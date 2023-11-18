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Galatasaray'a Almanya'dan sürpriz transfer! Erden Timur bitirecek

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda Başkan Vekili Erden Timur, Almanya'da daha önce hiç konuşulmayan bir ismin transferini bitirmek için harekete geçti. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 16:16 Güncelleme 18 Kasım 2023, 16:57
Galatasaray’a Almanya’dan sürpriz transfer! Erden Timur bitirecek

Galatasaray'da Başkan Vekili Erden Timur ve Okan Buruk devre arası takviyesi için şimdiden startı verdi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Almanya’dan sürpriz transfer! Eren Dinkçi transferini Erden Timur bitirecek

Sarı-kırmızılılarda bu noktada 6 numara, sol bek ve kanat transferi için düğmeye basıldı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Almanya’dan sürpriz transfer! Eren Dinkçi transferini Erden Timur bitirecek

Galatasaray'da özellikle kanat transferi için ise sürpriz bir isim öne çıktı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Almanya’dan sürpriz transfer! Eren Dinkçi transferini Erden Timur bitirecek

Teknik direktör Okan Buruk'un da hayran olduğu isim için harekete geçildi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Almanya’dan sürpriz transfer! Eren Dinkçi transferini Erden Timur bitirecek

EREN İÇİN DEVREYE GİRDİLER
O isim bu sezon Bundesliga'da harikalar yaratan Eren Dinkçi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Almanya’dan sürpriz transfer! Eren Dinkçi transferini Erden Timur bitirecek

21 yaşındaki oyuncunun performansı Almanya'da manşetlere taşındı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Almanya’dan sürpriz transfer! Eren Dinkçi transferini Erden Timur bitirecek

Almanya Bundesliga'nın ilk 11 haftasında Eren Dinkçi gösterdiği performansla dikkat çekmeyi başardı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Almanya’dan sürpriz transfer! Eren Dinkçi transferini Erden Timur bitirecek

Werder Bremen'den kiralık olarak Heidenheim'a giden Eren Dinkçi, 5 gol atıp, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Almanya’dan sürpriz transfer! Eren Dinkçi transferini Erden Timur bitirecek

CİMBOM DEVRE ARASI TEKLİF YAPACAK

Bonservisi Werder Bremen'de bulunan ancak bu sezon Heidenheim forması giyen yıldız isim için devre arası teklif yapılacak.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Almanya’dan sürpriz transfer! Eren Dinkçi transferini Erden Timur bitirecek

Erden Timur bu transfer için Almanya'ya gidecek.


SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Almanya’dan sürpriz transfer! Eren Dinkçi transferini Erden Timur bitirecek

Bu sezon 11 maçın tamamında ilk 11'de görev yapan Eren Dinkçi hedefi ise A Milli Futbol Takımı'nda forma giymek.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Almanya’dan sürpriz transfer! Eren Dinkçi transferini Erden Timur bitirecek

Attığı 5 golle takımının en golcü 3 futbolcusundan birisi olan Eren Dinkçi, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da 1 maç görev almıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Almanya’dan sürpriz transfer! Eren Dinkçi transferini Erden Timur bitirecek

U20 kategorisinde Almanya formasını terleten Eren Dinkçi, Türkiye'den teklif gelmesi halinde A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanacak.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Almanya’dan sürpriz transfer! Eren Dinkçi transferini Erden Timur bitirecek

Daha önce gösterdiği performansla dikkat çeken Eren Dinkçi'nin adı geçtiğimiz dönemlerde bir süre İtalya'nın dev ekipleri Juventus ve Inter ile de anılmıştı.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Almanya’dan sürpriz transfer! Eren Dinkçi transferini Erden Timur bitirecek

Sezon sonuna kadar Heidenheim forması giyecek 21 yaşındaki golcü, Werder Bremen'e dönecek. Eren'in güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray’a Almanya’dan sürpriz transfer! Eren Dinkçi transferini Erden Timur bitirecek
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