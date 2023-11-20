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Almanlar duyurdu: Fenerbahçe'den Galatasaray'a Salih Özcan çalımı

Süper Lig'de şampiyonluk yolunda büyük çekişme yaşayan Fenerbahçe ve Galatasaray, milli araya aynı puanda girdi. Gözünü transfer dönemine çeviren iki dev, ocak ayında da kıyasıya rekabete girecek. Alman basını, Galatasaray'ın istediği yıldız için Fenerbahçe'nin devreye girdiğini duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 11:30 Güncelleme 20 Kasım 2023, 11:30
Almanlar duyurdu: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Salih Özcan çalımı

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, önceliği orta sahaya vermiş durumda.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Almanlar duyurdu: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Salih Özcan çalımı

Fred'in sakatlığı sonrası o bölgede sorun yaşayan sarı-lacivertliler, rotasyonu güçlendirmek istiyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Almanlar duyurdu: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Salih Özcan çalımı

3 kulvarda başarı hedefindeki Kanarya, ocak ayındaki ara transfer dönemine büyük önem veriyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Almanlar duyurdu: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Salih Özcan çalımı

Sezon başında 6 numaraya takviye yapamayan sarı-lacivertliler, bu bölgedeki eksikliği ocak ayında tamamlamak istiyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Almanlar duyurdu: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Salih Özcan çalımı

Düşünülen isim ise; Borussia Dortmund'un yıldızı Salih Özcan...

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Almanlar duyurdu: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Salih Özcan çalımı

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 25 yaşındaki ön libero için düğmeye basan sarı-lacivertli yönetim, milli yıldızı ezeli rakibine kaptırmak istemiyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Almanlar duyurdu: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Salih Özcan çalımı

Hem 6 hem de 8 numara bölgelerinde görev yapabilen Salih Özcan, yerli olması nedeniyle de önemli bir tercih sebebi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Almanlar duyurdu: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Salih Özcan çalımı

ALMAN BASINI DOĞRULADI
İki takım sezon başında da Salih Özcan için girişimlerde bulunmuş ancak Borussia Dortmund'u ikna edememişti.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Almanlar duyurdu: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Salih Özcan çalımı

Fenerbahçe, bu kez Alman devinin inadını kırmak için kesenin ağzını açacak.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Almanlar duyurdu: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Salih Özcan çalımı

Sezon sonu mutlu sona ulaşmak için büyük çaba sarf eden yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın da onay verdiği Salih için ocak ayında resmi teklifini yapacak.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Almanlar duyurdu: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Salih Özcan çalımı

Alman basını, iki takımın girişimlerini doğruladı ancak Dortmund'un oyuncuyu satmaya sıcak bakmadığını da vurguladı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Almanlar duyurdu: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Salih Özcan çalımı

11 MAÇTA OYNADI
Salih Özcan, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla, Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB Pokal'da toplam 11 maça çıktı ancak sadece 750 dakika sahada kalabildi.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Almanlar duyurdu: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Salih Özcan çalımı

25 yaşındaki oyuncu, skor katkısı ise sağlayamadı.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Almanlar duyurdu: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Salih Özcan çalımı

Salih Özcan'ın Dortmund'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Almanlar duyurdu: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Salih Özcan çalımı

Yıldız ismin Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ | Almanlar duyurdu: Fenerbahçe’den Galatasaray’a Salih Özcan çalımı
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