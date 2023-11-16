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Süper Lig'in yıldızına Fenerbahçe kancası! Napoli de devrede

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Süper Lig'den o yıldız için İtalyan ekibi Napoli ile transferde karşı karşıyalar. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 17:40 Güncelleme 16 Kasım 2023, 17:40
Süper Lig’in yıldızına Fenerbahçe kancası! Napoli de devrede

Fenerbahçe geçen sezon ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamladı.

Süper Lig’in yıldızına Fenerbahçe kancası! Napoli de devrede

Sarı-lacivertliler uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretine bu sezon mutlaka son vermek istiyor.

Süper Lig’in yıldızına Fenerbahçe kancası! Napoli de devrede

Bu anlamda Kanarya sezon başında kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmeyi başardı.

Süper Lig’in yıldızına Fenerbahçe kancası! Napoli de devrede

Sarı-lacivertliler yeniden yapılanmaya girerken Jorge Jesus'un yerine de eski teknik direktörü İsmail Kartal'ı getirdi.

Süper Lig’in yıldızına Fenerbahçe kancası! Napoli de devrede

Fenerbahçe, İsmail Kartal önderliğinde lige etkili bir giriş yaptı.

Süper Lig’in yıldızına Fenerbahçe kancası! Napoli de devrede

Sarı-lacivertliler 10 maçlık bir galibiyet serisi yakalarken bu seri sahasında Trabzonspor'a kaybettiği 3-2'lik maçla sona erdi.

Süper Lig’in yıldızına Fenerbahçe kancası! Napoli de devrede

Kanarya, Trabzonspor maçının ardından ise deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig’in yıldızına Fenerbahçe kancası! Napoli de devrede

Fenerbahçe'nin yeni sezonda Avrupa'da yakalamış olduğu galibiyet serisi ise deplasmanda Ludogorets'e 2-0 kaybettiği maç ile sona erdi.

Süper Lig’in yıldızına Fenerbahçe kancası! Napoli de devrede

Fenerbahçe gerek son zamanlarda alınan bu olumsuz skorlar gerek takımdaki sakat oyuncu sayısının artması nedeniyle devre arası transfer dönemi için vites yükseltti.

Süper Lig’in yıldızına Fenerbahçe kancası! Napoli de devrede

Bu anlamda Fenerbahçe'de gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

Süper Lig’in yıldızına Fenerbahçe kancası! Napoli de devrede

Kanarya'nın son olarak Atakaş Hatayspor'un, Sheffield Wednesday'den transfer ettiği Fisayo Dele-Bashuri'yu gündemine aldığı öğrenildi.

Süper Lig’in yıldızına Fenerbahçe kancası! Napoli de devrede

22 yaşındaki merkez orta saha, on numara ve orta sahanın sağında da görev alabiliyor.

Süper Lig’in yıldızına Fenerbahçe kancası! Napoli de devrede

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, futbolcunun bu çok yönlü özelliğinden faydalanmak istediği aktarılıyor.

Süper Lig’in yıldızına Fenerbahçe kancası! Napoli de devrede

Ayrıca İtalyan basını Dele-Bashiru ile Napoli'nin yakından ilgilendiğini aktardı. Bu anlamda futbolcu ile ilgili gelişmeler büyük bir merakla takip edilmeye başlandı.

Süper Lig’in yıldızına Fenerbahçe kancası! Napoli de devrede

FUTBOLA MANCHESTER CITY'DE BAŞLADI!

Dele-Bashiru, futbola Manchester City altyapısında başladı.

Süper Lig’in yıldızına Fenerbahçe kancası! Napoli de devrede

Nijeryalı oyuncu ardından 2020 yazında bir başka İngiliz ekibi Sheffield Wednesday'ın yolunu tutmuştu. Yaz transfer döneminde ise Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a geldi.

Süper Lig’in yıldızına Fenerbahçe kancası! Napoli de devrede
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