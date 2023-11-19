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Marcao önerisi: Eski G.Saraylı yıldız Beşiktaş'ın da gündeminde

Menajerlerin sakatlıklar sebebiyle Sevilla’da fazla forma şansı bulamayan Marcao’yu Beşiktaş’a önerdiği iddia edildi. Fenerbahçe’nin de gündemine gelen Brezilyalı için kararı yeni yönetim verecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Kasım 2023 Güncelleme 19 Kasım 2023, 07:01
Marcao önerisi: Eski G.Saraylı yıldız Beşiktaş’ın da gündeminde

Beşiktaş'ta başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürürken bir yandan da transfer iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor... Önceki gün İstanbul'a gelen Sevilla'nn Portekizli stoperi Marcao'nun menajerler aracılığıyla Siyah-Beyazlı kulübe önerildiği öne sürüldü.

Sakatlığı sebebiyle Sevilla'da fazla forma şansı bulamayan tecrübeli stoper için yeni gelecek yönetimin sağlık raporlarını inceledikten sonra transfere karar vereceği ifade ediliyor. Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Tarkan Ser de "Marcao yakın dostum. Yönetime kim seçilirse seçilsin, eğer ihtiyaç varsa Marcao transferini bitirip hediye ederim. Beşiktaş'ta hizmet etmek için yönetimde olmak zorunda değiliz" ifadeleriyle transfere açık kapı bıraktı.

Sevilla'nın 2022'de Galatasaray'dan 13 milyon Euro ödeyerek 4 yıllığına kadrosuna kattığı 27 yaşındaki Brezilyalı stoper İspanyol ekibinde sadece 13 maça çıktı. Sambacı bu sezon ise geçirdiği sakatlıklar nedeniyle henüz oynamadı.

İSTANBUL MAÇI İPTAL
Beşiktaş'ın 22 Kasım çarşamba günü Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Trendyol Süper Lig takımlarından İstanbulspor ile yapacağı hazırlık maçının iptal edildiğini açıkladı. Siyah-Beyazlı takım böylelikle milli maç arasını tek hazırlık maçı oynayarak geçermiş olacak.



Marcao'nun geldiği uçakta Beşiktaş logosu olması dikkat çekti.



Marcao aldığı kilolarla dikatleri çekiyor.

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