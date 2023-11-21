Galatasaray Icardi’ye kavuşuyor! 1 aydır iğneyle maçlara çıkan Arjantinli golcü sakatlığını atlattı

ASLAN'A DEV SPONSOR Galatasaray, yeni sezondan başlamak üzere Puma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Nike ile forma tedarik ve sponsorluk anlaşması bu sezon bitiminde noktalanıyor. Puma ile karlı bir anlaşma yapan Aslan, 5 yıl için net 25 milyon Euro kasasına koyacağını KAP'a bildirdi. Ayrıca, başarıya dayalı prim ve ödül sistemi ile Puma'nın satışını yapacağı Galatasaray lisanslı ürünleri üzerinden de telif ödemesi alınacak.





YENİ BİR HİKAYE YAZILIYOR

Abdullah Avcı, ilk döneminde duvara boş bir çerçeve astırmıştı. Bunun nedeni sorulduğunda ise "Seneye şampiyon olduğumuz kadro o çerçeveye girecek" cevabını vermişti. Söz konusu sezon sonunda ise tarihi bir şampiyonluk ile boş çerçeve doldurulmuştu. Avcı ikinci döneminde de yeni sloganlar ve yapacağı farklı çalışmalarla camiayı ve takımı heyecanlandırmak istiyor. Bunun ilk adımı da kulüp binasının duvarlarına "Birlikte yaşanacak daha çok zafer var" sözlerini yazdırıp, kulübün bugüne kazandığı kupaları sembollerle astırdı. Avcı, ikinci dönemi için düzenlenen imza töreninde ise, "Yeni bir boş çerçeve gelecek mi?" sorusu üzerine, "Yok bu kez başka bir slogan bulacağız ve onun üzerinden gideceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

DIAWARA İDDİASI

Fransız medyasından Foot Mercato'nun haberine göre; Trabzonspor, Anderlecht'in 26 yaşındaki orta sahası Amadou Diawara'nın peşine düştü. Yıldız oyuncu bu sezon 11 karşılaşmada forma giydi.

PALUT: DAHA İYİ OLMALIYIZ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, deplasmanda oynayacakları Antalya maçı ile ilgili,"Son maçların çok üzerinde bir performans, oyun ve mücadele göstermemiz gerektiğinin farkındayız" dedi.



BARCELONA'YA GAVİ ŞOKU

Barcelona, İspanya-Gürcistan maçında sakatlanan 19 yaşındaki Gavi'nin sağ diz ön çapraz bağının tamamen yırtıldığı ve buna bağlı olarak da yan menisküs yaralanması yaşadığını açıkladı.



CELTİCS'İN SERİSİ SÜRÜYOR

NBA'de deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 102-100 yenen Boston Celtics, üst üste 6. galibiyetini elde etti. Konuk takımda Porzingis 26 sayı, 8 ribaunt, Jayson Tatum 20 sayı, 9 r-i baunt, 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.