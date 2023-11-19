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Trabzon’dan Slisz hamlesi: Fırtına'dan Polonyalı yıldıza yakın takip

Devre arasında yapılacak transferler için yurt dışına çıkan scout ekibinin Polonya milli takımının orta sahası Bartosz Slisz’i Çekya maçında izlediği öğrenildi.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Kasım 2023 Güncelleme 19 Kasım 2023, 07:01
Trabzon’dan Slisz hamlesi: Fırtına’dan Polonyalı yıldıza yakın takip

Trabzonspor'un ara transfer dönemi yol haritası şekillenmeye başladı. Öncelikle stoper ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Bordo-Mavililer, Polonya, Hollanda ve Portekiz başta olmak üzere oyuncu avına çıkmış durumda. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın bu bölgelere alınacak isimlerin rekabet edecek isimlerden çok direkt olarak ilk 11'de oynayacak potansiyele sahip isimler olmasını istediği ifade edildi.

İLK HEDEF BARTOSZ SLISZ
Bu doğrultuda oyuncu izlemeye sürdüren scout ekibinin önceki akşam oynanan Polonya- Çekya maçını canlı olarak izledi. Scout ekibinin Polonyalı orta saha Bartosz Slisz'i yakından takip ettiği öğrenildi. Performansı beğenilen genç futbolcu için scoutların Abdullah Avcı'ya sunacağı rapor sonrası transfere karar verileceği belirtildi. Legia Varşova'da top koşturan genç oyuncu bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 1 gol, 3 asist yaptı. Polonyalı oyuncunun kontratı sezon sonu bitecek.

SCOUT EKİBİ YURT DIŞINDA
Scout ekibinin özellikle Polonya, Hollanda ve Portekiz başta olmak üzere birçok oyuncu izlediği öğrenilirken, ayrıca İspanya, Danimarka ve Almanya'da da izlemeler yapıldığı belirtildi. izlenen oyuncuların isimlerinin daha önceden belirlendiği ve son durumlarıyla ilgili raporların Abdullah Avcı ile paylaşılacağı ve transfer için resmi girişim yapılıp yapılmayacağına karar verileceği öğrenildi.

UĞURCAN ROMA'NIN RADARINDA
İtalyan basını Portekizli file bekçisi Rui Patricio ile yollarını ayırmaya hazırlanan Roma'nın transfer listesine Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı da eklediğini öne sürdü. Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 14 gol yedi. 4 maçta ise kalesini gole kapattı.



SİVAS HAZIRLIĞI SÜRÜYOR
Trabzonspor Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde sabah yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman sonuçlandırma çalışması ile sona erdi. Bordo-Mavili futbolcular akşam yapılan idmanın ardından günü tamamladı. Karadeniz Fırtınası, Sivasspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla devam edecek.

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