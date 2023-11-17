Çalımbay’ın gözdesi Antoine Baroan: Bulgar pazarına yönelen Beşiktaş Fransız yıldızın peşinde

Beşiktaş'ta devre arasında yapılacak transferler için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında Bulgaristan Ligi'nde oynayan oyuncuların listesinde olduğunu belirtmişti. Tecrübeli teknik adamın istediği oyunculardan birinin Batev Plovdiv'de forma giyen 23 yaşındaki santrfor Antoine Baroan olduğu öğrenildi. Rıza hoca yeni yönetimden genç ismin transfer edilmesini isteyecek. 10 MAÇTA 8 GOLÜ BULUNUYOR

Bulgaristan Ligi'nde 10 maçta forma giyen Baroan 8 gol atarken 3 de asist yaptı. 2021 yılında Fransız ekibi Chamois Niort'tan Botev Plovdiv'e bedelsiz olarak transfer olan genç yetenek kısa süre içinde kendisini gösterdi ve attığı gollerle adından söz ettirmeyi başardı. Bulgar ekibinde toplamda 72 karşılaşmada forma giyen Baroan, 27 gol ve 13 asitle 40 gole katkıda bulundu. 1.5 milyon Euro değeri olan 23 yaşındaki Fransız golcünün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor. 3 Aralık'ta seçilecek yeni yönetimin ilk hamlesinin Baroan olması bekleniyor. GÜÇLÜ VE BİTİRİCİ

Botev Plovdiv forması giyen Antoine Baroan güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.

MULEKA'DAN ŞOK HAREKET!

Beşiktaş'ın yıldızı Jackson Muleka'dan ülkesinde tepki çeken bir davranış geldi. Milli takım daveti üzerine kampa katılan 23 yaşındaki golcü oyuncu, Moritanya maçının kadrosunda kendini göremeyince ilginç bir protestoya imza attı. Demokratik Kongo'nun 2-0 kazandığı Moritanya maçının kadrosuna alınmayan Muleka, milli takımdan arkadaşı Makabi Lilepo ile birlikte bu kararı boykot etti ve stadyuma gitmedi. Muleka'nın bu davranışı ülkesinde pek hoş karşılanmadı. Jackson Muleka'nın Sudan ile oynanacak maç öncesi kadrodan çıkarılması bekleniyor.