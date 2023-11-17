Gündoğan bombası: Galatasaray Barcelona’nın yıldız futbolcusu için kolları sıvadı

Galatasaray devre arası transfer döneminde transfer bombası patlatmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, orta sahasını dünya çapında bir futbolcuyla güçlendirmeyi planlıyor. Cimbom'da, 8 numara pozisyonunda Tanguy Ndombele, Kerem Demirbay ve Sergio Oliveira yer alıyor. Yönetim, kaliteli bir oyuncuyu transfer ederek Avrupa'da ve ligde başarı hedefliyor. Galatasaray'ın Barcelona'nın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan ile ilgilendiği öne sürüldü.

'BARCELONA'DA MUTLU'

Cimbom'un İlkay ile ilgilenmesi bomba etkisi yarattı. M.City ile unutulmaz bir sezonun ardından Barcelona'ya giden 33 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar 17 maçta forma giydi ve 1 gol, 5 asistlik performans gösterdi. İlkay'ın Barcelona ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. İlkay Gündoğan'ın menajeri İlhan Gündoğan, "İlkay için B.Münih maçından önce hiçbir G.Saraylı yönetici ile görüşmedim. Bu konuda hiçbir gelişme, görüşme ya da bize ulaşan bir şey olmadı. Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. İlkay, Barcelona'da mutlu ve orada başarmak istediği hedeflere odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.