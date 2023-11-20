Fenerbahçe ocak ayındaki ara transfer dönemi için dev bir operasyon başlattı.
Fenerbahçe ocak ayındaki ara transfer dönemi için dev bir operasyon başlattı.
Süper Lig'de ilk 12 hafta sonunda topladığı 31 puanla averajla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'de moraller yüksek.
Konferans Ligi'nde de zirvede yer alan Kanarya, bu sezon yarıştığı tüm kulvarda başarı hedefliyor.
Milli ara sonrası yeniden seri başlatmayı planlayan sarı-lacivertlilerde ocak ayındaki ara transfer dönemi oldukça kritik.
Telafisi olmayan bir dönemece girecek olan Kanarya'da kadro planlamasının eksiksiz yapılması amaçlanıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın belirlediği bölgelere kaliteli takviyeler yapmayı planlayan yönetim düğmeye bastı.
Fenerbahçe'de stoper, orta saha ve golcü transferi acil ihtiyaç olarak belirlendi.
Savunma bölgesinde yaşanan üst üste sakatlıklar sonrası o mevkideki rotasyon güçlendirilmek isteniyor.
Orta sahada Miha Zajc'ın performansından memnun olmayan teknik heyet, Sloven futbolcunun yerine oyuncu bakıyor.
FENERBAHÇE'NİN GOLCÜSÜ İNGİLTERE'DEN!
Sarı-lacivertli yönetim, Michy Batshuayi'ye Belçika'dan gelen teklifler sonrası harekete geçti.
Dzeko'yu yedekleyecek golcü arayan Fenerbahçe için İngiltere'den sürpriz bir iddia geldi.
İngiliz medyası, Leicester City'nin 27 yaşındaki santrforu Kelechi Iheanacho ile Fenerbahçe'nin ilgilendiğini duyurdu.
IHEANACHO İÇİN OSAYI SAMUEL DEVREDE!
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı golcüyü ikna etmek için vatandaşı Osayi Samuel'in de devrede olduğu belirtildi.
Iheanacho bu sezon Championship'te 16 maçta 5 gol attı.
Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.