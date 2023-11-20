Gerçek film 2024’te: TAKVİM’in usta yazarları Almanya - Türkiye maçını değerlendirdi

A Milli Takım teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Montella'nın oturmasıyla birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Ay-Yıldızlılar, Montella yönetiminde çıktığı 3 maçta 8 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü. İtalyan teknik adam yönetiminde oynadığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden Milliler, ikinci maçında da Letonya'yı Konya'da 4-0'la geçti ve Türkiye, EURO 2024'e katılma hakkını elde etti. Milliler son maçında ise Almanya'yı deplasmanda 3-2 yendi.
HER MAÇ AYNI DUYGUYLA
Montella yönetiminde ilk golünü Almanya karşısında henüz maçın 5. dakikasında kalesinde gören Ay-Yıldızlılar, zorlu maçı Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı'nın golleriyle kazanmayı başardı. Milli Takım'da Arda Güler, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Orkun Kökçü gibi yıldızlar Almanya karşısında forma giymedi. Sahada hangi isim oynarsa oynasın Milli Takım kazanma hırsından hiçbirşey kaybetmiyor. A Milli Takım, yaz aylarında Euro 2024'te boy gösterecek. Montella ile birlikte yakalanan özgüven ve kazanma arzusuyla birlikte Almanya'da düzenlenecek turnuvada Milliler'den beklentiler arttı.
HER TAKIMLA BAŞA ÇIKABİLİRİZ
Milli takımın son 3 maçlık performansı EURO 2024 için hepimizin beklentisini artırdı. Montella ile gerçek performansımızı bulduk. Tabii ki turnuvaya daha çok uzun süre var ve oradaki maçlar çok daha zorlu geçecektir. Ama şunu gördük ki bizim çocuklar inandığı ve gerçek potansiyelini sahaya yansıttığı zaman biz her takımla başa çıkabiliriz. İLKER YAĞCIOĞLU