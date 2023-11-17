Gündoğan bombası: Galatasaray Barcelona’nın yıldız futbolcusu için kolları sıvadı

Galatasaray devre arası transfer döneminde transfer bombası patlatmak istiyor. Sarı-Kırmızılılar, orta sahasını dünya çapında bir futbolcuyla güçlendirmeyi planlıyor. Cimbom'da, 8 numara pozisyonunda Tanguy Ndombele, Kerem Demirbay ve Sergio Oliveira yer alıyor. Yönetim, kaliteli bir oyuncuyu transfer ederek Avrupa'da ve ligde başarı hedefliyor. Galatasaray'ın Barcelona'nın yıldız futbolcusu İlkay Gündoğan ile ilgilendiği öne sürüldü.
'BARCELONA'DA MUTLU'
Cimbom'un İlkay ile ilgilenmesi bomba etkisi yarattı. M.City ile unutulmaz bir sezonun ardından Barcelona'ya giden 33 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar 17 maçta forma giydi ve 1 gol, 5 asistlik performans gösterdi. İlkay'ın Barcelona ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. İlkay Gündoğan'ın menajeri İlhan Gündoğan, "İlkay için B.Münih maçından önce hiçbir G.Saraylı yönetici ile görüşmedim. Bu konuda hiçbir gelişme, görüşme ya da bize ulaşan bir şey olmadı. Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. İlkay, Barcelona'da mutlu ve orada başarmak istediği hedeflere odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.
BAYERN'E KARŞI 3 PUANI HAK ETTİ
İlkay Gündoğan, "Galatasaray'ın Bayern Münih'le olan maçlarını izledim. İlk maçı izledim, ikinci maçı fazla izleyemedim. Galatasaray'ı ilk maçta çok iyi buldum. Bayern Münih'ten daha iyi, daha çok pozisyon bulan, topla daha çok oynayan bir Galatasaray takımı gördüm. Çok iyi futbol. En azından 1 puan aslında 3 puanı hak eden bir Galatasaray gördüm" dedi.
AEK'NIN HEDEFİ BAKAMBU
Cimbom'un devre arasında elden çıkarmak istediği Cedric Bakambu'ya AEK talip oldu. Daha önce Olympiakos'ta forma giyen 32 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon forma giydiği 11 maçta sadece 1 kez gol sevinci yaşadı. Bakambu, tek golünü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e attı. Kongolu golcü için sezon başında 700 bin Euro bonservis bedeli ödenmişti.
CENK ERGÜN CENEVRE'DE
Avrupa Kulüpler Birliği futbolun yapılanması ve geleceğiyle ilgili kulüplerin birlikte çalışıp proje geliştirmesi amacıyla Cenevre'de toplandı. Toplantıda Türkiye'yi Galatasaray ve Cenk Ergün temsil etti. Toplantılarda Uluslararası maç takvimi güncellemesi, UEFA kulüp müsabakaları, ECA'nın 2023- 2027 döngüsü vizyonu gibi önemli konular ele alındı. Avrupa Kulüpler Birliği bilindiği gibi seçilmiş temsilcilerden oluşuyor ve katılımcılar 500 civarı başvuru arasından incelenerek belirleniyor.