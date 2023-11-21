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Sezon başında imzayı atmıştı! Fenerbahçe gönderiyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek 9 yıla ulaşan hasrete son vermek isteyen Fenerbahçe'de planlar da bu doğrultuda yapılıyor. Kanarya, sezon başında imzayı atan yıldız oyuncusuyla yolları ayırma kararı aldı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Kasım 2023, 15:03 Güncelleme 21 Kasım 2023, 15:03
Sezon başında imzayı atmıştı! Fenerbahçe gönderiyor

Geçtiğimiz sezon mart ayında çapraz bağ yırtığından sakatlanan Lincoln'ün 2 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sezon başında imzayı atmıştı! Fenerbahçe kapının önüne koyacak

25 yaşındaki oyuncunun geri dönüşü en çok İsmail Kartal'ı sevindirirken, Sambacı'nın birçok mevkide oynayabilmesi deneyimli teknik adamın elini rahatlatacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sezon başında imzayı atmıştı! Fenerbahçe kapının önüne koyacak

Jorge Jesus döneminde sol bekte forma giyen Lincoln, kanatlarda ve forvet arkasında da takıma katkı verebilir.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sezon başında imzayı atmıştı! Fenerbahçe kapının önüne koyacak

YA KİRALIK YA SATILIK GİDECEK

Özellikle Szymanski'nin alternatifsiz olması teknik heyeti zora sokarken, Lincoln bu alanda da şans bulacak. Lisansı dondurulan Brezilyalı, 14 yabancı kuralından dolayı kadroya hemen yazılamayacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sezon başında imzayı atmıştı! Fenerbahçe kapının önüne koyacak

Sabah'ın haberine göre; Yönetim, devre arasında Zajc'ı kiralık ya da bonservisi ile elden çıkarıp yerine Lincoln'ü kadroya dahil etmek için hazırlanıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Sezon başında imzayı atmıştı! Fenerbahçe kapının önüne koyacak
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