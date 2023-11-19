Türkiye, Özel maçta EURO 2024’ün ev sahibi Almanya’yı Berlin’de dize getirdi





BURAYI EVİMİZ GİBİ HİSSETTİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Almanya karşısında önemli bir sınav verdiklerini söyledi. Her oyuncuyu görmesi açısından kritik bir karşılaşma oynadıklarını ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Takımımdan memnunum. EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'ya karşı zorlu bir sınav verdik. Açıkçası Berlin'de Türk taraftarları çoktu ve burayı evimizde gibi hissettik" diye konuştu. Galler'in Ermenistan karşısında aldığı sonucu önemsemediğini belirten Montella, "Biz zaten Galler'e lider olarak gidiyoruz ve lider olarak dönmek istiyoruz. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Kazanmaya gideceğiz" dedi.





BELARUS'A FARKLI TARİFE

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 8. Grup 2. maçında, Belarus'u 3-1 yendi. Antalya'da oynanan karşılaşmada, Ay-Yıldızlılar 18. ve 33'te Semih Kılıçsoy ve 57'de Furkan Yöntem'in golleriyle güldü. Belarus'un tek sayısını 44'te Timofey Martynov kaydetti. Gruptaki diğer maçta Yunanistan, Litvanya'yı 2-1 mağlup etti. İlk maçında Litvanya'yı 3-1 yenen U19 ekibimiz, son maçını ise 21 Kasım'da Yunanistan ile yapacak.





ALMANYA'DA TÜRK RÜZGARI

Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan maça Türk taraftarlar akın etti. Ay-Yıldızlı binlerce taraftar, takımımıza büyük destek verdi. Alman Milli Takımı kendi evinde yoğun şekilde ıslıklandı.





ALMANYA'DA İLKLERİN GECESİ

A Milli Takım'da dün birçok ilk yaşandı. Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı ilk gollerini kaydetti. Abdülkerim Bardakcı ise ilk asistini yaptı.





72 YIL SONRA GELEN ZAFER

A Milli Takım, Haziran 1951'deki 2-1'lik galibiyetinden bu yana Almanya'yı deplasmanda ilk kez mağlup etti. Ayrıca Türkiye, Almanya'ya konuk olduğu son iki maçta üçer gol atarak, bu deplasmanda üst üste iki maçta 3+ gol bulan altıncı, takım oldu.



KENAN TARİHE GEÇTİ

Almanya filelerini havalandıran Kenan Yıldız (18 yaş 198 gün), A Milli Takım tarihinde 19 yaşına basmadan önce gol atan Arda Güler, Nuri Şahin, Kemal Faruki ve Mehmet Leblebi' den sonra beşinci oyuncu oldu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN