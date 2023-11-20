Beşiktaş’ta Ante Rebic fırtınası!

Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın istifası sonrası kulübün efsane ismi Rıza Çalımay'ı takımın başına getiren Beşiktaş, tecrübeli teknik adam yönetiminde ilk sınavında evinde RAMS Başakşehir karşısında çıktı.
Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'ın istifası sonrası kulübün efsane ismi Rıza Çalımay'ı takımın başına getiren Beşiktaş, tecrübeli teknik adam yönetiminde ilk sınavında evinde RAMS Başakşehir karşısında çıktı.
Karşılaşmayı, Jackson Muleka'nın golüyle 1-0 kazan Kara Kartal, teknik direktör Rıza Çalımbay ile çıktığı ilk maçta sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
Maça damga vuran isimlerden bir tanesi de Hırvat futbolcu Ante Rebic oldu.
Rıza Çalımbay'ın gelişi sonrası performansı artan 30 yaşındaki milli futbolcu Ante Rebic, bir açıldı pir açıldı.
Siyah-beyazlılarda oynadığı son 3 resmi maçta 3 asist yapan tecrübeli kanat oyuncusu, saha içinde hırslı tavırlarıyla da taraftarın sempatisini kazandı.
Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba anısına Sakaryaspor ile oynanan özel maçta, izinli olmasına rağmen karşılaşmada oynamak isteyen ve takımının ilk golüne de imza atan yıldız futbolcu Rebic, hocası Rıza Çalımbay'ın gözüne girdi.
Rebic, "Performansım daha da yükselecek. Takıma alışmam zaman aldı. Bundan sonra daha farklı bir Rebic olacak" dedi.