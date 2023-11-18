Fenerbahçe’den fırsat transferi! Portekizli yıldız geliyor

Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, devre arasında önemli yıldızları kadrosuna katmak için arayışlara başladı.
Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, devre arasında önemli yıldızları kadrosuna katmak için arayışlara başladı.
Sarı lacivertliler yazın olduğu gibi ocak ayında da nokta atışı hamleler yapmak istiyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal, özellikle yaşanan sakatlıklar sonrası 3-4 transfer talebinde bulunmuştu.
Takımdan ayrılacak isimler de düşünüldüğünde bu sayının artabileceği kaydedildi.
Yönetim ise ayrılacak oyuncuların yerini doldurmak için harekete geçti.
Geniş bir transfer listesi bulunan Fenerbahçe'nin yeni hedefi de belli oldu.
Sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü bir yıldız için devreye girdiği belirtildi.
İşte o futbolcu...
Performanslarıyla eleştirilen Joshua King ve Ryan Kent ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in yeni hedefi ise Portekizli sol kanat oyuncusu Jota.
Suudi Arabistan kulübü Al İttihad ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan yıldız oyuncunun da takımdan ayılmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.
Fenerbahçe, kulübünde oynama izni olmayan Portekizli kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
Fenerbahçe Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde yıldız oyuncunun menajeri ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Bu görüşmede transfer şartları masaya yatırılacak.
Benfica, Real Valladolid ve Celtic gibi takımların formasını giyen Portekizli yıldız futbolcu Jota için şimdiye kadar 45 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
Suudi ekibinde 7 karşılaşmada boy gösteren Jota'nın sadece 1 golü bulunuyor.
Kulüp kariyerinde 206 maçta 46 gol ve 45 asist üreten genç yıldız, toplamda 91 gole katkıda bulundu.
CELTIC'TE COŞTU
Fenerbahçe'nin istediği Jota, İskoç ekibi Celtic'te en iyi dönemini geçirdi.
Jota 83 maçta 28 gol atarken 26 da asiste imza attı.