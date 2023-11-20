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Sebastian Szymanski'ye 2 dev talip!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine taktı. Polonya basını, yıldız futbolcuyu transfer etmek isteyen iki dünya devini duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 18:01 Güncelleme 20 Kasım 2023, 18:01
Sebastian Szymanski’ye 2 dev talip!

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig ve Avrupa'da liderliğini sürdüren Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sebastian Szymanski’ye 2 dev talip!

Neredeyse sil baştan bir kadro kuran sarı-lacivertliler, çok sayıda yıldız ismi renklerine bağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sebastian Szymanski’ye 2 dev talip!

Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biri de Sebastian Szymanski oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sebastian Szymanski’ye 2 dev talip!

Fenerbahçe, Dinamo Moskova'da forma giyen Polonyalı futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sebastian Szymanski’ye 2 dev talip!

24 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla taraftarı adeta mest etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sebastian Szymanski’ye 2 dev talip!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer alan Szymanski, çıktığı 22 maçta 9 gol ve 7 asist kaydederek 16 gole doğrudan etki etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sebastian Szymanski’ye 2 dev talip!

Yıldız futbolcunun bu performansı Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sebastian Szymanski’ye 2 dev talip!

Fenerbahçe'nin sezon başında 4 yıllık sözleşme imzaladığı Sebastian Szymanski ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sebastian Szymanski’ye 2 dev talip!

MANCHESTER UNITED VE NAPOLI İSTİYOR

Polonya basını, Manchester United ve Napoli'nin 24 yaşındaki futbolcuya talip olduğunu yazdı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sebastian Szymanski’ye 2 dev talip!

1.74 boyundaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sebastian Szymanski’ye 2 dev talip!

Szymanski'nin güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sebastian Szymanski’ye 2 dev talip!
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