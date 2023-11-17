Batsman’a çifte kanca: Belçika kulüpleri yıldız golcüyü transfer etmek için harekete geçti





ALİ KOÇ'A SUÇ DUYURUSU

Fenerbahçe ve Merkez Hakem Kurulu arasındaki ipler iyice gerildi. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Yüksek Divan Kurulu toplantısında şahsını hedef alarak ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu. Koç söz konusu toplantıda İbanoğlu hakkında, "Karakteri zayıf, omurgasız. Mevkii için her şeyi yapabilecek biri. Bu bir gerçek, yorum değil, bu bilgi. O da Ege Bölgesi'nden, Denizlili. Kim bunun başı kardeşim. Tolga Özkalfa ortaya çıkıyor. Bu arkadaş mevkii, makam seviyor. Onun için verilen her görevi yerine getirir" söylemlerinde bulunmuştu.

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