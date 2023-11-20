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Gerçek film 2024’te: TAKVİM'in usta yazarları Almanya - Türkiye maçını değerlendirdi

Arda Güler, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Orkun Kökçü yoktu ama futbol kalitemiz değişmedi. EURO 2024 finalinin oynanacağı Berlin Olimpiyat Stadı’nda Almanya’yı deviren Milliler, dev turnuva öncesi beklentileri daha da yükseltti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Kasım 2023 Güncelleme 20 Kasım 2023, 09:23
Gerçek film 2024’te: TAKVİM’in usta yazarları Almanya - Türkiye maçını değerlendirdi

A Milli Takım teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Montella'nın oturmasıyla birlikte bambaşka bir kimliğe büründü. Ay-Yıldızlılar, Montella yönetiminde çıktığı 3 maçta 8 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü. İtalyan teknik adam yönetiminde oynadığı ilk maçta deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden Milliler, ikinci maçında da Letonya'yı Konya'da 4-0'la geçti ve Türkiye, EURO 2024'e katılma hakkını elde etti. Milliler son maçında ise Almanya'yı deplasmanda 3-2 yendi.

HER MAÇ AYNI DUYGUYLA
Montella yönetiminde ilk golünü Almanya karşısında henüz maçın 5. dakikasında kalesinde gören Ay-Yıldızlılar, zorlu maçı Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı'nın golleriyle kazanmayı başardı. Milli Takım'da Arda Güler, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Orkun Kökçü gibi yıldızlar Almanya karşısında forma giymedi. Sahada hangi isim oynarsa oynasın Milli Takım kazanma hırsından hiçbirşey kaybetmiyor. A Milli Takım, yaz aylarında Euro 2024'te boy gösterecek. Montella ile birlikte yakalanan özgüven ve kazanma arzusuyla birlikte Almanya'da düzenlenecek turnuvada Milliler'den beklentiler arttı.

HER TAKIMLA BAŞA ÇIKABİLİRİZ
Milli takımın son 3 maçlık performansı EURO 2024 için hepimizin beklentisini artırdı. Montella ile gerçek performansımızı bulduk. Tabii ki turnuvaya daha çok uzun süre var ve oradaki maçlar çok daha zorlu geçecektir. Ama şunu gördük ki bizim çocuklar inandığı ve gerçek potansiyelini sahaya yansıttığı zaman biz her takımla başa çıkabiliriz. İLKER YAĞCIOĞLU



AMAN NAZAR DEĞMESİN
A Milli Takım'da oluşan bu pozitif havanın devam edeceğini düşünüyorum. Almanya galibiyeti takımın moralini de yükseltti. Vincenzo Montella faktörü tabii ki çok önemli. EURO 2024'te de güzel hava devam edecektir. Takım sorunsuz şekilde gidiyor. Nazar değmesin. Milletimiz adına hayırlısı olmasını diliyorum. OKTAY DERELİOĞLU



MİLLİ TAKIM RUHU GERİ DÖNDÜ
Montella geldikten sonra bütün ülkeyi sevgiye boğdu. Hem oyuncuların, hem halkımızın milli takım ruhu yeniden döndü. Takımdaki eksik oyuncular da geldikten sonra bu kadro EURO 2024'te yeni bir destan yazabilir. Oyuncuların artık daha cesur oldukları sahadaki performanslarından ve attıkları gollerden belli oluyor. EVREN TURHAN



"PLANA SADIK KAL"
Montella sonrası milli takım şunu söylüyor: Hangi kadroyla maça çıkarsak çıkalım bütün oyuncular Montella'nın planına sadık kalarak oynuyor. Hem oyuncu profilleri, hem bu profillerden üst düzey yararlanma performansı hem de sonuç alma, geleceğe dair hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ortaya koyuyor. ULAŞ ÖZDEMİR


MÜCEVHER GİBİ PARLADI
İtalyan medyası, İtalya'nın Juventus takımında top koşturan ve A Milli Futbol Takımı'nın Almanya'yı 3-2 yendiği maçta bir gol atan genç oyuncu Kenan Yıldız'ı performansı dolayısıyla övdü. Tuttosport, Kenan Yıldız'ın dünkü performansıyla ilgili "Yıldız, Almanya'nın dünyasını kararttı.

Kenan Yıldız, Almanya karşısında bir mücevher gibi parladı" başlığını atarken, attığı gol ve dilini çıkararak yaptığı gol sevincinin eski İtalyan golcü Alessandro Del Piero'yu hatırlattığını yazdı. Sport İtalia, "Juventus'un genç Türk orta saha oyuncusu Kenan Yıldız, Almanya'ya karşı oynanan hazırlık maçında Türkiye A Milli Takımı ile ilk maçına çıktı. Bunu da ilk yarının sonlarına doğru attığı muhteşem golle taçlandırdı. Montella'nın yanı sıra Allegri de gülümseyebilir" yorumunda bulundu. Bu arada Del Piero, instagram'dan Kenan Yıldız paylaşımı yaptı.

ALMANLAR YETERSİZ KALDI!
Alman medyası, A Milli Futbol Takımı'nın galibiyetine geniş yer ayırdı. Almanya'nın en önde gelen gazetelerinden birisi olan Bild, karşılaşmanın manşetini 'Berlin'de Hayal Kırıklığı Gecesi' olarak belirledi. Almanya'nın önde gelen spor internet sitelerinden birisi olan Sport1 ise, Nagelsmann'ın teknik direktörlük koltuğunda ilk mağlubiyetini kısa bir süre içerisinde aldığına değindi. Ayrıca internet sitesi karşılaşma ile ilgili yaptığı haberde, Almanya savunmasının Türkiye'nin hücum oyuncularına karşı yetersiz kaldığını vurguladı. Spox, Almanya'nın Türkiye karşısında sert bir uyanış yaşadığını belirtti.



TARİHİ BAŞARI İÇİN TÜM ŞARTLAR HAZIR
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi A Spor'a konuştu: Almanya'da deplasmanda değildik. 50 bin taraftarımız vardı. En genç takım biziz. Tarihi başarı için tüm şartlar hazır. EURO 2024 tribünlerinde kırmızı formalarımızla takımımızı destekleyeceğiz.

GALLER MAÇINI JUG YÖNETECEK
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda yarın deplasmanda Galler ile yapacağı maçı, Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Cardiff Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak.

AKBABA KADRODAN ÇIKARTILDI
TFF, Almanya karşılaşmasında 34'üncü dakikada İlkay Gündoğan ile diz dize çarpışan ve sakatlanarak oyundan alınan Emre Akbaba'nın A Milli Takım'ın Galler maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. İlk kez 2017 yılında Milli olan Akbaba, 7 kez Ay-Yıldızlı formayı terletti. 3 kere de gol sevinci yaşadı.

BAZILARIMIZI KORKUTTU!
Türkiye maçında fileleri havalandıran Alman golcü Füllkrug, "Berlin'de deplasmanda oynuyor gibiydik. Türkler, çok duygu yüklüydü. Bu, bazılarımızı korkuttu mu bilmiyorum" şeklinde konuştu.

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