Galatasaray’ın Nelsson formülü: Kirala+Parlat

Galatasaray , takımdan ayrılmak isteyen Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson ile ilgili yol haritasını belirledi. Sarı-Kırmızılılar, öncelikle Nelsson'u Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden bir kulübe kiralamak istiyor.

Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 15 maçta 1015 dakika süre alan ve 11 karşılaşmada başlangıç kadrosunda yer alan Nelsson'un devre arasında ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere'den Tottenham ile Arsenal, Almanya'dan Borussia Dortmund, İtalya'dan Atalanta ve İspanya'dan Sevilla ile transferde sıkça anılan Nelsson'un G.Saray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

FLORYA'DA MUTSUZ

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi ilk 11'de düzenli oynayamadığı için oldukça mutsuz.