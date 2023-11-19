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Tadic'ten transfer asisti: Sırp yıldız, milli takımdan arkadaşı olan Marco Grujic için yönetime kefil oldu

6-8 oynayacak bir isim arayan Fenerbahçe’nin gündemine Porto’dan Marco Grujic geldi. Dusan Tadic’in vatandaşı için yönetime çok olumlu bir referans verdiği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Kasım 2023 Güncelleme 19 Kasım 2023, 07:06
Tadic’ten transfer asisti: Sırp yıldız, milli takımdan arkadaşı olan Marco Grujic için yönetime kefil oldu

Hem Crespo hem de Miha Zajc'tan beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe ara transferde orta alanı mutlaka takviye etmek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu sonrasında harekete geçen Sarı-Lacivertliler'in gündemine yeni bir isim geldi. Yönetim, Porto formasını giyen Marco Grujic'le yakından ilgilenmeye başladı.

232 DAKİKA OYNAYABİLDİ
Alınan bilgilere göre; Sırp yıldızın ismi, vatandaşı Dusan Tadic'in referansı sonrasında listeye girdi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen Grujic, Sırbistan Milli Takımı'nda Tadic'le beraber forma giyiyor. Bu sezon Porto'da beklediği süreleri alamayan 27 yaşındaki futbolcu sadece 5 maçta 232 dakika görev yapabildi.

Geçtiğimiz yıl 9 milyon Euro karşılığında Liverpool'dan bonservisi alınan Grujic'in takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu daha önce Hertha, Cardiff ve Kızılyıldız'da da oynadı. 2016'da Kızılyıldız'dan 6 milyon Euro'ya Liverpool'a transfer olan Sırp futbolcu bir türlü beklenen çıkışı yapamadı.

ÇOK YÖNLÜ BİR FUTBOLCU
1.91 boyunda olmasına rağmen yüksek top tekniği ile dikkatleri çeken Marco Grujic gerektiğinde 10 numara pozisyonunda da görev yapabilen çok yönlü bir futbolcu. Fenerbahçe yönetimi kısa süre içinde bu transfer için girişimlere start verecek.

Marco Grujic yeteneğinin karşılığını tam olarak veremeyen bir isim.

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