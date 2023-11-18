Lucas Torreira’dan taraftarı üzecek açıklama!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerinden biri de Lucas Torreira'ydı.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerinden biri de Lucas Torreira'ydı.
Uruguaylı orta saha, sergilediği performansla hem takımın vazgeçilmezi oldu hem de taraftarların sevgilisi haline geldi.
Öte yandan yıldız isim taraftarları üzen bir açıklamada bulundu.
Galatasaray'ın dinamosu Lucas Torreira, bir gün mutlaka Boca Juniors'da forma giymek istediğini söyledi.
Uruguaylı futbolcu, "Boca'ya gitmek istediğim gün futbolla ilgili bir karar olmayacak, bu yürekten gelen bir karar olacak. Taraftarlar çılgınca. Tamamen farklı bir dünya" dedi.
Galatasaray'a geçtiğimiz sezon başında transfer olan Torreira, toplamda 42 maça çıktı, 1 asist yaptı.
Torreira'nın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
LUCAS TORREIRA KİMDİR?
Lucas Torreira, 11 Şubat 1996'da Uruguay'ın Fray Bentos kentinde dünyaya geldi.
Futbola Wanderers'in altyapısında başlayan Torreira, Ocak 2014'te Pescara'ya transfer oldu.
2015 yazında Sampdoria'ya 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira, burada 3 sezon geçirdi.
2018'de Arsenal'e 28.6 milyon euro bonservis bedeliyle imza attı.
Daha sonrasında kiralık olarak Atletico Madrid ve Fiorentina'da forma giydi.
1.66'lık orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezon başında Galatasaray'la 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.