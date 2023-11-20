Sebastian Szymanski’ye 2 dev talip!

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig ve Avrupa'da liderliğini sürdüren Fenerbahçe , yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

Neredeyse sil baştan bir kadro kuran sarı-lacivertliler, çok sayıda yıldız ismi renklerine bağladı.

Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biri de Sebastian Szymanski oldu.