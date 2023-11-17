Katil İsrail’in zulmüne karşı Gazze için tek yürek: Taraftar grupları İsrail Konsolosluğu önünde gösteri yapacak

Türkiye'nin 4 büyük kulübünün taraftar grupları İsrail'i protesto etmeye hazırlanıyor.

Çarşı, Genç Fenerbahçeliler, Ultarslan ve Gurbetçi Gençler tarafından yapılan ortak açıklamada, "İşgalci, soykırımcı İsrail, yıllardır abluka altına aldığı bir halkı yok etmek için haftalardır Gazze'ye saldırıyor ve dünya bu soykırıma sessiz kalıyor!