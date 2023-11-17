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Batsman'a çifte kanca: Belçika kulüpleri yıldız golcüyü transfer etmek için harekete geçti

F.Bahçe’de Dzeko’nun arkasında ikinci forvet olarak kalan Michy Batshuayi’ye Belçika’dan iki talip çıktı. Hem Antwerp hem de Club Brugge devre arasında teklif yapmayı planlıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Kasım 2023 Güncelleme 17 Kasım 2023, 06:59
Batsman’a çifte kanca: Belçika kulüpleri yıldız golcüyü transfer etmek için harekete geçti

Sezon başında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a transferi gerçekleşmeyen ve Edin Dzeko geldikten sonra da gölgede kalan Michy Batshuayi ile ilgili iddialar sürüyor. Belçika basını, golcü futbolcuyu isteyen kulüpleri paylaştı.

DEVRE ARASINDA TEKLİF
Belçika'dan Voetball24'ün haberine göre; Club Brugge ve Antwerp'in, tecrübeli oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak için yarıştığı belirtildi. Teknik direktörlük görevine İsmail Kartal geldikten sonra istediği süreyi alamayan Belçikalı golcünün de transfer tekliflerine açık olduğu ifade edildi. Sarı-Lacivertli golcünün sözleşmesi sezon sonu itibarıyla bitecek. Öte yandan Kanarya'nın da Batshuayi ile şartların oluşması halinde yollarını ayırmayı düşündüğü hatırlatıldı.

29 GOLE ETKİ ETTİ
Fenerbahçe'nin Chelsea'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığı forvet oyuncusu, 15 maçta forma giydi. Daha fazla süre alabileceği bir kulübe gitmek istediği bilinen Batshuayi, bu karşılaşmalarda 4 gole imza attı. Batshuayi, Sarı-Lacivertli forma altında bugüne kadar ise 47 maça çıkarken bu mücadelelerde 24 gol, 5 asistlik katkı sağladı.



ARDA'YA YANLIŞ YÜKLEME YAPILDI
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra üçüncü kez sakatlanan Arda Güler henüz formasına kavuşamazken, kulübün eski antrenöründen flaş bir iddia geldi. Real'in eski fitness antrenörü Jose Luis San Martin, "İlk antrenmanlarda Arda Güler'in 1.75 ve 69 kilo olduğu ortaya çıktı. Akademi seviyesindeki bir oyuncu gibi fiziği vardı. Rakipleri ona karşı köpek balığı gibi olacaktı. Güler'e fiziksel yüklemeler sırasında çok büyük hatalar yapıldı. Güler'in fiziksel eksikliği, alt ve üst vücuttaki kas kütlesini artırmak için kapsamlı bir güç çalışmasıyla telafi edilmeliydi" dedi.



3 GÜNLÜK İZİN BİTTİ
Adana Demir maçı sonrası 3 günlük izne çıkan futbolcuların tatili bitti. Takım Karagümrük mesaisine başladı.



ALİ KOÇ'A SUÇ DUYURUSU
Fenerbahçe ve Merkez Hakem Kurulu arasındaki ipler iyice gerildi. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Yüksek Divan Kurulu toplantısında şahsını hedef alarak ağır hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu. Koç söz konusu toplantıda İbanoğlu hakkında, "Karakteri zayıf, omurgasız. Mevkii için her şeyi yapabilecek biri. Bu bir gerçek, yorum değil, bu bilgi. O da Ege Bölgesi'nden, Denizlili. Kim bunun başı kardeşim. Tolga Özkalfa ortaya çıkıyor. Bu arkadaş mevkii, makam seviyor. Onun için verilen her görevi yerine getirir" söylemlerinde bulunmuştu.

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