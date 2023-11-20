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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan deplasmana özel çalışma

Ligde devre arasına kadar oynacağı 7 maçın 4’üne deplasmanda çıkacak Trabzon’da Abdullah Avcı bu maçlara özel hazırlık yapacak. Takımın deplasman karnesindeki kötü gidişata dur demek istiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Kasım 2023 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:01
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan deplasmana özel çalışma

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın deplasman karnesindeki kötü gidişata dur demek istiyor. Ligin ilk yarısının bitimine 7 hafta kala bu maçlardan 4'ünün deplasmanda oynanacak olması nedeniyle teknik ekibin bu konuyla özel olarak ilgilendiği öğrenildi.

Bu sezon deplasmandaki 6 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Fırtına milli aradan sonra Sivasspor ile deplasmanda oynanacak olan maçla başlayacak süreçte kalan 4 deplasman maçından en iyi sonucu çıkartmaya çalışacak.

TAKIMI YABANCILAR SIRTLIYOR
Trabzonspor'un bu sezon şu ana kadar attığı 21 golün 16'sını yabancı oyuncular kaydetti. Onuchu 6 gol atarken, Bakasetas 3, Visca ve Bardhi 2'şer, Pepe, Benkovic ve Denswil ise 1'er gol attı.

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