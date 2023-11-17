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Çalımbay'ın gözdesi Antoine Baroan: Bulgar pazarına yönelen Beşiktaş Fransız yıldızın peşinde

Rıza Çalımbay Bulgaristan'ı işaret etmişti. Çalımbay, devre arasında yeni yönetimden Batev Plovdiv’in 23 yaşındaki santrforunun alınmasını talep edecek...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Kasım 2023 Güncelleme 17 Kasım 2023, 06:59
Çalımbay’ın gözdesi Antoine Baroan: Bulgar pazarına yönelen Beşiktaş Fransız yıldızın peşinde

Beşiktaş'ta devre arasında yapılacak transferler için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Bulgaristan Ligi'nde oynayan oyuncuların listesinde olduğunu belirtmişti. Tecrübeli teknik adamın istediği oyunculardan birinin Batev Plovdiv'de forma giyen 23 yaşındaki santrfor Antoine Baroan olduğu öğrenildi. Rıza hoca yeni yönetimden genç ismin transfer edilmesini isteyecek.

10 MAÇTA 8 GOLÜ BULUNUYOR
Bulgaristan Ligi'nde 10 maçta forma giyen Baroan 8 gol atarken 3 de asist yaptı. 2021 yılında Fransız ekibi Chamois Niort'tan Botev Plovdiv'e bedelsiz olarak transfer olan genç yetenek kısa süre içinde kendisini gösterdi ve attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı. Bulgar ekibinde toplamda 72 karşılaşmada forma giyen Baroan, 27 gol ve 13 asitle 40 gole katkıda bulundu. 1.5 milyon Euro değeri olan 23 yaşındaki Fransız golcünün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 3 Aralık'ta seçilecek yeni yönetimin ilk hamlesinin Baroan olması bekleniyor.

GÜÇLÜ VE BİTİRİCİ
Botev Plovdiv forması giyen Antoine Baroan güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.

MULEKA'DAN ŞOK HAREKET!
Beşiktaş'ın yıldızı Jackson Muleka'dan ülkesinde tepki çeken bir davranış geldi. Milli takım daveti üzerine kampa katılan 23 yaşındaki golcü oyuncu, Moritanya maçının kadrosunda kendini göremeyince ilginç bir protestoya imza attı. Demokratik Kongo'nun 2-0 kazandığı Moritanya maçının kadrosuna alınmayan Muleka, milli takımdan arkadaşı Makabi Lilepo ile birlikte bu kararı boykot etti ve stadyuma gitmedi. Muleka'nın bu davranışı ülkesinde pek hoş karşılanmadı. Jackson Muleka'nın Sudan ile oynanacak maç öncesi kadrodan çıkarılması bekleniyor.



BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMAK İSTERİM!
Beşiktaş formasını 10 yıl boyunca terleten Atiba Hutchinson, özel açıklamalar yaptı. Kanadalı efsane, "'Beşiktaş'ta tabii ki çalışmak isterim. Şimdilik yapmak istediğim şeyler için kendimi hazırlıyorum. Açıkça söylemek gerekirse futbolu seviyorum. Daha önce de söylediğim gibi Beşiktaş her zaman kalbimde" ifadelerini kullandı.



NECİP UYSAL GERÇEĞİ!
Beşiktaş'ta 2009 yılında altyapıdan A takıma yükselen Necip Uysal şartlar ne olursa olsun oynamaya devam ediyor. Kartal'da 15. sezonunu geçiren Necip Uysal tam 433 resmi müsabakaya çıktı. Siyah-beyazlı futbolcu rakip ağları 6 kez havalandırırken, 17 kez de asist yaptı. Necip bu maçlarda 82 sarı kart, 9 kez de kırmızı kart gördü.

YAMANTÜRK'TEN ADAYLARA DAVET
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başkan adayları Hasan Arat ve Serdal Adalı'yı yemeğe davet etti. Yamantürk, "Beşiktaş kongreleri öncesinde geleneksel olarak düzenlediğimiz yemeğimize Beşiktaş başkan adaylarımızı ve Beşiktaş kurul başkanlarımızı davet ettik" dedi.

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