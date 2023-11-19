Marcao önerisi: Eski G.Saraylı yıldız Beşiktaş’ın da gündeminde

Beşiktaş'ta başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürürken bir yandan da transfer iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor... Önceki gün İstanbul'a gelen Sevilla'nn Portekizli stoperi Marcao'nun menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlı kulübe önerildiği öne sürüldü.

Sakatlığı sebebiyle Sevilla'da fazla forma şansı bulamayan tecrübeli stoper için yeni gelecek yönetimin sağlık raporlarını inceledikten sonra transfere karar vereceği ifade ediliyor. Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Tarkan Ser de "Marcao yakın dostum. Yönetime kim seçilirse seçilsin, eğer ihtiyaç varsa Marcao transferini bitirip hediye ederim. Beşiktaş'ta hizmet etmek için yönetimde olmak zorunda değiliz" ifadeleriyle transfere açık kapı bıraktı.