Muslera belirsizliği: Yönetim, takım kaptanına yeni sözleşme önerip beklemeye geçti

BURADA KALMAK İSTİYORUM

9 yıllık Napoli macerasının ardından katıldığı Galatasaray ile 52 maçta 9 gol, 8 asist üreten Dries Mertens, bu sezon beklentilerin altında bir görüntü çizdi. Lider vasıflı bir oyuncu olması sebebiyle Okan Buruk'un takımda kalması yönünde bir tavır aldığı Mertens'in planı da ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılı yönetim, Arabistan'tan cazip bir teklif gelmesi halinde Mertens'in satılmasını düşünürken Belçikalı yıldız ise kontratının sonuna kadar kulüple yola devam etmeyi planlıyor. Teknik heyetin 36 yaşındaki futbolcuya bu sezon daha az şans bulacağını söylediği, Mertens'in de yedek kalmayı sorun etmeyeceğini teknik direktör Okan Buruk'a ilettiği belirtildi.