Sezon başında imzayı atmıştı! Fenerbahçe gönderiyor

Özellikle Szymanski'nin alternatifsiz olması teknik heyeti zora sokarken, Lincoln bu alanda da şans bulacak. Lisansı dondurulan Brezilyalı, 14 yabancı kuralından dolayı kadroya hemen yazılamayacak.

YA KİRALIK YA SATILIK GİDECEK

Sabah'ın haberine göre; Yönetim, devre arasında Zajc'ı kiralık ya da bonservisi ile elden çıkarıp yerine Lincoln'ü kadroya dahil etmek için hazırlanıyor.