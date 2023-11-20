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Galatasaray'da Muslera'dan sürpriz karar!

2011/2012 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, gösterdiği başarılı performansla sarı-kırmızılı kulübün efsanelerinden biri olmayı başardı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 37 yaşındaki kaleciden flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 16:24 Güncelleme 20 Kasım 2023, 16:33
Galatasaray’da Muslera’dan sürpriz karar!

Ligde milli ara sonrası Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'dan son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray’da Muslera’dan sürpriz karar!

Sarı-kırmızılılar ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için gaza bastı.

Galatasaray’da Muslera’dan sürpriz karar!

Aslan, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde yapacağı takviyelerlerle üst üste 2. şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

Galatasaray’da Muslera’dan sürpriz karar!

Bu doğrultuda girişimlerine devam eden yönetim, ara transfer döneminin yanında gelecek sezon için de çalışmalara başladı.

Galatasaray’da Muslera’dan sürpriz karar!

Hem ara transfer dönemi hem de gelecek sezon için oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da iç transfer çalışmaları da devam ediyor.

Galatasaray’da Muslera’dan sürpriz karar!

2011 yılından bu yana Galatasaray'da başarıyla görev yapan Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Galatasaray’da Muslera’dan sürpriz karar!

Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı eldivenin kontratını uzatmak için görüşmelere başladı.

Galatasaray’da Muslera’dan sürpriz karar!

OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR

Yönetimin, 37 yaşındaki Muslera'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

Galatasaray’da Muslera’dan sürpriz karar!

ÜLKESİNE DÖNEBİLİR

Galatasaray'a hizmet etmekten onur duyduğunu dile getiren, fakat ülkesine dönme düşüncesi de olan deneyimli eldivenin yönetime, "Burası yuvam. Ancak; geleceğimle ilgili kararı sezon sonunda vermeyi düşünüyorum" şeklinde cevap verdiği belirlendi.

Galatasaray’da Muslera’dan sürpriz karar!

Ayrıca Okan Buruk'un da performansından memnun olduğu kaptanıyla yola devam etme yönünde bir görüş belirttiği gelen haberler arasında.

Galatasaray’da Muslera’dan sürpriz karar!

Şu ana kadar 478 kez sarı-kırmızılı formayı giyen Fernando Muslera, kulübün unutulmaz isimleri arasında yer alıyor.

Galatasaray’da Muslera’dan sürpriz karar!

2 maçta daha oynaması halinde Muslera, 479 kez Galatasaray'da oynayan Sabri Sarıoğlu'nu geride bırakacak.

Galatasaray’da Muslera’dan sürpriz karar!

Bu alanda Bülent Korkmaz, 588 karşılaşmayla zirvede bulunuyor.

Galatasaray’da Muslera’dan sürpriz karar!

TARAFTARLAR KALMASINI İSTİYOR

Galatasaray taraftarları, 2014'te 18 milyon Euro ile en yüksek değerine ulaşan ve şu anda 1.5 milyon Euro değer biçilen Muslera'nın takımda kalması yönünde paylaşımlar yapıyor.

Galatasaray’da Muslera’dan sürpriz karar!

Fernando Muslera bu sezon Galatasaray formasıyla 22 maça çıktı.

Galatasaray’da Muslera’dan sürpriz karar!

Uruguaylı file bekçisi kalesinde 22 gol görürken, 9 maçta da kalesini gole kapattı.

Galatasaray’da Muslera’dan sürpriz karar!

37 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.

Galatasaray’da Muslera’dan sürpriz karar!
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