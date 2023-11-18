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Lucas Torreira'dan taraftarı üzecek açıklama!

Galatasaray'a geldiği günden bu yana gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Lucas Torreira, Galatasaray'ın vazgeçilmez ismi konumunda. Teknik direktör Okan Buruk'un 11'deki değişmez ismi olan Uruguaylı yıldız, taraftarı üzecek bir açıklama yaptı. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 11:56 Güncelleme 18 Kasım 2023, 11:56
Lucas Torreira’dan taraftarı üzecek açıklama!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerinden biri de Lucas Torreira'ydı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Lucas Torreira’dan taraftarı üzecek açıklama!

Uruguaylı orta saha, sergilediği performansla hem takımın vazgeçilmezi oldu hem de taraftarların sevgilisi haline geldi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Lucas Torreira’dan taraftarı üzecek açıklama!

Öte yandan yıldız isim taraftarları üzen bir açıklamada bulundu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Lucas Torreira’dan taraftarı üzecek açıklama!

Galatasaray'ın dinamosu Lucas Torreira, bir gün mutlaka Boca Juniors'da forma giymek istediğini söyledi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Lucas Torreira’dan taraftarı üzecek açıklama!

Uruguaylı futbolcu, "Boca'ya gitmek istediğim gün futbolla ilgili bir karar olmayacak, bu yürekten gelen bir karar olacak. Taraftarlar çılgınca. Tamamen farklı bir dünya" dedi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Lucas Torreira’dan taraftarı üzecek açıklama!

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon başında transfer olan Torreira, toplamda 42 maça çıktı, 1 asist yaptı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Lucas Torreira’dan taraftarı üzecek açıklama!

Torreira'nın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Lucas Torreira’dan taraftarı üzecek açıklama!

LUCAS TORREIRA KİMDİR?

Lucas Torreira, 11 Şubat 1996'da Uruguay'ın Fray Bentos kentinde dünyaya geldi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Lucas Torreira’dan taraftarı üzecek açıklama!

Futbola Wanderers'in altyapısında başlayan Torreira, Ocak 2014'te Pescara'ya transfer oldu.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Lucas Torreira’dan taraftarı üzecek açıklama!

2015 yazında Sampdoria'ya 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Torreira, burada 3 sezon geçirdi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Lucas Torreira’dan taraftarı üzecek açıklama!

2018'de Arsenal'e 28.6 milyon euro bonservis bedeliyle imza attı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Lucas Torreira’dan taraftarı üzecek açıklama!

Daha sonrasında kiralık olarak Atletico Madrid ve Fiorentina'da forma giydi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Lucas Torreira’dan taraftarı üzecek açıklama!

1.66'lık orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezon başında Galatasaray'la 2026'ya kadar sözleşme imzaladı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Lucas Torreira’dan taraftarı üzecek açıklama!

Torreira'nın güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro...

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Lucas Torreira’dan taraftarı üzecek açıklama!
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