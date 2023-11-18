Galatasaray’ın eski yıldızı için Fenerbahçe devrede!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe milli arada çalışmalarını Samandıra Tesisleri'nde sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe milli arada çalışmalarını Samandıra Tesisleri'nde sürdürüyor.
Bu sezona etkili başlayan sarı lacivertliler 19 maçlık galibiyet serisi yakalayarak büyük bir çıkış yakalamıştı.
Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından Fenerbahçe'de beklenmedik kayıplar yaşandı.
Trabzonspor ve Ludogorets'e mağlup olan Kanarya, son olarak Adana Demirspor'a da 2 puan bıraktı.
Fenerbahçe stoper bölgesinde üst üste yaşanan sakatlıklar sonrasında ocak ayında transfer yapma kararı aldı.
Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte İsmail Kartal yönetime stoper hattını işaret etti.
Sarı- Lacivertliler, devre arasında kaliteli bir stoperi kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Kanarya'nın birçok yıldız isimle görüşmeler yaptığı öğrenilirken ortaya atılan bir iddia ise gündemi sarstı.
13 MİLYON EURO'YA ALINDI
Kanarya'nın Galatasaray'ın eski stoperi Marcao'yu listesine eklediği öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre, Sarı-Lacivertliler'in Sevilla'da sakatlıklardan kurtulamayan Brezilyalı oyuncu ile ilgili detaylı sağlık raporu isteyeceği belirtildi.
27 yaşındaki yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
Marcao, geçen yıl Galatasaray'dan Sevilla'ya 13 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Sergio Ramos'un Sevilla'ya gelmesiyle birlikte Marcao gözden iyice düştü.
Brezilyalı soper oyuncusu bu sezon Sevilla formasıyla görev alamadı.
4 sezon Galatasaray forması giyen Marcao Türkiye'de 141 maçta görev aldı.