtan galip ya da berabere ayrılması durumunda, grubunu lider tamamlayacak. Millilerimizin, rakibine yenilmesi durumunda, Hırvatistan-Ermenistan maçının sonucuna göre gruptaki sıralaması netleşecek. Hatırlanacağı üzere milliler, ilk maçta Galler'i Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle 2-0 mağlup etmişti.

1. TORBA İÇİN KRİTİK VİRAJ
Milli Takımımız, Galler maçını kazanır veya berabere tamamlarsa, Hırvatistan karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın grubu zirvede bitirecek. İlk torbadan turnuvaya gidecek 6. ülkeyi son maçlar belirleyecek. Bu durumda; Ay-Yıldızlılar maçı kazansa da son hafta Danimarka'nın Kuzey İrlanda'ya, İngiltere'nin Kuzey Makedonya'ya yenilmesi gerekiyor. İngiltere son maçını kaybetse dahi Türkiye'nin artı 7, İngiltere'nin artı 18'lik gol averajı bulunuyor. Milliler turnuvaya ikinci torbadan giderse birinci, üçüncü ve 4. torbadaki takımlarla aynı grupta olacak.



LİDER DÖNMEYİ ARZULUYORUZ
İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, Galler maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Montella, "Lider olarak geldik, lider olarak dönmek istiyoruz. Rakibimizin kendi evinde çok güçlü olduğunu biliyoruz ama buraya hazırlıklı geldik. Futbolda hiçbir şey kesin değildir ama biz kendi maçımıza odaklanacağız" dedi. Montella, Gedson Fernandes ve Sacha Boey'un milli takıma seçilmesi hakkında, "Kalbi Türkiye için atan herkes bu formayı giyebilir. Benim kalbim Türkiye için atıyor" diye konuştu.

CENK ÖZKACAR: KAZANMAYA GELDİK
Montella ile birlikte toplantıya katılan Cenk Özkaçar, "Sol bek mevkisine çok uzak değilim. Futbola başladığımdan beri bana görev verilen pozisyonda en iyisini yapmaya çalışıyorum. 1 puan yeterli olsa da biz kazanmaya geldik" dedi.

BİZİM İÇİN ZOR MAÇ OLACAK
Galler Teknik Direktörü Robert Page, "Montella'nın gelişiyle daha farklı bir Türkiye oyunu gördük. Bizim için çok zor maç olacak. Ancak biz de Türkiye takımına karşı sorun oluşturacak taktikleri konuşuyoruz" dedi.



BATSHUAYİ'YE GENOA KANCASI
Fenerbahçe'de geleceği belirsiz isimlerden birisi olan Michy Batshuayi ile ilgili olarak önemli bir iddia ortaya atıldı. Gelen bilgilere göre; Serie A takımlarından Genoa, Belçikalı santrforu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında bitecek olmasına karşın Sarı- Lacivertli kulübün 1 yıl opsiyon hakkı bulunuyor.

Genoa'nın bonservis teklifinin ne kadar olduğu açıklanmazken Fenerbahçe'nin 7 milyon Euro'dan aşağıya bir rakama razı olmayacağı da gelen haberler arasında. Batshuayi yaz transfer sezonu sona ermeden önce Fenerbahçe'den kendi isteğiyle ayrılmak istemiş ancak şartlar oluşmadığı için takımda kalmıştı. Belçikalı yıldız bu sezon 15 maçta 4 gol ve 2 asiste imza attı.

DAÇKA TENERİFE ÖNÜNDE
Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın İspanya temsilcisi Lenovo Tenerife ile deplasmanda karşılaşacak. San Cristobal de La Laguna kentindeki maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

MATEUSZ LİZ KALEYİ KAPATTI
Göztepe'nin file bekçisi Mateusz Lis, bu sezon oynadığı 12 maçın 7'sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Göztepe, Mateusz Lis'i yaz döneminde İngiliz ekibi Southampton'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

AFYON'DA MOTOKROS HEYECANI
2023 Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final yarışları 25-26 Kasım tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek. Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak organizasyonda 130 sporcu mücadele edecek.



DERBİ FENER'İN
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, konuk ettiği Beşiktaş JK United Payment'i 3-2 yendi. 17. dakikada Esra Manya'nın şutunda top filelerle buluştu: 0-1. Fenerbahçe 42'de Yaşam Göksu, 45+2'de ve 79'da Yağmur Uraz'ın golleriyle 3-1 öne geçti. Maça damga vuran olay ise 90+5'te yaşandı. F.Bahçeli kaleci Göknur Güleryüz'ün elindeki topa kafa vurup sonra golü atan Halilaj, farkı 1'e indirdi. F.Bahçeliler kadın hakem Asen Albayrak'a tepki gösterdi.

KANARYA'YA YENİ SPONSOR
Mediamarkt, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol takımının resmi sponsoru oldu. Bu iş birliği kapsamında, 2023-24 voleybol sezonu boyunca Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımının taytlarının sağ paçasında MediaMarkt logosu yer alacak. Anlaşmanın 1 yıllık olduğu duyuruldu.

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