Sezon başında imzayı atmıştı! Fenerbahçe gönderiyor

Geçtiğimiz sezon mart ayında çapraz bağ yırtığından sakatlanan Lincoln'ün 2 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon mart ayında çapraz bağ yırtığından sakatlanan Lincoln'ün 2 hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.
25 yaşındaki oyuncunun geri dönüşü en çok İsmail Kartal'ı sevindirirken, Sambacı'nın birçok mevkide oynayabilmesi deneyimli teknik adamın elini rahatlatacak.
Jorge Jesus döneminde sol bekte forma giyen Lincoln, kanatlarda ve forvet arkasında da takıma katkı verebilir.
YA KİRALIK YA SATILIK GİDECEK
Özellikle Szymanski'nin alternatifsiz olması teknik heyeti zora sokarken, Lincoln bu alanda da şans bulacak. Lisansı dondurulan Brezilyalı, 14 yabancı kuralından dolayı kadroya hemen yazılamayacak.
Sabah'ın haberine göre; Yönetim, devre arasında Zajc'ı kiralık ya da bonservisi ile elden çıkarıp yerine Lincoln'ü kadroya dahil etmek için hazırlanıyor.