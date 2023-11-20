Almanlar duyurdu: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Salih Özcan çalımı

Fenerbahçe, bu kez Alman devinin inadını kırmak için kesenin ağzını açacak.





Sezon sonu mutlu sona ulaşmak için büyük çaba sarf eden yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın da onay verdiği Salih için ocak ayında resmi teklifini yapacak.





Alman basını, iki takımın girişimlerini doğruladı ancak Dortmund'un oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığını da vurguladı.





11 MAÇTA OYNADI

Salih Özcan, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla, Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB Pokal'da toplam 11 maça çıktı ancak sadece 750 dakika sahada kalabildi.



