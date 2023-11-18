Okan Buruk’tan Erden Timur’a sürpriz istek!

Bu anlamda teknik direktör Okan Buruk'tan, Erden Timur'a flaş istek geldi.

Milli arada yönetici Erden Timur'la transfer toplantısı yapan Okan Buruk, sol bek ve 8 numara yerine öncelikli olarak en büyük ihtiyacının 9.5 numara olduğunu söyledi.

Geçen sezon Mertens'in verdiği katkıyı verecek bir 9.5 numara transferinin kendisi için çok daha hayati önem taşıdığından bahsetti.

Buruk, sezon başında gündeme gelen Joaquin Correa'nın Marsilya'ya kaptırılmasının da kendileri için dezavantaj olduğundan bahsetti.