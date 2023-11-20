Gerçek film 2024’te: TAKVİM’in usta yazarları Almanya - Türkiye maçını değerlendirdi





AMAN NAZAR DEĞMESİN

A Milli Takım'da oluşan bu pozitif havanın devam edeceğini düşünüyorum. Almanya galibiyeti takımın moralini de yükseltti. Vincenzo Montella faktörü tabii ki çok önemli. EURO 2024'te de güzel hava devam edecektir. Takım sorunsuz şekilde gidiyor. Nazar değmesin. Milletimiz adına hayırlısı olmasını diliyorum. OKTAY DERELİOĞLU





MİLLİ TAKIM RUHU GERİ DÖNDÜ

Montella geldikten sonra bütün ülkeyi sevgiye boğdu. Hem oyuncuların, hem halkımızın milli takım ruhu yeniden döndü. Takımdaki eksik oyuncular da geldikten sonra bu kadro EURO 2024'te yeni bir destan yazabilir. Oyuncuların artık daha cesur oldukları sahadaki performanslarından ve attıkları gollerden belli oluyor. EVREN TURHAN





"PLANA SADIK KAL"

Montella sonrası milli takım şunu söylüyor: Hangi kadroyla maça çıkarsak çıkalım bütün oyuncular Montella'nın planına sadık kalarak oynuyor. Hem oyuncu profilleri, hem bu profillerden üst düzey yararlanma performansı hem de sonuç alma, geleceğe dair hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ortaya koyuyor. ULAŞ ÖZDEMİR



MÜCEVHER GİBİ PARLADI

İtalyan medyası, İtalya'nın Juventus takımında top koşturan ve A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'yı 3-2 yendiği maçta bir gol atan genç oyuncu Kenan Yıldız'ı performansı dolayısıyla övdü. Tuttosport, Kenan Yıldız'ın dünkü performansıyla ilgili "Yıldız, Almanya'nın dünyasını kararttı.