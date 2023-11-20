Beşiktaş’ta Ante Rebic fırtınası!

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba anısına Sakaryaspor ile oynanan özel maçta, izinli olmasına rağmen karşılaşmada oynamak isteyen ve takımının ilk golüne de imza atan yıldız futbolcu Rebic, hocası Rıza Çalımbay'ın gözüne girdi.

Rebic, "Performansım daha da yükselecek. Takıma alışmam zaman aldı. Bundan sonra daha farklı bir Rebic olacak" dedi.