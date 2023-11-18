PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'den fırsat transferi! Portekizli yıldız geliyor

Süper Lig'de milli araya lider giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler savunma, orta saha ve forvet bölgelerine takviye düşünürken, bir fırsat transferi ile karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Kasım 2023, 12:20 Güncelleme 18 Kasım 2023, 12:20
Fenerbahçe’den fırsat transferi! Portekizli yıldız geliyor

Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, devre arasında önemli yıldızları kadrosuna katmak için arayışlara başladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den fırsat transferi! Portekizli yıldız Jota geliyor

Sarı lacivertliler yazın olduğu gibi ocak ayında da nokta atışı hamleler yapmak istiyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den fırsat transferi! Portekizli yıldız Jota geliyor

Teknik Direktör İsmail Kartal, özellikle yaşanan sakatlıklar sonrası 3-4 transfer talebinde bulunmuştu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den fırsat transferi! Portekizli yıldız Jota geliyor

Takımdan ayrılacak isimler de düşünüldüğünde bu sayının artabileceği kaydedildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den fırsat transferi! Portekizli yıldız Jota geliyor

Yönetim ise ayrılacak oyuncuların yerini doldurmak için harekete geçti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den fırsat transferi! Portekizli yıldız Jota geliyor

Geniş bir transfer listesi bulunan Fenerbahçe'nin yeni hedefi de belli oldu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den fırsat transferi! Portekizli yıldız Jota geliyor

Sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü bir yıldız için devreye girdiği belirtildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den fırsat transferi! Portekizli yıldız Jota geliyor

İşte o futbolcu...

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den fırsat transferi! Portekizli yıldız Jota geliyor

Performanslarıyla eleştirilen Joshua King ve Ryan Kent ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Lacivertliler'in yeni hedefi ise Portekizli sol kanat oyuncusu Jota.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den fırsat transferi! Portekizli yıldız Jota geliyor

Suudi Arabistan kulübü Al İttihad ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan yıldız oyuncunun da takımdan ayılmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den fırsat transferi! Portekizli yıldız Jota geliyor

Fenerbahçe, kulübünde oynama izni olmayan Portekizli kanat oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den fırsat transferi! Portekizli yıldız Jota geliyor

Fenerbahçe Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde yıldız oyuncunun menajeri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den fırsat transferi! Portekizli yıldız Jota geliyor

Bu görüşmede transfer şartları masaya yatırılacak.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den fırsat transferi! Portekizli yıldız Jota geliyor

Benfica, Real Valladolid ve Celtic gibi takımların formasını giyen Portekizli yıldız futbolcu Jota için şimdiye kadar 45 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den fırsat transferi! Portekizli yıldız Jota geliyor

Suudi ekibinde 7 karşılaşmada boy gösteren Jota'nın sadece 1 golü bulunuyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den fırsat transferi! Portekizli yıldız Jota geliyor

Kulüp kariyerinde 206 maçta 46 gol ve 45 asist üreten genç yıldız, toplamda 91 gole katkıda bulundu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den fırsat transferi! Portekizli yıldız Jota geliyor

CELTIC'TE COŞTU

Fenerbahçe'nin istediği Jota, İskoç ekibi Celtic'te en iyi dönemini geçirdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den fırsat transferi! Portekizli yıldız Jota geliyor

Jota 83 maçta 28 gol atarken 26 da asiste imza attı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe’den fırsat transferi! Portekizli yıldız Jota geliyor
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: Diplomatik kaynaklar duyurdu! MİT rehineler için devrede: Hamas’la temas kuruldu
CHP’li Mustafa Sarıgül değişimcilere daldı! ’Omurgasızlar’ dedi İmamoğlu ve Özgür Özel’e ayar verdi: Kılıçdaroğlu’nun hala %49 ağırlığı var
Başkan Erdoğan’ın Berlin’de Olaf Scholz ve diğerlerine verdiği tarihi ayar Alman basınında: Esip gürledi
SON DAKİKA