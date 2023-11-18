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A Milli Futbol Takımı'mız Berlin'de Almanya'yı mağlup etti! İşte maçta yaşananlar...

EURO 2024 elemelerinde oldukça iyi bir performans gösteren Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, son oynayacağı Galler maçı öncesi gruptan çıkmayı garantilemişti. Gelecek yaz Almanya'daki turnuvada boy gösterecek olan millilerimiz, Galler sınavı öncesi ev sahibi ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Berlin'de nefes kesen mücadelede A Milli Takımı'mız Almanya'yı mağlup etti. İşte maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 21:33 Güncelleme 19 Kasım 2023, 02:50
A Milli Futbol Takımı’mız Berlin’de Almanya’yı mağlup etti! İşte maçta yaşananlar...

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Türkiye, deplasmanda Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısını 2-1 önde tamamlandı.



5. dakikada Almanya öne geçti. Henrichs attığı pasla ceza sahasının sağ çaprazında Sane'yi topla buluşturdu. Sane'nin altı pasa içine gönderdiği topa Kai Havertz düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0

7. dakikada Alman Milli Takımı sağ kanattan çıktığı atakta Sane ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortayı kaleci Altay'a kaldı.



12. dakikada Türkiye'nin atağında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutu yandan auta çıktı.

16. dakikada Kimmich'in derinlemesine caza sahasına gönderdiği pası Sane kontrol etti. Daha sonra Sane'nin attığı şutunda top kaleci Altay'ı geçerek kalenin sağından auta çıktı.



32. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topu kazanan İrfan Can Kahveci pasını uygun duruma bulunan Yusuf Yazıya aktardı. Yusuf'un şutuna savunma müdahale etti.

38. dakikada Türkiye beraberliği yakaladı. Abdülkerim Bardakçı'nın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Ferdi Kadıoğlu düzgün kontrolle ceza sahasının içine girdi, sol çaprazdan yerden sert vurduğu top ağlarla buluştu. 1-1



45+2. dakikada Türkiye öne geçti. Kaan Ayhan'ın ceza sahasına gönderdiği pasında topla buluşan Kenan Yıldız sert şutla topu filelere gönderdi. 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Almanya beraberliği yakaladı. Florian Wirtz ceza sahasında bulunan Niklas Füllkrug pası aktardıktan sonra bu futbolcunun sert bir vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

54. dakikada Salih Özcan yaklaşık 18 metreden attığı şutunda top sol kale direğine çarparak auta çıktı.

64. dakikada Almanya'nın köşe vuruşu sonrasında Kimmich'in kafa vuruşunda top kaleci Altay'da kaldı.

71. dakikada Türkiye bir kez daha önce geçti. Abdülkerim Bardakçı'nın pasında top Almanya'nın ceza sahasında Havertz'in koluna çarptı. Hakem VAR incelemesinden sonra penaltı verdi. Topun başına geçen Yusuf Sarı penaltıyı gole çevirdi. 2-3

74. dakikada Alman Milli Takımı sağ kanattan geliştirdiği atakta Brandt kaleci Altay Bayındır ile karşı kaşıya kaldı. Brandt'ın şutunda golü Altay ayağıyla önledi.

82. dakikada Kerem Aktürkoğlu sol kanattan ceza sahası çizgisine kadar taşıdığı topu Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper Yılmaz'ın kaleye gönderdiği topu kaleci Trapp zorlukla çıkardı.

Karşılaşma Türkiye'nin 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

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