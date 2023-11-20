Herkes ona hayran: Ferdi Kadıoğlu performansıyla parmak ısırttı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu kendi takımındaki etkili performansını milli takımda da sürdürmeye devam ediyor. Yıldız futbolcunun Almanya maçındaki performansı dikkat çekerken attığı golde de yaptığı kontrol ve son vuruşla klasını gözler önüne serdi.

24 yaşındaki oyuncu Almanya maçında en çok çalım atan (3) ve en çok top kapan (5) futbolcu olmayı başardı. Girdiği 10 ikili mücadelenin 8'ini kazanan yetenekli futbolcu Almanya maçının en iyi isimlerinden biriydi.





BERLİN'DE İZLEDİLER

Yıldız ismin bu performansına Avrupa'nın dev kulüpleri de kayıtsız kalmadı. Genç ismi Berlin'de çok sayıda kulübün scout ekibinin canlı izlediği öğrenildi. Bu takımların arasında Milan, Napoli, Arsenal, Newcastle United ve Dortmund gibi kulüplerin olduğu belirtildi. Ferdi'nin performansını çok beğenen scout ekiplerinin Ferdi için olumlu rapor verdikleri ve yıldız oyuncu için ocak ayında Fenerbahçe'ye teklifler gelebileceği ifade edildi.