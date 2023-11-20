Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’dan deplasmana özel çalışma

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı , takımın deplasman karnesindeki kötü gidişata dur demek istiyor. Ligin ilk yarısının bitimine 7 hafta kala bu maçlardan 4'ünün deplasmanda oynanacak olması nedeniyle teknik ekibin bu konuyla özel olarak ilgilendiği öğrenildi.

Bu sezon deplasmandaki 6 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Fırtına milli aradan sonra Sivasspor ile deplasmanda oynanacak olan maçla başlayacak süreçte kalan 4 deplasman maçından en iyi sonucu çıkartmaya çalışacak.



TAKIMI YABANCILAR SIRTLIYOR

Trabzonspor'un bu sezon şu ana kadar attığı 21 golün 16'sını yabancı oyuncular kaydetti. Onuchu 6 gol atarken, Bakasetas 3, Visca ve Bardhi 2'şer, Pepe, Benkovic ve Denswil ise 1'er gol attı.