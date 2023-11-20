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Beşiktaş'ta Ante Rebic fırtınası!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın sezon başında İtalya Serie A ekibi Milan'dan kadrosuna kattığı Hırvat futbolcu Ante Rebic, performansıyla tartışma konusu olmuştu. Son zamanlarda oynadığı futbolla kalitesini gösteren 30 yaşında milli futbolcu, Rıza Çalımbay'ın yüzünü güldürdü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 13:03 Güncelleme 20 Kasım 2023, 13:03
Beşiktaş’ta Ante Rebic fırtınası!

Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın istifası sonrası kulübün efsane ismi Rıza Çalımay'ı takımın başına getiren Beşiktaş, tecrübeli teknik adam yönetiminde ilk sınavında evinde RAMS Başakşehir karşısında çıktı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş’ta Ante Rebic fırtınası!

Karşılaşmayı, Jackson Muleka'nın golüyle 1-0 kazan Kara Kartal, teknik direktör Rıza Çalımbay ile çıktığı ilk maçta sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş’ta Ante Rebic fırtınası!

Maça damga vuran isimlerden bir tanesi de Hırvat futbolcu Ante Rebic oldu.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş’ta Ante Rebic fırtınası!

Rıza Çalımbay'ın gelişi sonrası performansı artan 30 yaşındaki milli futbolcu Ante Rebic, bir açıldı pir açıldı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş’ta Ante Rebic fırtınası!

Siyah-beyazlılarda oynadığı son 3 resmi maçta 3 asist yapan tecrübeli kanat oyuncusu, saha içinde hırslı tavırlarıyla da taraftarın sempatisini kazandı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş’ta Ante Rebic fırtınası!

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba anısına Sakaryaspor ile oynanan özel maçta, izinli olmasına rağmen karşılaşmada oynamak isteyen ve takımının ilk golüne de imza atan yıldız futbolcu Rebic, hocası Rıza Çalımbay'ın gözüne girdi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş’ta Ante Rebic fırtınası!

Rebic, "Performansım daha da yükselecek. Takıma alışmam zaman aldı. Bundan sonra daha farklı bir Rebic olacak" dedi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş’ta Ante Rebic fırtınası!
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