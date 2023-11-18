Dünyaca ünlü golcü adım adım Fenerbahçe’ye! Müjdeli açıklama geldi

EURO 2024 İÇİN

27 yaşındaki hücum oyuncusu, bu yaz düzenlenecek olan EURO 2024'te Almanya ile mücadele etmeyi çok istiyor.





Bunun için sık forma giyebileceği bir kulüpte oynamayı kendisine hedef olarak belirledi.





Werner'in Fenerbahçe'den oynama garantisi isteyeceği de iddialar arasında...





208 GOL ATTI

Timo Werner, şu ana kadar forma giydiği 466 maçta 208 gol, 91 asistlik performans ortaya koydu.





27 yaşındaki yıldız, Leipzig'de ise 212 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 113 kez ağları sarsan Werner, 47 defa da asist yaptı.