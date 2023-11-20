Almanlar duyurdu: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Salih Özcan çalımı

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, önceliği orta sahaya vermiş durumda.
Sezon başında 6 numaraya takviye yapamayan sarı-lacivertliler, bu bölgedeki eksikliği ocak ayında tamamlamak istiyor.
Düşünülen isim ise; Borussia Dortmund'un yıldızı Salih Özcan...
Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki ön libero için düğmeye basan sarı-lacivertli yönetim, milli yıldızı ezeli rakibine kaptırmak istemiyor.
Hem 6 hem de 8 numara bölgelerinde görev yapabilen Salih Özcan, yerli olması nedeniyle de önemli bir tercih sebebi.
ALMAN BASINI DOĞRULADI
İki takım sezon başında da Salih Özcan için girişimlerde bulunmuş ancak Borussia Dortmund'u ikna edememişti.
Fenerbahçe, bu kez Alman devinin inadını kırmak için kesenin ağzını açacak.
Sezon sonu mutlu sona ulaşmak için büyük çaba sarf eden yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın da onay verdiği Salih için ocak ayında resmi teklifini yapacak.
Alman basını, iki takımın girişimlerini doğruladı ancak Dortmund'un oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığını da vurguladı.
11 MAÇTA OYNADI
Salih Özcan, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla, Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB Pokal'da toplam 11 maça çıktı ancak sadece 750 dakika sahada kalabildi.
25 yaşındaki oyuncu, skor katkısı ise sağlayamadı.
Salih Özcan'ın Dortmund'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Yıldız ismin Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.