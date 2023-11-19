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Heidenheim’da harikalar yaratan Eren Dinkçi Galatasaray tarafından yakın takipte!

Bonservisi Werder Bremen’de bulunan, kiralık gittiği Heidenheim’da harikalar yaratan Eren Dinkçi, G.Saray’ın radarına girdi. Aslan, devre arasında Dinkçi için teklif yapmayı planlıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Kasım 2023 Güncelleme 19 Kasım 2023, 07:01
Heidenheim’da harikalar yaratan Eren Dinkçi Galatasaray tarafından yakın takipte!

Devre arası transfer döneminde 6 numara, sol bek ve kanat transferi yapması gündemde olan Galatasaray'da çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Cimbom'un Almanya'da ortaya koyduğu başarılı performansıyla dikkati çeken Eren Dinkçi'yi yakın takibe aldığı öğrenildi.

Bonservisi Werder Bremen'de bulunan ancak; bu sezon Heidenheim forması giyen Dinkçi için ocak ayında Aslan'ın teklif yapmayı planladığı belirlendi. Heidenheim'da 11 maçta 5 gol, 1 de asist üreten 21 yaşındaki futbolcuyla ilgili süreci, Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un yürüteceği gelen haberler arasında. İtalya'nın dev ekipleri Juventus ve Inter ile de daha önce transferde anılan Eren Dinkçi, sağ kanat ve santrforda görev alabiliyor. Gurbetçi oyuncuya güncel verilere göre; 3 milyon Euro market değeri biçiliyor.



HEDEFİ TÜRKİYE FORMASI
Eren Dinkçi, teklif gelmesi halinde A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanmayı planlıyor.

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