Katil İsrail’in zulmüne karşı Gazze için tek yürek: Taraftar grupları İsrail Konsolosluğu önünde gösteri yapacak

Türkiye'nin 4 büyük kulübünün taraftar grupları İsrail'i protesto etmeye hazırlanıyor.
Çarşı, Genç Fenerbahçeliler, Ultarslan ve Gurbetçi Gençler tarafından yapılan ortak açıklamada, "İşgalci, soykırımcı İsrail, yıllardır abluka altına aldığı bir halkı yok etmek için haftalardır Gazze'ye saldırıyor ve dünya bu soykırıma sessiz kalıyor!
Savaş suçu işlediği defalarca ispatlanan zalim soykırımcıların, mazlumlara yaptığı zulme sessiz kalmak mümkün değildir.
Yaklaşık bir aydır da kadın, çocuk, yaşlı genç demeden orantsız saldırılarla giriştiği soykırıma karşı tepkimizi göstermek için tüm taraftar grupları ve temsilcileri olarak 20.00'de Levent'te bulunan İsrail konsolosluğu önünde buluşuyoruz.
İsrail zulmüne vicdani tepkisini göstermek isteyen herkesi de bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.