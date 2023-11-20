SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Muslera belirsizliği: Yönetim, takım kaptanına yeni sözleşme önerip beklemeye geçti

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, G.Saray ile özdeşleşen Fernando Muslera’ya 1 yıllık yeni kontrat teklif etti. Ülkesine dönme fikri olan Uruguaylı eldivenin, “Kararımı sezon sonunda netleştireceğim” yanıtını verdiği ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Kasım 2023 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:01
Muslera belirsizliği: Yönetim, takım kaptanına yeni sözleşme önerip beklemeye geçti

2011 yılından bu yana Galatasaray'da başarıyla görev yapan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-Kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin kontratını uzatmak için görüşmelere başladı.

OKAN HOCA ONDAN MEMNUN
Yönetimin, 37 yaşındaki Muslera'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray'a hizmet etmekten onur duyduğunu dile getiren, fakat ülkesine dönme düşüncesi de olan deneyimli eldivenin yönetime, "Burası yuvam. Ancak; geleceğimle ilgili kararı sezon sonunda vermeyi düşünüyorum" şeklinde cevap verdiği belirlendi. Ayrıca Okan Buruk'un da performansından memnun olduğu kaptanıyla yola devam etme yönünde bir görüş belirttiği gelen haberler arasında.

EFSANELER ARASINA GİRDİ
Şu ana kadar 478 kez Sarı-Kırmızılı formayı giyen Fernando Muslera, kulübün unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. 2 maçta daha oynaması halinde Muslera, 479 kez Galatasaray'da oynayan Sabri Sarıoğlu'nu geride bırakacak. Bu alanda Bülent Korkmaz, 588 karşılaşmayla zirvede bulunuyor.



TARAFTARLAR KALMASINI İSTİYOR
Galatasaray taraftarları, 2014'te 18 milyon Euro ile en yüksek değerine ulaşan ve şu anda 1.5 milyon Euro değer biçilen Muslera'nın takımda kalması yönünde paylaşımlar yapıyor.

BURADA KALMAK İSTİYORUM
9 yıllık Napoli macerasının ardından katıldığı Galatasaray ile 52 maçta 9 gol, 8 asist üreten Dries Mertens, bu sezon beklentilerin altında bir görüntü çizdi. Lider vasıflı bir oyuncu olması sebebiyle Okan Buruk'un takımda kalması yönünde bir tavır aldığı Mertens'in planı da ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılı yönetim, Arabistan'tan cazip bir teklif gelmesi halinde Mertens'in satılmasını düşünürken Belçikalı yıldız ise kontratının sonuna kadar kulüple yola devam etmeyi planlıyor. Teknik heyetin 36 yaşındaki futbolcuya bu sezon daha az şans bulacağını söylediği, Mertens'in de yedek kalmayı sorun etmeyeceğini teknik direktör Okan Buruk'a ilettiği belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CHP’den Hrant Dink cinayetindeki FETÖ izini silme girişimi! Özgür Özel yalanlarla başrolde: 2012’den 2023’e taşları yerine oturtan o kare
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Zonguldak’ta Türk bandıralı gemi Kafkametler battı! 12 mürettebattan haber yok
CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 45. gün! İşgalcinin hedefi yine hastaneler: Esir takası iddiasına Hamas’tan cevap
SON DAKİKA