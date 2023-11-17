Batsman’a çifte kanca: Belçika kulüpleri yıldız golcüyü transfer etmek için harekete geçti

Sezon başında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a transferi gerçekleşmeyen ve Edin Dzeko geldikten sonra da gölgede kalan Michy Batshuayi ile ilgili iddialar sürüyor. Belçika basını, golcü futbolcuyu isteyen kulüpleri paylaştı.
DEVRE ARASINDA TEKLİF
Belçika'dan Voetball24'ün haberine göre; Club Brugge ve Antwerp'in, tecrübeli oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yarıştığı belirtildi. Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal geldikten sonra istediği süreyi alamayan Belçikalı golcünün de transfer tekliflerine açık olduğu ifade edildi. Sarı-Lacivertli golcünün sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek. Öte yandan Kanarya'nın da Batshuayi ile şartların oluşması halinde yollarını ayırmayı düşündüğü hatırlatıldı.