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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İngiltere'den! Osayi Samuel ikna edecek

Michy Batshuayi'nin hem performansı hem de saha içi tavırlarından rahatsız olan Fenerbahçe'de yönetim, ocak ayında yolları ayırma kararı aldı. Belçikalının yerine takıma bir golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Golcü futbolcuyu Osayi Samuel ikna edecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 11:44 Güncelleme 20 Kasım 2023, 11:44
Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İngiltere’den! Osayi Samuel ikna edecek

Fenerbahçe ocak ayındaki ara transfer dönemi için dev bir operasyon başlattı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Premier Lig’den! Osayi Samuel ikna edecek

Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda topladığı 31 puanla averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de moraller yüksek.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Premier Lig’den! Osayi Samuel ikna edecek

Konferans Ligi'nde de zirvede yer alan Kanarya, bu sezon yarıştığı tüm kulvarda başarı hedefliyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Premier Lig’den! Osayi Samuel ikna edecek

Milli ara sonrası yeniden seri başlatmayı planlayan sarı-lacivertlilerde ocak ayındaki ara transfer dönemi oldukça kritik.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Premier Lig’den! Osayi Samuel ikna edecek

Telafisi olmayan bir dönemece girecek olan Kanarya'da kadro planlamasının eksiksiz yapılması amaçlanıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Premier Lig’den! Osayi Samuel ikna edecek

Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği bölgelere kaliteli takviyeler yapmayı planlayan yönetim düğmeye bastı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Premier Lig’den! Osayi Samuel ikna edecek

Fenerbahçe'de stoper, orta saha ve golcü transferi acil ihtiyaç olarak belirlendi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Premier Lig’den! Osayi Samuel ikna edecek

Savunma bölgesinde yaşanan üst üste sakatlıklar sonrası o mevkideki rotasyon güçlendirilmek isteniyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Premier Lig’den! Osayi Samuel ikna edecek

Orta sahada Miha Zajc'ın performansından memnun olmayan teknik heyet, Sloven futbolcunun yerine oyuncu bakıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Premier Lig’den! Osayi Samuel ikna edecek

FENERBAHÇE'NİN GOLCÜSÜ İNGİLTERE'DEN!
Sarı-lacivertli yönetim, Michy Batshuayi'ye Belçika'dan gelen teklifler sonrası harekete geçti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Premier Lig’den! Osayi Samuel ikna edecek

Dzeko'yu yedekleyecek golcü arayan Fenerbahçe için İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Premier Lig’den! Osayi Samuel ikna edecek

İngiliz medyası, Leicester City'nin 27 yaşındaki santrforu Kelechi Iheanacho ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini duyurdu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Premier Lig’den! Osayi Samuel ikna edecek

IHEANACHO İÇİN OSAYI SAMUEL DEVREDE!
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı golcüyü ikna etmek için vatandaşı Osayi Samuel'in de devrede olduğu belirtildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Premier Lig’den! Osayi Samuel ikna edecek

Iheanacho bu sezon Championship'te 16 maçta 5 gol attı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Premier Lig’den! Osayi Samuel ikna edecek

Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’nin yeni golcüsü Premier Lig’den! Osayi Samuel ikna edecek
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