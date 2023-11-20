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Herkes ona hayran: Ferdi Kadıoğlu performansıyla parmak ısırttı

Fenerbahçe’nin mlli yıldızı Ferdi Kadıoğlu Almanya karşısındaki muazzam performansıyla dikkatleri çekti. Yıldız futbolcuyu Berlin’de izleyen kulüplerin de ocakta Fenerbahçe’nin kapısını çalması bekleniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Kasım 2023 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:01
Herkes ona hayran: Ferdi Kadıoğlu performansıyla parmak ısırttı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu kendi takımındaki etkili performansını milli takımda da sürdürmeye devam ediyor. Yıldız futbolcunun Almanya maçındaki performansı dikkat çekerken attığı golde de yaptığı kontrol ve son vuruşla klasını gözler önüne serdi.

24 yaşındaki oyuncu Almanya maçında en çok çalım atan (3) ve en çok top kapan (5) futbolcu olmayı başardı. Girdiği 10 ikili mücadelenin 8'ini kazanan yetenekli futbolcu Almanya maçının en iyi isimlerinden biriydi.



BERLİN'DE İZLEDİLER
Yıldız ismin bu performansına Avrupa'nın dev kulüpleri de kayıtsız kalmadı. Genç ismi Berlin'de çok sayıda kulübün scout ekibinin canlı izlediği öğrenildi. Bu takımların arasında Milan, Napoli, Arsenal, Newcastle United ve Dortmund gibi kulüplerin olduğu belirtildi. Ferdi'nin performansını çok beğenen scout ekiplerinin Ferdi için olumlu rapor verdikleri ve yıldız oyuncu için ocak ayında Fenerbahçe'ye teklifler gelebileceği ifade edildi.



ARMANIN SAVAŞÇILARIYIZ
Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki golcü futbolcu, "Her maç yüzde 100'ümüzü vermek istiyoruz. Sonuçta bizler Fenerbahçe armasının savaşçılarıyız. Hedefimize ancak birlik olursak ulaşabiliriz. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Hata yaptığımızda da iyi oynamadığımız zaman da onların desteğine ihtiyacımız var çünkü zor anlarda birlikte olmamız gerekiyor. Onların bizim yanımızda olması çok önemli" ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL'IN VAZGEÇİLMEZİ
Almanya maçında attığı gol ve sergilediği performansla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla da iyi bir sezon geçiriyor. Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 18 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız futbolcu 1 gol, 3 asiste imza attı. Yıldız isim İsmail kartal'ın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.



KANARYA'DA TEMPO YOĞUN
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın salonda core ve kuvvet çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Ardından sahaya inen futbolcuların idmanı dayanıklılık koşularıyla tamamladığı aktarıldı. Fenerbahçe, bugün yapacağı antrenmanla Karagümrük maçının hazırlıklarına devam edecek.

HEDEF MAÇ KARAGÜMRÜK
Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve kendisine verilen özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Brezilyalı orta saha Fred'in milli aradan sonra oynanacak olan Karagümrük maçının kadrosunda yer alması bekleniyor. Sambacı'nın da kendisini iyi hissettiği ve İsmail Kartal'a maçta oynamak istediğini söylediği öğrenildi. Fred'in yokluğunda Fenerbahçe'nin orta alanda yaşadığı sıkıntı dikkat çekmişti.

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