Süper Lig’in yıldızına Fenerbahçe kancası! Napoli de devrede

Fenerbahçe geçen sezon ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamladı.
Fenerbahçe geçen sezon ligi ezeli rakibi Galatasaray'ın arkasında 2. sırada tamamladı.
Sarı-lacivertliler uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretine bu sezon mutlaka son vermek istiyor.
Bu anlamda Kanarya sezon başında kadrosuna pek çok yıldız ismi dahil etmeyi başardı.
Sarı-lacivertliler yeniden yapılanmaya girerken Jorge Jesus'un yerine de eski teknik direktörü İsmail Kartal'ı getirdi.
Fenerbahçe, İsmail Kartal önderliğinde lige etkili bir giriş yaptı.
Sarı-lacivertliler 10 maçlık bir galibiyet serisi yakalarken bu seri sahasında Trabzonspor'a kaybettiği 3-2'lik maçla sona erdi.
Kanarya, Trabzonspor maçının ardından ise deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin yeni sezonda Avrupa'da yakalamış olduğu galibiyet serisi ise deplasmanda Ludogorets'e 2-0 kaybettiği maç ile sona erdi.
Fenerbahçe gerek son zamanlarda alınan bu olumsuz skorlar gerek takımdaki sakat oyuncu sayısının artması nedeniyle devre arası transfer dönemi için vites yükseltti.
Bu anlamda Fenerbahçe'de gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Kanarya'nın son olarak Atakaş Hatayspor'un, Sheffield Wednesday'den transfer ettiği Fisayo Dele-Bashuri'yu gündemine aldığı öğrenildi.
22 yaşındaki merkez orta saha, on numara ve orta sahanın sağında da görev alabiliyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın, futbolcunun bu çok yönlü özelliğinden faydalanmak istediği aktarılıyor.
Ayrıca İtalyan basını Dele-Bashiru ile Napoli'nin yakından ilgilendiğini aktardı. Bu anlamda futbolcu ile ilgili gelişmeler büyük bir merakla takip edilmeye başlandı.
FUTBOLA MANCHESTER CITY'DE BAŞLADI!
Dele-Bashiru, futbola Manchester City altyapısında başladı.
Nijeryalı oyuncu ardından 2020 yazında bir başka İngiliz ekibi Sheffield Wednesday'ın yolunu tutmuştu. Yaz transfer döneminde ise Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'a geldi.