Trabzon’dan Slisz hamlesi: Fırtına’dan Polonyalı yıldıza yakın takip

Trabzonspor'un ara transfer dönemi yol haritası şekillenmeye başladı. Öncelikle stoper ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Bordo-Mavililer, Polonya, Hollanda ve Portekiz başta olmak üzere oyuncu avına çıkmış durumda. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın bu bölgelere alınacak isimlerin rekabet edecek isimlerden çok direkt olarak ilk 11'de oynayacak potansiyele sahip isimler olmasını istediği ifade edildi.

İLK HEDEF BARTOSZ SLISZ

Bu doğrultuda oyuncu izlemeye sürdüren scout ekibinin önceki akşam oynanan Polonya- Çekya maçını canlı olarak izledi. Scout ekibinin Polonyalı orta saha Bartosz Slisz'i yakından takip ettiği öğrenildi. Performansı beğenilen genç futbolcu için scoutların Abdullah Avcı'ya sunacağı rapor sonrası transfere karar verileceği belirtildi. Legia Varşova'da top koşturan genç oyuncu bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 1 gol, 3 asist yaptı. Polonyalı oyuncunun kontratı sezon sonu bitecek.

SCOUT EKİBİ YURT DIŞINDA

Scout ekibinin özellikle Polonya, Hollanda ve Portekiz başta olmak üzere birçok oyuncu izlediği öğrenilirken, ayrıca İspanya, Danimarka ve Almanya'da da izlemeler yapıldığı belirtildi. izlenen oyuncuların isimlerinin daha önceden belirlendiği ve son durumlarıyla ilgili raporların Abdullah Avcı ile paylaşılacağı ve transfer için resmi girişim yapılıp yapılmayacağına karar verileceği öğrenildi.