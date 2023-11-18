Manchester United’da Onana şoku! Altay Bayındır’a gün doğdu

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren takımlardan birisi de Fenerbahçe oldu.
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren takımlardan birisi de Fenerbahçe oldu.
Sarı-lacivertlilerde takıma pek çok isim katılırken pek çok oyuncu ile başka takımın yolunu tuttu.
Kanarya'da başka takıma transfer olan futbolculardan birisi de Altay Bayındır oldu.
Milli yıldızın Fenerbahçe'den, İngiliz devi Manchester United'a transfer olması büyük yankı uyandırmıştı.
Fakat Altay Bayındır, henüz yeni takımında süre şansı bulamadı.
Son olarak ise 25 yaşındaki kaleciyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.
Afrika Dünya Kupası Elemeleri'nde Kamerun ile Mauritius'un karşı karşıya geldiği mücadelede Kamerun'un kalesinde Andre Onana görev alıyordu.
Mücadelenin 81. dakikasında Onana, sakatlanarak oyuna devem edemedi.
Bu gelişme üzerine akıllara Manchester United'tan takım arkadaşı Altay Bayındır geldi. Onana'nın detaylı sağlık durumu ise yapılacak tetkiklerden sonra belli olacağı öğrenildi.
Kamerun'un, Mauritius'u konuk ettiği mücadele Beşiktaşlı N'Koudou'nun da gol attığı maç Kamerun'un 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.