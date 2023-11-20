Muslera belirsizliği: Yönetim, takım kaptanına yeni sözleşme önerip beklemeye geçti

2011 yılından bu yana Galatasaray'da başarıyla görev yapan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-Kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin kontratını uzatmak için görüşmelere başladı.
OKAN HOCA ONDAN MEMNUN
Yönetimin, 37 yaşındaki Muslera'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray'a hizmet etmekten onur duyduğunu dile getiren, fakat ülkesine dönme düşüncesi de olan deneyimli eldivenin yönetime, "Burası yuvam. Ancak; geleceğimle ilgili kararı sezon sonunda vermeyi düşünüyorum" şeklinde cevap verdiği belirlendi. Ayrıca Okan Buruk'un da performansından memnun olduğu kaptanıyla yola devam etme yönünde bir görüş belirttiği gelen haberler arasında.