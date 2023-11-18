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Dünyaca ünlü golcü adım adım Fenerbahçe'ye! Müjdeli açıklama geldi

Süper Lig'de zorlu Adana Demirspor deplasmanından puanla ayrılarak milli ara öncesi liderliği ele geçiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler forvet hattını güçlendirmek isterken gündeme dünyaca ünlü golcünün ismi geldi. İşte o isim ve müjdeli açıklama...

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 14:29 Güncelleme 18 Kasım 2023, 14:30
Dünyaca ünlü golcü adım adım Fenerbahçe’ye! Müjdeli açıklama geldi

Ocak ayı transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe, 6 numara girişimlerini sürdürürken, santrfor için de kolları sıvadı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Timo Werner adım adım Fenerbahçe’ye! Müjdeli açıklama geldi

Michy Batshuayi'nin çıkardığı huzursuzluktan rahatsız olan teknik direktör İsmail Kartal, Belçikalı yıldızın devre arasında satılmasını istedi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Timo Werner adım adım Fenerbahçe’ye! Müjdeli açıklama geldi

Batsman'ı gönderecek olan Fenerbahçe, yerini ise Alman yıldız Timo Werner ile doldurmayı planlıyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Timo Werner adım adım Fenerbahçe’ye! Müjdeli açıklama geldi

Leipzig'in biletini kestiği 27 yaşındaki golcü için müjdeli haber ise Almanya'dan geldi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Timo Werner adım adım Fenerbahçe’ye! Müjdeli açıklama geldi

KULÜP BULMASI SÖYLENDİ
Bundesliga ekibinin sportif direktörü Rouven Schröder, yaptığı açıklamada; "Werner'in kendisine uygun bir kulüp bulmasını istedik. Futbol böyledir, yollar her zaman çiçekli olmayabilir.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Timo Werner adım adım Fenerbahçe’ye! Müjdeli açıklama geldi

Eğer kulübün aklında başka planlar varsa oyuncular da kendi yollarını çizmeli ve bu durumla baş edebilmeli" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Timo Werner adım adım Fenerbahçe’ye! Müjdeli açıklama geldi

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI!
Sarı-lacivertliler, Werner için Alman ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Timo Werner adım adım Fenerbahçe’ye! Müjdeli açıklama geldi

Ancak Werner'i, Crystal Palace ile Fulham'ın da istediği iddia edildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Timo Werner adım adım Fenerbahçe’ye! Müjdeli açıklama geldi

EURO 2024 İÇİN
27 yaşındaki hücum oyuncusu, bu yaz düzenlenecek olan EURO 2024'te Almanya ile mücadele etmeyi çok istiyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Timo Werner adım adım Fenerbahçe’ye! Müjdeli açıklama geldi

Bunun için sık forma giyebileceği bir kulüpte oynamayı kendisine hedef olarak belirledi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Timo Werner adım adım Fenerbahçe’ye! Müjdeli açıklama geldi

Werner'in Fenerbahçe'den oynama garantisi isteyeceği de iddialar arasında...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Timo Werner adım adım Fenerbahçe’ye! Müjdeli açıklama geldi

208 GOL ATTI
Timo Werner, şu ana kadar forma giydiği 466 maçta 208 gol, 91 asistlik performans ortaya koydu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Timo Werner adım adım Fenerbahçe’ye! Müjdeli açıklama geldi

27 yaşındaki yıldız, Leipzig'de ise 212 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 113 kez ağları sarsan Werner, 47 defa da asist yaptı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Timo Werner adım adım Fenerbahçe’ye! Müjdeli açıklama geldi
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