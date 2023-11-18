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Okan Buruk'tan Erden Timur'a sürpriz istek!

Süper Lig'de liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılılarda bir sol bek ve orta saha alması beklenirken teknik direktör Okan Buruk'tan Erden Timur'a sürpriz bir istek geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 12:43 Güncelleme 18 Kasım 2023, 12:43
Okan Buruk’tan Erden Timur’a sürpriz istek!

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun ardından yeni sezona da mutlak şampiyonluk parolasıyla başladı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk’tan Erden Timur’a sürpriz istek!

Cimbom diğer yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek istiyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk’tan Erden Timur’a sürpriz istek!

Bu anlamda sarı-kırmızılılar yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk’tan Erden Timur’a sürpriz istek!

Aslan pek çok bölgeye çeşitli takviyeler yaparken yapılan transferler büyük yankı uyandırdı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk’tan Erden Timur’a sürpriz istek!

Cimbom'da bazı transferler gösterdikleri performansla büyük alkış alırken bazıları sınıfta kaldı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk’tan Erden Timur’a sürpriz istek!

Galatasaray'ın son olarak Süper Lig'de yakaladığı 10 maçlık galibiyet serisi ise Atakaş Hatayspor ile Mersin'de oynanan ve 2-1'lik skorla kaybedilen maçın ardından sona erdi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk’tan Erden Timur’a sürpriz istek!

Diğer yandan Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son olarak Alman devi Bayern Münih'e sahasında 3-1 deplasmanda ise 2-1'lik skorlarla kaybetti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk’tan Erden Timur’a sürpriz istek!

Aslan özellikle son maçlarda alınan olumsuz sonuçların ardından devre arası öncesi transferde vites yükseltti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk’tan Erden Timur’a sürpriz istek!

Bu anlamda teknik direktör Okan Buruk'tan, Erden Timur'a flaş istek geldi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk’tan Erden Timur’a sürpriz istek!

Milli arada yönetici Erden Timur'la transfer toplantısı yapan Okan Buruk, sol bek ve 8 numara yerine öncelikli olarak en büyük ihtiyacının 9.5 numara olduğunu söyledi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk’tan Erden Timur’a sürpriz istek!

Geçen sezon Mertens'in verdiği katkıyı verecek bir 9.5 numara transferinin kendisi için çok daha hayati önem taşıdığından bahsetti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk’tan Erden Timur’a sürpriz istek!

Buruk, sezon başında gündeme gelen Joaquin Correa'nın Marsilya'ya kaptırılmasının da kendileri için dezavantaj olduğundan bahsetti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk’tan Erden Timur’a sürpriz istek!

Icardi'yi rahatlatacak ve gol sayısını belki de ikiye katlayabilecek 9.5 numara için çok fazla seçenek olmamasının ise kendisini rahatsız ettiğini kaydetti.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk’tan Erden Timur’a sürpriz istek!

Bu anlamda sarı-kırmızılılarda yaşanılacak transfer gelişmeleri merakla takip ediliyor.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Okan Buruk’tan Erden Timur’a sürpriz istek!
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