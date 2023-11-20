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Fenerbahçe'de Kenan Yıldız üzüntüsü! İşte o yanıt

Almanya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında Türkiye A Milli Takımı formasını ikinci kez giyen Kenan Yıldız, ilk golünü atma başarısı gösterdi. Juventus'ta forma giyen genç golcünün Fenerbahçe'nin kapısından döndüğü öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 10:51 Güncelleme 20 Kasım 2023, 10:51
Fenerbahçe’de Kenan Yıldız üzüntüsü! İşte o yanıt

Juventus'ta forma giyen 18 yaşındaki milli yıldız Kenan Yıldız hakkında flaş bir Fenerbahçe gerçeği ortaya çıktı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Kenan Yıldız üzüntüsü! İşte o yanıt

A Milli Takımımız'ın genç golcüsü, Almanya ile oynanan hazırlık maçına damgasını vurdu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Kenan Yıldız üzüntüsü! İşte o yanıt

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın ilk 11'de şans verdiği 2005 doğumlu oyuncu, güzel oyununun yanında attığı şık golle beğeni topladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Kenan Yıldız üzüntüsü! İşte o yanıt

45+2. dakikada sahneye çıkan Kenan Yıldız, yaptığı sert vuruşla mükemmel bir gole imza attı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Kenan Yıldız üzüntüsü! İşte o yanıt

18 yaşındaki golcü, Almanya maçındaki performansıyla en çok konuşulan isimler arasına girdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Kenan Yıldız üzüntüsü! İşte o yanıt

FENERBAHÇE'NİN KAPISINDAN DÖNDÜ!

Juventus forması giyen Kenan Yıldız, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısından döndü.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Kenan Yıldız üzüntüsü! İşte o yanıt

İtalyan ekibindeki geleceği o dönem belirsiz olan genç futbolcu, sarı-lacivertli kulüpten de teklif aldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Kenan Yıldız üzüntüsü! İşte o yanıt

ALLEGRI KENAN'I BIRAKMADI!

Kenan Yıldız için girişimde bulunan Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Juventus ile temasa geçti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Kenan Yıldız üzüntüsü! İşte o yanıt

Çizme devine resmi teklifte bulunan yönetim, olumsuz geri dönüş aldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Kenan Yıldız üzüntüsü! İşte o yanıt

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin transfere izin vermemesi üzerine Kenan Yıldız takımında kaldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Kenan Yıldız üzüntüsü! İşte o yanıt

İtalyan ekibinde bu sezon rotasyonda kullanılan Kenan Yıldız, Serie A'da 5 karşılaşmada görev aldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’de Kenan Yıldız üzüntüsü! İşte o yanıt
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