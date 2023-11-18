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Galatasaray'ın eski yıldızı için Fenerbahçe devrede!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de gündem ara transfer dönemi... Kadrosunu sezon başında olduğu gibi kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen sarı lacivertlier, bu doğrultuda Galatasaray'ın eski yıldızını gündemine aldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 16:01 Güncelleme 18 Kasım 2023, 16:01
Galatasaray’ın eski yıldızı için Fenerbahçe devrede!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe milli arada çalışmalarını Samandıra Tesisleri'nde sürdürüyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski yıldızı Marcao için Fenerbahçe devrede!

Bu sezona etkili başlayan sarı lacivertliler 19 maçlık galibiyet serisi yakalayarak büyük bir çıkış yakalamıştı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski yıldızı Marcao için Fenerbahçe devrede!

Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından Fenerbahçe'de beklenmedik kayıplar yaşandı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski yıldızı Marcao için Fenerbahçe devrede!

Trabzonspor ve Ludogorets'e mağlup olan Kanarya, son olarak Adana Demirspor'a da 2 puan bıraktı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski yıldızı Marcao için Fenerbahçe devrede!

Fenerbahçe stoper bölgesinde üst üste yaşanan sakatlıklar sonrasında ocak ayında transfer yapma kararı aldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski yıldızı Marcao için Fenerbahçe devrede!

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte İsmail Kartal yönetime stoper hattını işaret etti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski yıldızı Marcao için Fenerbahçe devrede!

Sarı- Lacivertliler, devre arasında kaliteli bir stoperi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski yıldızı Marcao için Fenerbahçe devrede!

Kanarya'nın birçok yıldız isimle görüşmeler yaptığı öğrenilirken ortaya atılan bir iddia ise gündemi sarstı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski yıldızı Marcao için Fenerbahçe devrede!

13 MİLYON EURO'YA ALINDI
Kanarya'nın Galatasaray'ın eski stoperi Marcao'yu listesine eklediği öğrenildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski yıldızı Marcao için Fenerbahçe devrede!

Takvim'de yer alan habere göre, Sarı-Lacivertliler'in Sevilla'da sakatlıklardan kurtulamayan Brezilyalı oyuncu ile ilgili detaylı sağlık raporu isteyeceği belirtildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski yıldızı Marcao için Fenerbahçe devrede!

27 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski yıldızı Marcao için Fenerbahçe devrede!

Marcao, geçen yıl Galatasaray'dan Sevilla'ya 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski yıldızı Marcao için Fenerbahçe devrede!

Sergio Ramos'un Sevilla'ya gelmesiyle birlikte Marcao gözden iyice düştü.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski yıldızı Marcao için Fenerbahçe devrede!

Brezilyalı soper oyuncusu bu sezon Sevilla formasıyla görev alamadı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski yıldızı Marcao için Fenerbahçe devrede!

4 sezon Galatasaray forması giyen Marcao Türkiye'de 141 maçta görev aldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’ın eski yıldızı Marcao için Fenerbahçe devrede!
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