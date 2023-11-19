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Türkiye, Özel maçta EURO 2024'ün ev sahibi Almanya'yı Berlin'de dize getirdi

5’te Havertz’in golüyle geri düştük. 38’de Ferdi, 45+2’de Kenan Yıldız ile müthiş goller attık. 49’da Füllkrug 2-2 yaptı. 71’te Yusuf Sarı penaltıyı çaktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Kasım 2023 Güncelleme 19 Kasım 2023, 07:01
Türkiye, Özel maçta EURO 2024’ün ev sahibi Almanya’yı Berlin’de dize getirdi

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde bay geçtiği haftada hazırlık maçında Almanya ile karşılaştı. EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'ya Berlin'de konuk olan Ay-Yıldızlılar, erken bir golle geri düştü. 5. dakikada ceza sahasında topla buluşan Leroy Sane çevirdi, Kai Havertz boş pozisyonu golle noktaladı: 1-0. 17'de ise Kenan Yıldız'ın şutu Trapp'ta kaldı. 38'de Abdülkerim'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Ferdi düzeltip, harika bitirdi: 1-1. 45+2'de Kaan Ayhan'ın uzun topunda ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kenan Yıldız, sağa çekip mükemmel vurdu: 1-2.

SALİH ÖZCAN DİREĞE TAKILDI
49'da Wirtz'in getirdiği topta Füllkrug Ozan Kabak'ı geçip ağları sarstı. 53'te Salih Özcan'ın füzesi direkte patladı. 68'de Abdülkerim'in ceza sahası içinde çevirdiği topa Havertz koluyla müdahale etti hakem VAR'a gidip penaltıyı verdi. 71'de Yusuf Sarı penaltıdan fileleri sarstı: 2-3. 73'te Brandt'ın şutunu Altay çıkardı. 82'de Barış'ın vuruşunu kaleci kurtardı. Maçın kalan bölümünde gol olmadı ve Türkiye sahadan zaferle ayrıldı.

1 PUANA LİDER ÇIKIYORUZ!
EURO 2024 Elemeleri'nde Türkiye'nin bu haftayı bay geçtiği D Grubu'nda iki maç oynandı. Galler, Ermenistan ile 1-1 berabere kalıp, 11 puana çıktı ve turnuva şansını zora soktu. Hırvatistan ise Letonya'yı 2-0 yenip 13 puana yükselerek ikinci sıraya çıktı. 16 puanı bulunan A Milli Takımımız, salı gecesi Galler deplasmanından 1 puan bile aldığı takdirde Hırvatistan'ın oynayacağı maçın sonucuna bakmadan grubu lider bitirecek. Hırvatistan, son maçta Ermenistan'ı yenerse EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek. Galler ise bizi mağlup etmeye çalışacak ve Hırvatistan'ın puan kaybını bekleyecek.



BURAYI EVİMİZ GİBİ HİSSETTİK
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya karşısında önemli bir sınav verdiklerini söyledi. Her oyuncuyu görmesi açısından kritik bir karşılaşma oynadıklarını ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Takımımdan memnunum. EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'ya karşı zorlu bir sınav verdik. Açıkçası Berlin'de Türk taraftarları çoktu ve burayı evimizde gibi hissettik" diye konuştu. Galler'in Ermenistan karşısında aldığı sonucu önemsemediğini belirten Montella, "Biz zaten Galler'e lider olarak gidiyoruz ve lider olarak dönmek istiyoruz. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Kazanmaya gideceğiz" dedi.



BELARUS'A FARKLI TARİFE
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 8. Grup 2. maçında, Belarus'u 3-1 yendi. Antalya'da oynanan karşılaşmada, Ay-Yıldızlılar 18. ve 33'te Semih Kılıçsoy ve 57'de Furkan Yöntem'in golleriyle güldü. Belarus'un tek sayısını 44'te Timofey Martynov kaydetti. Gruptaki diğer maçta Yunanistan, Litvanya'yı 2-1 mağlup etti. İlk maçında Litvanya'yı 3-1 yenen U19 ekibimiz, son maçını ise 21 Kasım'da Yunanistan ile yapacak.



ALMANYA'DA TÜRK RÜZGARI
Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan maça Türk taraftarlar akın etti. Ay-Yıldızlı binlerce taraftar, takımımıza büyük destek verdi. Alman Milli Takımı kendi evinde yoğun şekilde ıslıklandı.



ALMANYA'DA İLKLERİN GECESİ
A Milli Takım'da dün birçok ilk yaşandı. Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı ilk gollerini kaydetti. Abdülkerim Bardakcı ise ilk asistini yaptı.



72 YIL SONRA GELEN ZAFER
A Milli Takım, Haziran 1951'deki 2-1'lik galibiyetinden bu yana Almanya'yı deplasmanda ilk kez mağlup etti. Ayrıca Türkiye, Almanya'ya konuk olduğu son iki maçta üçer gol atarak, bu deplasmanda üst üste iki maçta 3+ gol bulan altıncı, takım oldu.

KENAN TARİHE GEÇTİ
Almanya filelerini havalandıran Kenan Yıldız (18 yaş 198 gün), A Milli Takım tarihinde 19 yaşına basmadan önce gol atan Arda Güler, Nuri Şahin, Kemal Faruki ve Mehmet Leblebi' den sonra beşinci oyuncu oldu.

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