Fenerbahçe’de Kenan Yıldız üzüntüsü! İşte o yanıt

45+2. dakikada sahneye çıkan Kenan Yıldız , yaptığı sert vuruşla mükemmel bir gole imza attı.

18 yaşındaki golcü, Almanya maçındaki performansıyla en çok konuşulan isimler arasına girdi.

İtalyan ekibindeki geleceği o dönem belirsiz olan genç futbolcu, sarı-lacivertli kulüpten de teklif aldı.