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Sacha Boey'dan transfer itirafı: Marsilya ile temasım oldu

Galatasaray’daki geleceği merak edilen ve Avrupa takımlarının radarında yer alan Sacha Boey’dan transfer itirafı geldi. Fransız bek, “Marsilya ile temasım oldu. Kulübe benim için birçok teklif geldi” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Kasım 2023 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:01
Sacha Boey’dan transfer itirafı: Marsilya ile temasım oldu

2021'de Rennes'ten transfer edilen ve Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansın ardından Avrupa'dan birçok takımın listesine giren Sacha Boey, geleceği hakkında konuştu. Carre ile yaptığı röportajda hangi takımların kendisi ile ilgilendiğine cevap veren 23 yaşındaki futbolcu, "Marsilya'nın benimle ilgilendiği doğru. Kendileriyle de bir temasım oldu.

Galatasaray'a benim için birçok transfer teklifi geldi" dedi. İngiltere'den Arsenal ile de anılan Boey, "Evet. Galatasaray ile Arsenal arasında bir takım konuşmalar oldu. Benim için bir ilgi varsa ama resmi teklif yoksa bu anlamlı değil" diye konuştu. 30 Haziran 2025 tarihine kadar Cimbom ile sözleşmesi bulunan Boey'a güncel verilere göre; 17 milyon Euro değer biçiliyor. Yönetim, cazip bir teklif gelirse bunu değerlendirmeyi düşünüyor.

7 GOLE KATKI
Fransız bek Sacha Boey, Galatasaray'da toplamda 73 maça çıkarken 3 gol, 4 asist katkısı sundu.

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