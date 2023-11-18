Galatasaray’a Almanya’dan sürpriz transfer! Erden Timur bitirecek

Galatasaray'da Başkan Vekili Erden Timur ve Okan Buruk devre arası takviyesi için şimdiden startı verdi.
Galatasaray'da Başkan Vekili Erden Timur ve Okan Buruk devre arası takviyesi için şimdiden startı verdi.
Sarı-kırmızılılarda bu noktada 6 numara, sol bek ve kanat transferi için düğmeye basıldı.
Galatasaray'da özellikle kanat transferi için ise sürpriz bir isim öne çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk'un da hayran olduğu isim için harekete geçildi.
EREN İÇİN DEVREYE GİRDİLER
O isim bu sezon Bundesliga'da harikalar yaratan Eren Dinkçi.
21 yaşındaki oyuncunun performansı Almanya'da manşetlere taşındı.
Almanya Bundesliga'nın ilk 11 haftasında Eren Dinkçi gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı.
Werder Bremen'den kiralık olarak Heidenheim'a giden Eren Dinkçi, 5 gol atıp, 1 asist yapma başarısı gösterdi.
CİMBOM DEVRE ARASI TEKLİF YAPACAK
Bonservisi Werder Bremen'de bulunan ancak bu sezon Heidenheim forması giyen yıldız isim için devre arası teklif yapılacak.
Erden Timur bu transfer için Almanya'ya gidecek.
Bu sezon 11 maçın tamamında ilk 11'de görev yapan Eren Dinkçi hedefi ise A Milli Futbol Takımı'nda forma giymek.
Attığı 5 golle takımının en golcü 3 futbolcusundan birisi olan Eren Dinkçi, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da 1 maç görev almıştı.
U20 kategorisinde Almanya formasını terleten Eren Dinkçi, Türkiye'den teklif gelmesi halinde A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanacak.
Daha önce gösterdiği performansla dikkat çeken Eren Dinkçi'nin adı geçtiğimiz dönemlerde bir süre İtalya'nın dev ekipleri Juventus ve Inter ile de anılmıştı.
Sezon sonuna kadar Heidenheim forması giyecek 21 yaşındaki golcü, Werder Bremen'e dönecek. Eren'in güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.