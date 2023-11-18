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Manchester United'da Onana şoku! Altay Bayındır'a gün doğdu

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çeken Altay Bayındır, transferin son günlerinde Manchester United'a transfer olmuştu. İngiliz devinin formasını henüz giyemeyen Altay Bayındır, Onana'dan gelen kötü haberin ardından kaleyi teslim alabilir. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 12:06 Güncelleme 18 Kasım 2023, 12:06
Manchester United’da Onana şoku! Altay Bayındır’a gün doğdu

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren takımlardan birisi de Fenerbahçe oldu.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Manchester United’da Onana şoku! Altay Bayındır’a gün doğdu

Sarı-lacivertlilerde takıma pek çok isim katılırken pek çok oyuncu ile başka takımın yolunu tuttu.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Manchester United’da Onana şoku! Altay Bayındır’a gün doğdu

Kanarya'da başka takıma transfer olan futbolculardan birisi de Altay Bayındır oldu.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Manchester United’da Onana şoku! Altay Bayındır’a gün doğdu

Milli yıldızın Fenerbahçe'den, İngiliz devi Manchester United'a transfer olması büyük yankı uyandırmıştı.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Manchester United’da Onana şoku! Altay Bayındır’a gün doğdu

Fakat Altay Bayındır, henüz yeni takımında süre şansı bulamadı.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Manchester United’da Onana şoku! Altay Bayındır’a gün doğdu

Son olarak ise 25 yaşındaki kaleciyi yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Manchester United’da Onana şoku! Altay Bayındır’a gün doğdu

Afrika Dünya Kupası Elemeleri'nde Kamerun ile Mauritius'un karşı karşıya geldiği mücadelede Kamerun'un kalesinde Andre Onana görev alıyordu.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Manchester United’da Onana şoku! Altay Bayındır’a gün doğdu

Mücadelenin 81. dakikasında Onana, sakatlanarak oyuna devem edemedi.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Manchester United’da Onana şoku! Altay Bayındır’a gün doğdu

Bu gelişme üzerine akıllara Manchester United'tan takım arkadaşı Altay Bayındır geldi. Onana'nın detaylı sağlık durumu ise yapılacak tetkiklerden sonra belli olacağı öğrenildi.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Manchester United’da Onana şoku! Altay Bayındır’a gün doğdu

Kamerun'un, Mauritius'u konuk ettiği mücadele Beşiktaşlı N'Koudou'nun da gol attığı maç Kamerun'un 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

SON DAKİKA SPOR HABERLERİ | Manchester United’da Onana şoku! Altay Bayındır’a gün doğdu
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