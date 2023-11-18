Dünyaca ünlü golcü adım adım Fenerbahçe’ye! Müjdeli açıklama geldi

Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe, 6 numara girişimlerini sürdürürken, santrfor için de kolları sıvadı.
Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe, 6 numara girişimlerini sürdürürken, santrfor için de kolları sıvadı.
Michy Batshuayi'nin çıkardığı huzursuzluktan rahatsız olan teknik direktör İsmail Kartal, Belçikalı yıldızın devre arasında satılmasını istedi.
Batsman'ı gönderecek olan Fenerbahçe, yerini ise Alman yıldız Timo Werner ile doldurmayı planlıyor.
Leipzig'in biletini kestiği 27 yaşındaki golcü için müjdeli haber ise Almanya'dan geldi.
KULÜP BULMASI SÖYLENDİ
Bundesliga ekibinin sportif direktörü Rouven Schröder, yaptığı açıklamada; "Werner'in kendisine uygun bir kulüp bulmasını istedik. Futbol böyledir, yollar her zaman çiçekli olmayabilir.
Eğer kulübün aklında başka planlar varsa oyuncular da kendi yollarını çizmeli ve bu durumla baş edebilmeli" ifadelerini kullandı.
TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!
Sarı-lacivertliler, Werner için Alman ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.
Ancak Werner'i, Crystal Palace ile Fulham'ın da istediği iddia edildi.
EURO 2024 İÇİN
27 yaşındaki hücum oyuncusu, bu yaz düzenlenecek olan EURO 2024'te Almanya ile mücadele etmeyi çok istiyor.
Bunun için sık forma giyebileceği bir kulüpte oynamayı kendisine hedef olarak belirledi.
Werner'in Fenerbahçe'den oynama garantisi isteyeceği de iddialar arasında...
208 GOL ATTI
Timo Werner, şu ana kadar forma giydiği 466 maçta 208 gol, 91 asistlik performans ortaya koydu.
27 yaşındaki yıldız, Leipzig'de ise 212 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 113 kez ağları sarsan Werner, 47 defa da asist yaptı.