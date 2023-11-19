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Nelsson ada yolcusu: İngiltere ligi ekiplerinden Luton Town Danimarkalı stoperi gözüne kestirdi

Cimbom’da gözden düşen Victor Nelsson için Premier Lig’den Luton Town devreye girdi. Ocak ayında Luton, kapıyı çalacak. Yönetim, Nelsson’un kiralanmasına yeşil ışık yakıyor. Danimarkalı ise Luton’un ligdeki konumu nedeniyle teklife şimdilik soğuk.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Kasım 2023 Güncelleme 19 Kasım 2023, 07:05
Nelsson ada yolcusu: İngiltere ligi ekiplerinden Luton Town Danimarkalı stoperi gözüne kestirdi

Galatasaray'da Davinson Sanchez transferinin ardından gölgede kalan ve devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Victor Nelsson'a İngiltere'den bir talip çıktı.

LUTON TOWN İSTİYOR
Premier Lig ekiplerinden Luton Town, 25 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında kiralamak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un düzenli olarak ilk 11'de düşünmediği Nelsson'un kiralanmasına yönetim sıcak bakıyor. Fakat; Nelsson'un, Luton Town'ın İngiltere Ligi'nde alt sıralarda yer alması ve küme düşme riskinin olması nedeniyle bu transfere olumlu yaklaşmadığı öğrenildi. Cimbom, Nelsson'u önce kiralamayı, sezon sonunda da satmayı hedefliyor.

15 KARŞILAŞMADA GÖREV ALDI
Önceki sezon daha aktif görev alan ve 35 maça çıkan Nelsson, bu sezon ise istediği şekilde süre alamıyor. Galatasaray formasıyla bu sezon 15 maçın 11'inde başlangıç kadrosunda şans bulan Nelsson, 1015 dakika sahada kaldı.

Danimarka Milli Takımı'nda da eskisi kadar gözde olmayan Nelsson'un Aslan ile kontratı 2026'ya kadar sürüyor. G.Saray yönetiminin, sezon başında 20-25 milyon Euro gelir beklediği futbolcu için devre arasında kiralık formülünü devreye sokma konusunda kararlı olduğu öğrenildi.

1.3 MİLYON EURO KAZANIYOR
Kopenhag'a bonservisi için 7 milyon Euro ödeneceği duyurulan Victor Nelsson, G.Saray'da yıllık 1.3 milyon Euro gelir elde ediyor.

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